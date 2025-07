Turkcell, Juniper e ID Quantique realizzano un PoC per reti Quantum-Safe

Juniper Networks, azienda specializzata nelle reti sicure AI native, annuncia la sua collaborazione, insieme a ID Quantique, azienda globale specializzata in sicurezza quantistica e ora controllata di IonQ, con Turkcell, realtà primaria nel settore delle telecomunicazioni in Turchia. Le tre aziende hanno lavorato insieme per realizzare un innovativo proof-of-concept (PoC) per servizi quantistici sicuri destinati agli utenti e ai clienti Turkcell e per proteggere le reti di backhaul mobile dell’operatore turco dalle minacce quantistiche.

Turkcell: protezione auantistica per il Backhaul Mobile con QKD e MACsec/IPsec

Il PoC dimostra come l’integrazione della Quantum Key Distribution (QKD) con i framework MACsec e IPsec di Juniper consenta una solida protezione dalle minacce quantistiche per gli elementi critici del backhaul mobile, tra cui i Precision Timing Protocol (PTP) e i dati crittografati, senza comprometterne le prestazioni. Con l’avanzare del quantum computing, è fondamentale proteggere le reti mobili, in particolare il backhaul 5G basato sulla precisa sincronizzazione temporale. I PTP sono vulnerabili e la loro protezione deve evitare latenze che rischiano di interrompere il servizio. Sebbene MACsec offra una forte resistenza quantistica grazie all’uso di chiavi pre-condivise, è anche privo di un sistema di distribuzione automatizzata delle chiavi, il che ne limita la scalabilità.

Turkcell ha confermato l’efficacia della crittografia MACsec e IPsec utilizzando i firewall Juniper della serie SRX e i router delle serie MX e ACX, prima con un Key Management System (KMS) virtuale e poi con Clavis XG e Clarion KX di ID Quantique, che forniscono chiavi generate in modo quantistico garantendo un’integrazione fluida e un’elevata precisione nella sincronizzazione. Questa soluzione congiunta ha permesso di preservare l’accuratezza della sincronizzazione necessaria per il 5G e l’integrità del traffico IP, anche in presenza di uno scambio di chiavi sicuro dal punto di vista quantistico.

Dichiarazioni

“Insieme, abbiamo fatto passi da gigante dimostrando per primi che i protocolli di rete e i dati critici possono essere protetti in modo sicuro utilizzando metodi di crittografia avanzati progettati per il futuro”, commenta Raj Yavatkar, SVP e Chief Technology Officer di Juniper Networks. “Questo stabilisce nuovi parametri di riferimento per la sicurezza delle comunicazioni. Con la transizione del settore verso misure di sicurezza resistenti al quantum, iniziative proattive come quella di Turkcell fungono da modello per altri operatori del settore delle telecomunicazioni“.

“Questa iniziativa riflette l’impegno di Turkcell nell’integrare tecnologie avanzate in grado di proteggere le chiavi di crittografia di fronte al progredire delle capacità quantistiche”, sottolinea il Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, Chief Technology Officer di Turkcell. “Con la sperimentazione dell’integrazione del QKD nei nostri attuali framework di sicurezza Juniper IPsec e MACsec, stiamo gettando le basi per un’infrastruttura quantum-resilient e ci stiamo preparando per le grandi sfide di cybersecurity che ci attendono in futuro”.

“Siamo orgogliosi di aver partecipato a questo PoC con Turkcell e Juniper”, dichiara Grégoire Ribordy, Chief Executive Officer e co-fondatore di ID Quantique. “Aggiornando la crittografia di rete esistente di Turkcell con il nostro sistema Clavis XG QKD e la piattaforma Clarion KX e convalidando l’interoperabilità con le soluzioni Juniper, garantiamo una rete realmente quantum-safe. Turkcell è ora in grado di fornire una protezione a lungo termine dei dati sensibili che richiedono livelli elevati di sicurezza ai propri clienti, come enti governativi e finanziari. Anticipando i rischi futuri, Turkcell si conferma così all’avanguardia nell’innovazione di settore”.