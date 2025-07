AI e AI Agentica: una ventata innovativa all’interno delle aziende

Oggi condividiamo un articolo di Brian Solis, Head of Global Innovation di ServiceNow dedicato all’Intelligenza Artificiale (AI) e all’AI agentica. Adottarle è ormai un must per le aziende, l’unica domanda da porsi è se implementarle con la mentalità dell’iterazione o con quella dell’iterazione + innovazione.

Buona lettura!

Innovazione, iterazione e tutte le ultime opportunità che stanno generando quest’anno l’AI e l’AI Agentica. E che non si possono perdere

La rivoluzione dell’intelligenza artificiale non è solo un altro capitolo della storia della tecnologia, ma l’inizio di una storia completamente nuova. Una storia in cui le aziende possono reimmaginare ciò che è possibile, ripensare la creazione di valore per un mercato in evoluzione e rimodellare il proprio futuro insieme a clienti e dipendenti.

In un mondo in cui la disruption sembra essere diventata la norma, l’AI è un grande equalizzatore. Immaginate un piccolo rivenditore che sfrutta l’AI per offrire suggerimenti personalizzati alla pari dei giganti dell’e-commerce o un fornitore di servizi sanitari che utilizza l’AI per migliorare gli esiti dei pazienti con una diagnostica di precisione. L’AI sta livellando il campo di gioco, democratizzando l’innovazione, sbloccando possibilità prima irraggiungibili e spalancando le porte della crescita e dell’agilità.

L’era di un nuovo valore

Ciò che rende questa rivoluzione così straordinaria è la capacità dell’AI di aiutare i leader con una mentalità creativa e aperta a scoprire un valore che non sapevamo nemmeno esistesse. Permette di passare dal banale al rilevante, dalla reattività alla predittività, dalla staticità alla dinamicità, da prodotti uguali per tutti a esperienze profondamente personali e scalabili.

Pensiamo per un attimo alla customer experience. Nel mondo iperconnesso di oggi, la personalizzazione non è solo un qualcosa di piacevole, ma è un vantaggio competitivo. L’intelligenza artificiale è in grado di elaborare enormi quantità di dati sui clienti in tempo reale, consentendo alle aziende di offrire esperienze iper-rilevanti su scala. Il motore di suggerimenti di Netflix, per esempio, è la colonna portante della produzione di contenuti e della fidelizzazione dei clienti.

Allo stesso tempo, l’AI può liberarci dalle attività più ripetitive. Automatizzando le attività più banali, come l’inserimento dei dati, la gestione dell’inventario, la logistica, consente alle persone di concentrarsi su ciò che conta davvero: creatività, strategia e risoluzione dei problemi. Non si tratta di sostituire i posti di lavoro, ma di elevarli. I team sono in grado di affrontare sfide più importanti, che portano a dipendenti e clienti più impegnati e soddisfatti.

Alla conquista dell’innovazione

Bill McDermott, presidente e CEO di ServiceNow, ha recentemente affermato che “l’AI è la più grande opportunità del nostro tempo”. Le aziende più lente e avverse al rischio che adottano un approccio attendista nei confronti dell’AI danno ai concorrenti non solo un vantaggio, ma una vera e propria possibilità di sorpasso.

“I ritardatari e i negazionisti in materia di AI subiranno un’enorme perdita”, ha avvertito Bill McDermott.

L’intelligenza artificiale potenzia l’innovazione, che è fondamentale per affrontare un mercato e una concorrenza in continua trasformazione. Ogni innovazione inizia con l’esplorazione e la sperimentazione. Grazie a strumenti come l’AI generativa, le aziende possono concettualizzare, prototipare e testare e iterare a una velocità che un decennio fa si poteva solo sognare. Immaginiamo di sviluppare prodotti che non si pensava fossero possibili o che non si potevano concepire.

Ma ecco la sfida e anche l’opportunità: molte aziende confondono l’iterazione con l’innovazione. Qual è la differenza? L’iterazione migliora qualcosa di esistente. L’innovazione crea un nuovo valore netto. In un mondo di AI, l’automazione è l’equivalente dell’iterazione. Qual è la correlazione con l’innovazione? Per quanto riguarda l’AI, è augmentation, la capacità di umani e macchine di collaborare per ottenere risultati più grandi ed esponenziali di quelli possibili da parte di una sola entità.

