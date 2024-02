Cloud: sempre più supporto per le aziende da SAP

L’innovazione prosegue e accelera a passo spedico e l’unico modo per rimanere competitivi è la migrazione al cloud. Per farlo è bene affidarsi a professionisti come SAP che ha di fatto annunciato una serie completa di risorse, servizi e incentivi finanziari per aiutare i clienti a passare al cloud. Il programma RISE with SAP Migration and Modernization affronta due sfide importanti che le imprese devono affrontare quando passano al cloud, obiettivi e costi, e offre ai leader la fiducia necessaria per portare nel cloud anche i sistemi ERP più articolati, contribuendo a eliminare le personalizzazioni, i silos di dati e la complessità dei processi aziendali.

“Ogni impresa ha bisogno di una strategia aziendale cloud-first”, ha dichiarato Eric van Rossum, Chief Marketing Officer per l’ERP cloud, SAP. “Per le aziende è più importante che mai iniziare il proprio percorso di migrazione e modernizzazione in modo da sfruttare il potenziale delle ultime innovazioni cloud, tra cui le soluzioni di AI e sostenibilità”.

La transizione al cloud è possibile con SAP

Il programma RISE with SAP Migration and Modernization aiuta i clienti a innovare e trarre vantaggio dagli aggiornamenti continui e dalle nuove funzionalità. Una volta che i clienti operano nel cloud, SAP si assume il peso della gestione per ottenere maggior affidabilità, rafforzare la sicurezza e la conformità e liberare la potenza dei dati. Indipendentemente dal fatto che oggi le aziende utilizzino SAP ERP Central Component (SAP ECC) o SAP S/4HANA, l’esperienza digitale autoguidata del programma e i servizi assistiti offrono un percorso che va dall’impostazione al go-live. Il programma introduce inoltre una serie di nuovi servizi e incentivi per aiutare i clienti nel passaggio alla soluzione RISE with SAP.

“Con l’annuncio di oggi, SAP dimostra di essere ancora più consapevole della complessità delle sfide che i clienti affrontano nel percorso di transizione al cloud. Allo stesso tempo, vengono riconosciuti gli investimenti sostenuti dai clienti negli attuali sistemi”, ha spiegato Christine Grimm dell’Executive Board di DSAG. “Ampliando l’offerta RISE with SAP con incentivi e supporto finanziario, SAP riafferma la sua promessa di sostenere attivamente i clienti nel loro percorso verso il cloud, facilitandone così la transizione. In DSAG apprezziamo questa iniziativa e la disponibilità dimostrata da SAP. L’obiettivo deve essere quello di migliorare ed ampliare ulteriormente questa offerta di collaborazione con SAP per tenere conto delle complesse esigenze e sfide dei nostri membri che stanno decidendo di intraprendere un processo di trasformazione nel cloud. In questo modo, vogliamo assicurarci che le aziende beneficino pienamente delle possibilità e delle estese innovazioni dell’offerta RISE with SAP”.

Compensazione dei costi di migrazione e trasformazione con incentivi

Per riconoscere l’investimento effettuato dai propri clienti e per compensare i costi di migrazione e trasformazione, SAP annuncia un’offerta limitata nel tempo che può ridurre il costo della migrazione fino al 50% e diminuire il time-to-value. Entro la fine del 2024, con il passaggio alla soluzione RISE with SAP o GROW with SAP, i clienti SAP S/4HANA e SAP ECC avranno accesso a crediti che possono essere applicati per compensare il costo di manutenzione, servizi o abbonamento cloud. Questo incentivo comprenderà

SAP S/4HANA Cloud e soluzioni per diverse linee di business come ad esempio supply chain, risorse umane, gestione delle spese, CRM, strumenti di trasformazione aziendale e la business technology platform per l’estensione delle applicazioni.

La metodologia RISE with SAP offre coerenza e qualità

Per poter contare su tempi prevedibili, tutte le implementazioni, sia attraverso SAP che il suo ecosistema di partner, seguiranno la RISE with SAP Methodology, che fornisce trasparenza sull’avanzamento del progetto, con controlli precisi sulle tappe fondamentali. Gli esperti SAP confermano che la metodologia viene applicata dalla fase di analisi iniziale al go-live per preparare nel modo corretto i clienti all’innovazione. SAP sta formando e validando i partner per l’utilizzo di RISE with SAP Methodology e collaborerà a stretto contatto con questi partner per garantire coerenza e qualità.

Presentazione del servizio SAP S/4HANA Cloud Safekeeper

Per i clienti che hanno bisogno di più tempo per compiere una migrazione completa, SAP sta introducendo il servizio SAP S/4HANA Cloud Safekeeper. Il servizio è stato progettato per i clienti RISE with SAP che accedono alla manutenzione specifica per le loro esigenze per le versioni precedenti di SAP S/4HANA. Con SAP S/4HANA Cloud Safekeeper, i clienti possono preparare i loro sistemi per l’aggiornamento all’ultima versione di SAP S/4HANA. L’offerta include servizi di aggiornamento e ottimizzazione dell’infrastruttura, fornendo al contempo la continuità operativa per il sistema usato dai clienti con aggiornamenti e patch per altri due anni.