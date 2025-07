Sara Assicurazioni migra sul multicloud con Megaport

Sara Assicurazioni, compagnia assicurativa italiana, ha scelto Megaport per realizzare una architettura di rete multicloud scalabile e on-demand, in grado di supportare la migrazione dei carichi di lavoro aziendali critici verso i servizi cloud pubblici.

Chi è Sara Assicurazioni

Fondata nel 1946, Sara Assicurazioni è l’assicuratore ufficiale dell’Automobile Club d’Italia e offre soluzioni per auto, casa, salute, risparmio e investimenti a clienti privati, PMI e professionisti su tutto il territorio nazionale. Con sede a Roma e oltre 650 dipendenti, l’azienda rappresenta un punto di riferimento nel settore assicurativo italiano.

Una maggiore agilità per accelerare la trasformazione digitale di Sara Assicurazioni

Sara Assicurazioni si trovava di fronte alla necessità di superare le rigidità imposte dal proprio fornitore di rete privato, che non offriva l’agilità necessaria per accompagnare la transizione verso il cloud pubblico. La lentezza nei tempi di provisioning, i costi elevati per la rimozione delle risorse e l’impossibilità di adottare tecnologie avanzate come il Machine Learning stavano ostacolando la trasformazione digitale dell’azienda e non le permettevano di beneficiare di alcun vantaggio competitivo sul mercato.

Grazie a Megaport, Sara Assicurazioni ha realizzato un’architettura di rete multicloud, collegando il proprio data center di Roma ad uno dei data center italiani abilitati da Megaport. Da questo hub Megaport, sono stati attivati collegamenti diretti (VXCs) verso Amazon Web Services (AWS) Dublino e Francoforte, Oracle Cloud e verso Google Cloud Platform. Inoltre, attraverso il Megaport Cloud Router (MCR) la nuova rete consente connessioni sicure e ad alte prestazioni, utilizzando una connettività flessibile, scalabile e on-demand per trasferire i carichi di lavoro transazionali mission-critical su AWS, Oracle e Google Cloud senza passare dal data center fisico di Roma.

Un’infrastruttura agile per sostenere l’adozione delle tecnologie più avanzate

Con l’adozione di Megaport, Sara Assicurazioni ha ottenuto un accesso cloud affidabile e sicuro tramite rete privata, che ha reso la migrazione dei carichi di lavoro più efficiente e a bassa latenza. L’azienda è ora in grado di attivare e modificare le connessioni in pochi minuti attraverso un portale self-service, eliminando i tempi di attesa legati a richieste manuali. La nuova infrastruttura offre una scalabilità dinamica, perfettamente allineata ai ritmi di sviluppo delle applicazioni, e la possibilità di integrare agevolmente nuove tecnologie come il Machine Learning e l’interazione uomo-macchina offerte dai principali cloud provider.

“Megaport è stata per noi la vera ‘scala verso il cloud’. Grazie alla loro soluzione, siamo riusciti a superare le rigidità infrastrutturali che rallentavano la nostra evoluzione tecnologica. Ora possiamo supportare in modo agile e sicuro i nostri carichi di lavoro più critici, riducendo drasticamente i tempi di provisioning e adattando le risorse IT in tempo reale alle esigenze del business. Questo ci ha permesso di accelerare l’adozione delle tecnologie più avanzate, come il Machine Learning e l’interazione uomo-macchina, rafforzando la nostra competitività in un mercato in continua trasformazione”, ha dichiarato Paolo Perrucci, Direttore delle Infrastrutture IT di Sara Assicurazioni.

E per il futuro?

L’adozione dell’architettura multicloud rappresenta solo l’inizio del percorso evolutivo di Sara Assicurazioni. Dopo aver spostato i carichi di lavoro critici su AWS, Oracle e Google Cloud, l’azienda prevede di trasferire anche il proprio sistema ERP – attualmente ospitato on-premise – su Google Cloud Platform. Questa strategia consentirà a Sara di consolidare ulteriormente la propria infrastruttura digitale, accedendo alle migliori risorse e tecnologie offerte dal mercato cloud per sostenere l’innovazione continua e l’evoluzione del business.