AWS Security Hub: SentinelOne è partner promotore

SentinelOne, specialista a livello globale nella cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale, ha comunicato di essere partner per il nuovo AWS Security Hub, presentato a re:Inforce e disponibile in anteprima per i clienti AWS da subito. L’annuncio si basa su una collaborazione di lunga data tra le due aziende per fornire soluzioni di cybersicurezza AI-powered leader per i clienti che gestiscono e ampliano le proprie attività su AWS.

Cosa è l’AWS Security Hub e il ruolo di SentinelOne nella partnership

AWS Security Hub aiuta i clienti a individuare i problemi di sicurezza più critici e a rispondere rapidamente per ridurre i rischi correlando tra loro i segnali provenienti da più fonti, come la rilevazione delle minacce e la gestione delle vulnerabilità. Agendo come un centro di comando della sicurezza, riunisce tutto in un unico ambiente, fornendo un quadro più chiaro dello stato di sicurezza di un’organizzazione ed eliminando la necessità di raccogliere manualmente le informazioni da più strumenti di sicurezza.

In qualità di partner promotore, i dati raccolti in AWS Security Hub, opportunamente aggiornati e correlati, possono essere inseriti nella Singularity Platform di SentinelOne per una rilevazione e una risposta basate sull’AI, sfruttando le capacità dell’AI agentic di Purple AI di SentinelOne e i workflow di sicurezza automatizzati di Hyperautomation.

Grazie a questa collaborazione, SentinelOne ha sviluppato le integrazioni per oltre 20 servizi chiave di AWS, consentendo alle organizzazioni di semplificare le operazioni di sicurezza, migliorare la visibilità e rimanere al passo con le minacce emergenti. In qualità di partner promotore dell’AWS Security Hub, SentinelOne lavora a stretto contatto con AWS per innovare continuamente, offrendo nuove funzionalità che risolvono le attuali sfide di sicurezza, in modo che i clienti possano concentrarsi sull’espansione del business, sapendo che i propri workload AWS sono al sicuro.

Dichiarazioni

“La collaborazione con AWS è per noi il modo migliore per aiutare i clienti a raggiungere i rispettivi obiettivi di sicurezza in continua evoluzione”, ha dichiarato Ric Smith, President of Product, Technology, and Operations di SentinelOne. “In qualità di partner promotore dell’AWS Security Hub, la nostra partnership prevede ampie interazioni che garantiscono la trasparenza, la velocità e l’automazione di cui i team di sicurezza hanno bisogno oggi per difendere ambienti cloud complessi”.