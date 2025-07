Integrity360 acquisisce Holiseum, Adsigo e Nclose

Integrity360, una tra le più gradi aziende europee specializzate nel campo della sicurezza informatica, prosegue nel suo piano di espansione globale con l’acquisizione di Holiseum, azienda specializzata nel settore della sicurezza informatica con sedi a Parigi e Nimes, in Francia; Adsigo, con sedi a Stoccarda e Amburgo in Germania e Zurigo in Svizzera, e attiva anche in Austria; e Nclose, con sede a Città del Capo in Sud Africa.

Gli obiettivi della triplice acquisizione di Integrity360

Le acquisizioni consentono a Integrity360 di accelerare la crescita complessiva e aggiungere una nuova practice di servizi di alto livello focalizzata sulle tecnologie Operational Technology (OT) e Internet of Things (IoT), affiancando i servizi esistenti nell’ambito della sicurezza, che includono i test, l’infrastruttura, la gestione del rischio e degli incidenti, la protezione degli ambienti Microsoft, oltre alla conformità dei pagamenti e a una gamma completa di servizi gestiti di sicurezza informatica.

La sicurezza delle infrastrutture strategiche è una priorità assoluta per i governi, le organizzazioni e le aziende in ogni parte del mondo, a causa del continuo aumento degli attacchi. Nonostante l’inasprimento del quadro normativo, con l’introduzione di nuove norme come NIS2 (Network and Information Security 2) e DORA (Digital Operational Resilience Act), la necessità di assicurare la sicurezza delle infrastrutture strategiche è di fondamentale importanza.

Con le tre acquisizioni, e con l’annuncio di un nuovo SOC (Security Operation Center) a Parigi, che diventerà operativo nel corso del 2025, e che si aggiunge ai sei già operativi a Dublino, Madrid, Roma, Sofia, Stoccolma e Città del Capo, Integrity360 estende la sua copertura globale. I team SOC forniscono ai clienti una gamma di completa di servizi gestiti, tra cui EDR, XDR e MDR (Endpoint Detection and Response, Extended Detection and Response, e Managed Detection and Response).

Dichiarazioni

Ian Brown, Presidente di Integrity360, ha commentato: “In un periodo in cui gli attacchi alla sicurezza delle infrastrutture di rete da cui noi tutti dipendiamo – dai governi alle organizzazioni e ai singoli individui – continuano a crescere, è indispensabile poter contare sul supporto di aziende in grado di fornire tutte le competenze e i servizi necessari, con un’ampia presenza come Integrity360. Questo, tra l’altro, conferma la bontà della nostra strategia di crescita, basata sulle acquisizioni di imprese che ci permettono di crescere e ampliare in portafoglio di prodotti e servizi“.