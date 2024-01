La Sportiva cresce e si digitalizza con RISE with SAP

Innovazione e cambiamento sono alla base dello sviluppo aziendale di La Sportiva, realtà fondata nel 1928 a Tesero (Trento) da Narciso Delladio e specializzata nella produzione di scarpette d’arrampicata e di scarponi per l’alta montagna. Ha attualmente sede e produzione a Ziano di Fiemme, ai piedi delle Dolomiti, e ancora oggi è al 100% di proprietà della famiglia Delladio. La Sportiva opera nel settore delle calzature outdoor da 95 anni con l’obiettivo di fornire il miglior prodotto possibile a tutti gli appassionati di montagna, indipendentemente dall’attività svolta e dalla latitudine. La Sportiva distribuisce in più di 70 Paesi al mondo.

L’innovazione nel DNA di La Sportiva

“L’innovazione è da sempre parte costitutiva del DNA di La Sportiva, da quando il fondatore Narciso Delladio nel 1928 ha registrato il primo brevetto relativo a uno speciale sistema di allacciatura per calzature. Questa vocazione è ripresa nel nostro pay-off, Innovation with passion, nella nostra mission, L’avanguardia dell’attrezzo, e nei nostri valori”, ha spiegato Federico Tamburini, Digital Innovation Director de La Sportiva.

La rapida crescita degli ultimi anni dell’azienda – solo nel 2022 il fatturato è cresciuto del 30% arrivando a 216 milioni di euro, raddoppiando il risultato del 2017 – ha imposto di rivedere in modo nuovo anche l’organizzazione aziendale, affiancando all’innovazione di prodotto l’innovazione di processo, rendendole di fatto complementari.

“Da un paio d’anni tutte le innovazioni tecnologiche che adottiamo nello stabilimento produttivo a Ziano di Fiemme vengono implementate in ottica integrativa e di interconnessione, sul modello Industry 4.0, come nel caso delle teste di taglio per il taglio delle pelli, i magazzini verticali rotanti per lo stoccaggio delle materie prime per la realizzazione delle calzature, piuttosto che i robot antropomorfi per la fresatura dei margini delle calzature, o i dinamometri per le prove di pressione delle lastre di gomma per la produzione”, ha specificato Federico Tamburini.

Questo nuovo filone di innovazione ha coinvolto tutta l’area informativa, dal team IT, all’infrastruttura informatica e l’architettura applicativa, fino al modello operativo. Al tempo stesso viene alimentato da una nuova cultura aziendale e dalla tecnologia digitale, imprescindibili abilitatori della nuova organizzazione e dei nuovi processi. Tecnologie come l’intelligenza artificiale, IoT, Big Data & Analytics, Cloud & Mobility sono diventati componenti e facilitatori della Digital Innovation de La Sportiva.

RISE with SAP alla base del percorso di trasformazione digitale de La Sportiva

Il percorso di digitalizzazione di La Sportiva ha visto come primo punto di partenza la sostituzione del sistema gestionale in uso, non adatto in termini di scalabilità, affidabilità e copertura funzionale a sostenere le sfide presenti e future dell’azienda.

La scelta dell’offerta RISE with SAP, che include la versione cloud di SAP S/4HANA, è stata indirizzata dalla necessità di favorire la capacità decisionale attraverso disponibilità, integrità e accuratezza dei dati, aumentare efficienza ed efficacia operativa attraverso processi estesi e interconnessi, consentire collaborazione e comunicazione fra società e dipartimenti, e assicurare infine la gestione della governance, del rischio e della compliance.

Inoltre, con SAP S/4HANA su AWS, La Sportiva punta su un ambiente infrastrutturale performante, scalabile e sicuro, gestito secondo i più alti standard di sicurezza e affidabilità. L’obiettivo dell’azienda è di trarre vantaggio dalle tecnologie di advanced analytics, data science ed enterprise reporting, e ridurre l’impatto ambientale grazie agli AWS Sustainability programs.

“La scelta di SAP S/4HANA for fashion implementato dai partner Ocra insieme a PwC ci sta permettendo di apprezzare l’indiscussa solidità dei processi di SAP coniugata con una buona copertura funzionale delle specificità del nostro settore di business. In particolare, PwC e Ocra ci stanno aiutando a trarre il massimo beneficio da un controllo di gestione nativamente integrato con la contabilità e dalle nuove funzionalità di segmentazione, advanced ATP, Planning & Procurement e Manufacturing” ha evidenziato Federico Tamburini. “Grazie alle sue solide competenze nel fashion, Ocra si sta rivelando un partner prezioso per la capacità di coniugare agilità e sensibilità con tematiche di ergonomia, da non sottovalutare nell’adozione del sistema”.

Come afferma Pietro Nardella, Partner del Gruppo Ocra: “Accompagnare La Sportiva in questo percorso di innovazione e trasformazione applicativa RISE with SAP, rappresenta per Ocra l’opportunità di contribuire attivamente al successo del Cliente, coniugando una profonda conoscenza dei processi dell’industria Fashion, con una comprovata competenza tecnologica della soluzione, best in class dei sistemi ERP. Si tratta di una iniziativa ambiziosa e stimolante, che Ocra affronta con la responsabilità, di chi è consapevole della rilevanza del progetto per il raggiungimento degli obiettivi strategici del Cliente e fortemente determinato a favorire una rapida adozione della soluzione, apportando concreti e misurabili vantaggi di business”.

“SAP S/4HANA for fashion è stata selezionata come piattaforma ERP al termine di un percorso di analisi e valutazione articolato, che ha permesso al gruppo di lavoro La Sportiva di cogliere appieno le opportunità e i benefici attesi dalla soluzione in relazione ai propri processi”, ha dichiarato Stefano Spiniello, partner PwC responsabile progetti cloud transformation nel settore fashion & luxury. “SAP diventerà l’elemento centrale di un’architettura articolata ed innovativa, che permetterà a La Sportiva di essere molto più efficiente e di attivare nuove modalità operative, divenendo una leva strategica fondamentale per l’evoluzione futura del business”.

E questo è solo l’inizio…

In questa prima fase del progetto, saranno oltre 150 gli utenti di La Sportiva che avranno accesso al nuovo ambiente gestionale e saranno accompagnati in un percorso di training sia dagli esperti del partner Ocra sia dal team IT interno dell’azienda. Successivamente, l’estensione coinvolgerà gli utenti di un’altra società del gruppo in Italia e di un’altra legal entity negli Stati Uniti.

“RISE with SAP è un’offerta matura, completa e adatta per accompagnare realtà come La Sportiva grazie alle sue importanti capacità di scalabilità che per un’azienda che negli ultimi tre anni è cresciuta in modo così vertiginoso, e che auspicabilmente continuerà in questo suo percorso di successo, è un aspetto fondamentale perché offre la possibilità di non avere limiti allo sviluppo. RISE with SAP si è dimostrato lo strumento più adatto per sostenere questo passo di crescita”, ha dichiarato Fabrizio Moneta, Direttore Mid Market e Canale di SAP Italia.