SAS AI Navigator porta ordine nel caos dell’intelligenza artificiale

La corsa all’implementazione dell’intelligenza artificiale sta mettendo molte organizzazioni in difficoltà nel monitorarne l’utilizzo. La promessa di un aumento della produttività sta infatti portando a un ricorso eccessivo di soluzioni IA non collaudate e prive di misure di sicurezza affidabili. Per riportare ordine in questo scenario, sarà presto disponibile SAS AI Navigator, con l’obiettivo di aiutare i responsabili di intelligenza artificiale, dati, compliance e rischio a ottenere un inventario completo dell’IA e ad allineare i casi d’uso alle normative governative e alle policy interne.
“Troppo spesso la governance dell’IA viene considerata una misura di compliance”, ha dichiarato Reggie Townsend, Vice President, SAS AI Ethics, Governance and Social Impact. “In realtà è un driver di crescita. Invece di temere che la shadow AI metta a rischio l’organizzazione, l’AI governance mette le persone nella condizione di spingersi oltre con questa tecnologia, all’interno di un ambiente strutturato, trasparente e sicuro”.
Una svolta nella governance dell’IA in un momento cruciale
Secondo uno studio di SAS e IDC sulla fiducia nell’intelligenza artificiale, l’uso di agenti IA e LLM sta crescendo più rapidamente degli investimenti in intelligenza artificiale affidabile. Allo stesso tempo, Gartner prevede che entro il 2030 oltre il 40% delle imprese sperimenterà incidenti di sicurezza o compliance legati a shadow AI non autorizzata.
In questo complesso contesto arriva SAS AI Navigator. Disponibile nel terzo trimestre 2026 su Microsoft Azure Marketplace, SAS AI Navigator è una soluzione Software-as-a-Service (SaaS) che consente alle organizzazioni di censire e governare i casi d’uso dell’IA, cioè quelli che producono un impatto concreto sul business. La governance si estende ai modelli e agli agenti che abilitano i casi d’uso, così come alle policy applicate. Ad esempio, un’azienda che utilizza chatbot per interagire con i clienti potrebbe non solo governare l’agente o il modello sottostante (come Claude o Microsoft Copilot), ma anche applicare policy per assicurarsi che il sistema rispetti le normative.
Le organizzazioni non devono cambiare il modo in cui sviluppano l’IA: SAS AI Navigator offre una visione unificata di tutti i modelli e strumenti già in uso, inclusi LLM, agenti IA, modelli open source o modelli SAS.
Supporta inoltre l’intero percorso, dalla sperimentazione al deployment fino alla dismissione, offrendo una panoramica completa di tutti gli asset sottoposti a governance, siano essi sviluppati internamente o acquistati da terze parti. Infine, SAS AI Navigator consente di applicare con facilità politiche interne, normative e quadri di riferimento esterni a casi d’uso di IA.
Creata sulle basi di cinque decenni di innovazione responsabile
SAS AI Navigator estende un portafoglio di governance dell’intelligenza artificiale già ampiamente riconosciuto. SAS vanta 50 anni di esperienza nell’aiutare i clienti a implementare tecnologie trasformative in modo responsabile, competenza riconosciuta anche dagli analisti di settore.
Di recente, Chartis Research ha nominato SAS leader di categoria nel Chartis RiskTech Quadrant per le soluzioni di AI Governance, citando la piattaforma SAS Viya per le sue “capacità di governance che estendono machine learning classico, model risk management, explainability, rilevazione dei bias, protezione della privacy e monitoraggio end-to-end all’ecosistema di IA enterprise più ampio”.
“Unendo queste capacità a una profonda competenza nei settori regolamentati, SAS è nella posizione di dimostrare come l’intelligenza artificiale possa rappresentare una strategia di crescita per clienti e prospect”, ha dichiarato Michael Versace, Research Director for Governance, Resilience and Compliance di Chartis.
Che cos’è la governance dell’IA?
La governance dell’intelligenza artificiale è ciò che le organizzazioni fanno per accelerare l’innovazione, gestire il rischio e garantire che l’IA sia affidabile. È una strategia complessiva che definisce la supervisione dell’intelligenza artificiale, assicura il rispetto delle normative e sviluppa operatività e infrastrutture coerenti all’interno dell’organizzazione. Inizia da una cultura aziendale centrata sui bisogni umani e si estende grazie a strumenti operativi robusti per la trasparenza, la compliance proattiva e una supervisione costante e sistemica.
Una governance dell’IA solida costruisce fiducia nel rapporto con clienti, autorità di regolamentazione e stakeholder interni, come consigli di amministrazione e dipendenti. Le organizzazioni con framework robusti sono più preparate a rendere credibili e verificabili le decisioni guidate da questa tecnologia e a gestire con sicurezza i problemi connessi. Senza governance, aumentano i rischi di sanzioni legali, danni reputazionali dovuti a decisioni distorte o opache, inefficienze operative e perdita di fiducia degli stakeholder nel brand.
“Il rischio più grande per qualsiasi programma di IA governance non è la regolamentazione, ma uno strumento così complesso che nessuno lo utilizza”, ha aggiunto Townsend. “SAS AI Navigator è stato progettato per rendere irresistibile il percorso verso un’intelligenza artificiale responsabile”.
Come SAS supporta la governance dell’intelligenza artificiale
Grazie a decenni di esperienza nei modelli di controllo, SAS supporta quelli di IA con funzionalità integrate in tutto il software e con un portafoglio completo di prodotti per tutte le aree di governance, rischio e compliance.
Gli utenti possono eseguire attività di model risk management, interpretabilità dei modelli, rilevazione e mitigazione dei bias, data masking e altro ancora.
SAS AI Navigator è una soluzione SaaS standalone che funziona sia per i nuovi clienti SAS sia per quelli già esistenti. È l’ultima aggiunta a un portafoglio in crescita di offerte per la governance dell’IA, pensate per andare incontro alle organizzazioni che si trovano nel loro percorso di maturità.