Nel 1983, Steve Jobs aveva previsto che i personal computer sarebbero diventati onnipresenti e sarebbero diventati il principale mezzo di comunicazione. Predisse anche che all’inizio avremmo “sbagliato modo di usare i computer”, paragonandoli alla prima generazione di televisori che fornivano contenuti visivi che all’epoca erano essenzialmente programmi radiofonici ripresi da una telecamera. “Quando un nuovo mezzo di comunicazione entra in scena, tendiamo a farlo rientrare nelle vecchie abitudini”, ha spiegato.

Ha poi parlato di tutte le capacità che un personal computer avrebbe sbloccato, trasformando gli utenti di computer di tutti i giorni in artisti e trasformando le comunicazioni lungo il percorso.

Lo stesso vale per l’AI.

Oggi usiamo questo nuovo strumento nel nostro lavoro nello stesso modo in cui abbiamo utilizzato lo strumento di ieri. Stiamo ancora automatizzando il lavoro di ieri che abbiamo digitalizzato negli sforzi di “trasformazione digitale” di ieri, invece di reimmaginare il lavoro per ciascun mezzo. Le aziende sono in gran parte bloccate nella “mentalità del centro di costo”, utilizzando l’AI per tagliare le spese invece di investire in aree che possono generare un valore esponenziale.

La vera innovazione richiede un cambiamento di mentalità. Si tratta di aprire la mente, concedersi il permesso di essere più curiosi e creativi, mettere in discussione le ipotesi e chiedersi non solo come fare le cose in modo migliore o meno costoso, ma anche come farle in modo diverso.

L’ascesa dell’AI agentica

È qui che la situazione si fa davvero entusiasmante: la nascita dell’AI agentica. L’AI agentica apprende, si adatta e agisce in modo autonomo. Questi agenti non si limitano a eseguire compiti, ma orchestrano sistemi complessi, lavorano insieme, ottimizzano i processi in tempo reale e prendono persino decisioni strategiche… e imparano da queste decisioni per migliorare il processo decisionale.

Perché questo è positivo per le imprese? Perché cambia radicalmente le regole di ingaggio. L’AI agentica permette alle organizzazioni di scalare la creatività, di adattarsi dinamicamente ai mercati in evoluzione e di liberare il potenziale umano in modi mai visti prima.

Immaginate gli agenti dell’AI che gestiscono le catene di approvvigionamento, ottimizzano i viaggi dei clienti o addirittura guidano l’innovazione esplorando le idee, il tutto coinvolgendo un essere umano, ma muovendosi più velocemente e su scala.

Rivediamo il rapporto tra iterazione, innovazione e automazione e il paragone di Steve Jobs tra un nuovo mezzo e il mezzo precedente. L’ascesa dell’AI agentica può, e molto probabilmente lo farà, collocare gli agenti all’interno di workflow automatizzati che sono stati digitalizzati da predecessori analogici. Allo stesso tempo, gli innovatori riconsidereranno il lavoro stesso per immaginare nuovi workflow verso risultati iterativi e innovativi che l’AI e l’AI agentica catalizzano.

Non si tratta più solo di efficientare, ma di reinventare.

Abbracciare l’inevitabilità e conquistare le possibilità dell’AI

L’AI non è un optional. È inevitabile come lo era Internet e come lo sono stati la telefonia mobile e i social media. L’unica domanda da porsi è se la si abbraccerà con la mentalità dell’iterazione o con quella dell’iterazione + innovazione. Le aziende che si avvicinano all’AI con curiosità, coraggio e impegno nell’esplorare l’ignoto prospereranno rispetto a quelle che, come ha descritto Steve Jobs, usano il nuovo strumento come utilizzavano il precedente.

L’ AI è il futuro, e quel futuro si sta dispiegando ora. La rivoluzione dell’AI non sta solo bussando alla porta, ma invita a riscrivere le regole. Questo è il momento. Non bisogna aspettare che sia qualcun altro ad aprire la strada, perché è probabile che questo porti dritti verso l’iterazione. È il momento di essere leader di cui hanno bisogno i clienti, i dipendenti e la propria azienda. L’intelligenza artificiale è qui per restare e per coloro che sono pronti a sfruttare la potenza dell’automazione e dell’augmentation, il futuro è esponenziale.

di Brian Solis, Head of Global Innovation, ServiceNow