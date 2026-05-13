SAS AI Navigator porta ordine nel caos dell’intelligenza artificiale

La corsa all’implementazione dell’intelligenza artificiale sta mettendo molte organizzazioni in difficoltà nel monitorarne l’utilizzo. La promessa di un aumento della produttività sta infatti portando a un ricorso eccessivo di soluzioni IA non collaudate e prive di misure di sicurezza affidabili. Per riportare ordine in questo scenario, sarà presto disponibile SAS AI Navigator, con l’obiettivo di aiutare i responsabili di intelligenza artificiale, dati, compliance e rischio a ottenere un inventario completo dell’IA e ad allineare i casi d’uso alle normative governative e alle policy interne.