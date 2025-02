Data Governance: essenziale per sfruttare il pieno potenziale dell’AI

Nell’era dell’Intelligenza Artificiale le aziende si trovano a gestire una notevole mole di dati. In questo articolo, Luca Rodolfi, Business Unit Manager Artificial Intelligence & Analytics di SB Italia parla della Data Governance, ovvero quell’insieme strutturato di processi, ruoli, policy, standard e metriche che garantisce un uso efficiente delle informazioni aziendali, allineandosi agli obiettivi prefissati, tra cui l’implementazione di soluzioni AI.

Buona lettura!

La Data Governance e l’Adozione dell’Intelligenza Artificiale

Nel contesto attuale, dove i dati sono considerati il nuovo petrolio, l’importanza della data governance per l’adozione dell’intelligenza artificiale (AI) è indiscutibile. I dati rappresentano il carburante essenziale per il motore dell’AI, e la loro gestione efficace è fondamentale per il successo di qualsiasi iniziativa basata sull’intelligenza artificiale. La data governance non è solo una necessità nell’ambito dell’AI, ma un pilastro fondamentale per l’intero ecosistema aziendale, influenzando ogni aspetto del business.

Il dato come motore di business per le PMI: una rivoluzione in corso

Nel 2025, il dato non è più un’opzione o un vantaggio competitivo riservato alle grandi imprese: è il motore che spinge anche le PMI italiane verso il futuro. La digitalizzazione, accelerata negli ultimi anni, ha trasformato il dato aziendale da semplice elemento operativo a risorsa strategica. Le PMI, storicamente legate a processi manuali e intuizioni empiriche, stanno finalmente cogliendo il valore del dato come leva per ottimizzare processi, ridurre sprechi e conquistare nuovi mercati.

Oggi, i dati aziendali rappresentano molto più di numeri e tabelle: sono informazioni vive, capaci di raccontare storie sui clienti, sulle performance di mercato e sulle opportunità latenti. L’analisi predittiva, ad esempio, consente di anticipare i trend, ottimizzare la gestione del magazzino e calibrare l’offerta su misura per i clienti. Strumenti come i moderni sistemi di Business Intelligence (BI) permettono alle PMI di trasformare montagne di dati grezzi in insight praticabili, mettendo la conoscenza al centro delle decisioni strategiche.

Un altro cambiamento cruciale è l’accessibilità delle tecnologie. Piattaforme cloud-based e soluzioni modulari rendono la raccolta e l’analisi dei dati economicamente sostenibili anche per realtà con budget limitati. La barriera all’ingresso non è più tecnica o economica, ma culturale: l’efficacia del dato dipende dalla capacità dell’azienda di integrarlo nei propri processi e di sviluppare una mentalità data-driven.

E qui entra in gioco l’intelligenza artificiale (AI). Non come sostituto, ma come acceleratore. L’AI consente di automatizzare attività ripetitive come la pulizia e l’organizzazione dei dati, lasciando spazio per analisi più strategiche. Inoltre, grazie alla capacità di identificare pattern invisibili a occhio umano, l’AI può potenziare le previsioni e personalizzare l’esperienza cliente, aumentando il valore del dato stesso.

Le PMI italiane, con la loro flessibilità e creatività, sono perfettamente posizionate per abbracciare questa rivoluzione. Non si tratta solo di adottare nuovi strumenti, ma di cambiare prospettiva: il dato non è più un sottoprodotto, ma il cuore pulsante del business. Il futuro delle PMI passa dalla capacità di trasformare i dati in azioni e decisioni che creano valore. Chi saprà farlo non sarà solo competitivo, ma protagonista del mercato.

L’importanza della Data Governance

La Data Governance è un insieme strutturato di processi, ruoli, policy, standard e metriche che garantisce un uso efficiente delle informazioni aziendali, allineandosi agli obiettivi prefissati, tra cui l’implementazione di soluzioni AI. Essa stabilisce chi può agire su quali dati, in quali situazioni e con quali metodi, assicurando la qualità e la sicurezza dei dati all’interno dell’organizzazione. Una strategia di governance dei dati ben concepita permette di beneficiare di processi e responsabilità comuni e consistenti, costituendo la base di un framework aziendale solido e affidabile.

Elementi fondamentali di una strategia di governance

Un’efficace strategia di Data Governance offre molteplici vantaggi, tra cui una comprensione condivisa dei dati, miglioramento della qualità, mappatura avanzata per l’integrazione, visione unificata dei clienti, e coerenza nella conformità alle normative come GDPR e HIPAA. Queste misure assicurano che i dati vengano utilizzati in modo responsabile e conformemente alle leggi vigenti, proteggendo l’organizzazione da rischi normativi e costi associati.

La Data Governance nel Cloud

Con il crescente spostamento verso il cloud e le piattaforme PaaS, la necessità di una Data Governance efficace diventa ancora più pressante. Sebbene il cloud offra numerosi vantaggi, come la scalabilità e la flessibilità, introduce anche complessità in termini di sicurezza e sovranità dei dati. Un piano di governance strategico è essenziale per gestire queste sfide e garantire che i dati aziendali siano protetti e trattati in conformità con le normative.

Strumenti e tecnologie per la Governance dei dati

Per implementare una Data Governance efficace, le organizzazioni devono selezionare strumenti che supportino l’acquisizione, la gestione, il controllo e la documentazione dei dati. Soluzioni open source scalabili e piattaforme cloud-based possono fornire un’infrastruttura solida e flessibile, riducendo i costi iniziali e migliorando l’efficienza operativa. Questi strumenti devono facilitare l’integrazione e la gestione dei dati, migliorando la qualità e la coerenza, e devono includere funzionalità di sicurezza avanzate per proteggere i dati sensibili.

La necessità di un’implementazione iterativa e mirata

Per garantire che la Data Governance crei valore rapidamente, è rilevante adattare le priorità di governance al dominio e utilizzare l’iterazione per adattarsi rapidamente. Ciò va oltre l’integrazione della governance con le esigenze aziendali, l’assegnazione di priorità ai casi d’uso e ai domini, e all’applicazione di una governance basata sulle esigenze.

Una Data Governance è cruciale per sfruttare appieno il potenziale dell’intelligenza artificiale. SB Italia, con la sua Business Unit “Artificial Intelligence & Analytics,” offre supporto in tutte le fasi del processo di data integration, assicurando che le aziende possano trasformare i loro dati in un vantaggio competitivo. Grazie a soluzioni su misura e all’adozione di best practice di sicurezza, SB Italia si pone come un partner affidabile per le organizzazioni che cercano di crescere e innovare attraverso una gestione efficace e sicura dei dati.

di Luca Rodolfi, Business Unit Manager Artificial Intelligence & Analytics di SB Italia