Cohesity Gaia si integrerà con NVIDIA AI Enterprise

Cohesity, specialista nella sicurezza e nella gestione dei dati basate sull’AI, ha annunciato una collaborazione con NVIDIA per aiutare le organizzazioni a sfruttare in modo sicuro la potenza della Generative AI e dei dati, utilizzando i microservizi NVIDIA NIM e integrando NVIDIA AI Enterprise nella Cohesity Gaia platform.

Cohesity Gaia, la collezione completa di funzionalità di intelligenza artificiale (AI) dell’azienda, in attesa di brevetto, offrirà NVIDIA NIM e altre tecnologie come parte di una piattaforma di dati consolidata, multicloud e di classe enterprise, con soluzioni di AI generativa pronte per essere implementate.

Le ultime iniziative di raccolta fondi messe in campo da Cohesity hanno portato anche NVIDIA a diventare un nuovo investitore.

Cohesity Gaia: le nuove funzionalità di GenAI

L’integrazione di Cohesity Gaia con NVIDIA AI Enterprise sarà vantaggiosa per i clienti, in quanto consentirà loro di accedere direttamente alle più recenti funzionalità di AI per rendere più efficienti le operazioni, offrire una maggiore comprensione dei rischi per la sicurezza e creare maggior valore dai dati. Queste funzionalità includono:

La possibilità per clienti e partner di creare modelli di Generative AI specifici per il proprio dominio e performanti, basati sui dati gestiti da Cohesity, utilizzando NVIDIA NIM. Grazie a questa potente combinazione, i clienti di Cohesity possono perfezionare i large language model (LLM) con i propri dati e adattarli alla “voce” del brand.

Uno strumento che consente ai clienti di interrogare i propri dati tramite un assistente di Generative AI per ottenere insight dai dati, come informazioni su implementazione, configurazione, sicurezza e altro ancora.

La possibilità per gli ecosistemi di sviluppatori e partner di Cohesity e NVIDIA di sfruttare i dati secondari di Cohesity. Ciò significa che i partner dell’ecosistema possono creare applicazioni di intelligenza artificiale generativa che forniscono insight ancora più approfonditi ai clienti sulla base dei propri dati. I clienti saranno in grado di rendere disponibili i dati in modo sicuro e facile per i partner e gli sviluppatori.

Grazie a NVIDIA NIM, i clienti di Cohesity Gaia potranno aggiungere la Generative AI ai backup e agli archivi di dati. Ciò permetterà alle aziende di portare la potenza della Generative AI ottimizzata da NVIDIA a tutti i clienti di Cohesity Data Cloud. Sfruttando la potenza del NIM dalle prestazioni elevate, i clienti di Cohesity Data Cloud saranno in grado di ottenere l’efficacia degli insight data driven dai propri backup e archivi, raggiungendo nuovi livelli di approfondimento, efficienza, innovazione e crescita.

Cohesity Gaia è stata sviluppata per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti che cercano di sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale per ottenere informazioni preziose dai dati aziendali in modo sicuro, protetto, rispettoso delle regole di compliance e responsabile. Cohesity ha sfruttato per anni la potenza dell’AI/ML in varie applicazioni, come la caccia al ransomware, il rilevamento delle anomalie, la threat intelligence, la classificazione dei dati, la data entropy e le capacità di previsione. Con l’avvento di Cohesity Gaia, piattaforma in attesa di brevetto basata sulla tecnologia RAG (Retrieval-Augmented Generation), si apriranno per i clienti nuove ed entusiasmanti opportunità di analizzare e trarre insight dai propri dati come mai prima d’ora.

Dichiarazioni

“Questa collaborazione e l’investimento di NVIDIA nella nostra azienda testimoniano la fiducia che NVIDIA nutre in Cohesity come leader e innovatore nella Generative AI, come dimostrato da Cohesity Gaia”, ha sottolineato Sanjay Poonen, CEO e Presidente di Cohesity. “Grazie a questa collaborazione, i manager che si occupano di tecnologie e di business avranno un’opportunità unica di sfruttare la potenza della Generative AI, trasformando le informazioni in conoscenza e mantenendo al tempo stesso i propri dati conformi alle normative e sicuri”.

“La Generative AI rappresenta un cambiamento delle piattaforme di computing che ha aperto una serie di nuove opportunità di produttività per le aziende”, ha affermato Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA. “Stiamo collaborando con Cohesity per consentire alle aziende di trarre maggior valore dai propri dati senza compromettere la sicurezza o la flessibilità di gestione”.

Disponibilità

Cohesity Gaia è ora disponibile e si prevede sarà seguita da una successiva integrazione con le funzionalità di NVIDIA AI Enterprise.