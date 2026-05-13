Rubrik protegge e accelera gli agenti AI su Google Cloud

Rubrik, l’azienda di Security and AI Operations, presenta Rubrik Agent Cloud (RAC) per Gemini Enterprise Agent Platform. Questa collaborazione aiuterà le aziende ad accelerare e proteggere l’implementazione degli agenti AI su Google Cloud con un livello critico di governance semantica e resilienza operativa, alimentato dai guardrail Rubrik basati su intenti in tempo reale.

Secondo Gartner entro la fine del 2026 il 40% delle applicazioni enterprise sarà integrato con agenti AI specifici per attività. Per i clienti che utilizzano agenti autonomi sviluppati su Google Cloud, la nuova integrazione mette a disposizione le feature di Rubrik per monitorare, governare e rimediare istantaneamente le azioni dell’AI. La soluzione RAC (Rubrik Agent Cloud) – alimentata da Semantic AI Governance Engine (SAGE) di Rubrik, il principale motore di AI governance per la sicurezza dei dati – è progettata per mantenere il controllo totale sul comportamento degli agenti, e dispone della capacità di ‘rewind’ per annullare gli errori.

“Mentre le aziende si muovono verso l’era autonoma con Gemini Enterprise, sicurezza e governance restano priorità assolute”, ha dichiarato Satish Thomas, Vice President, Applied AI & Platform Ecosystem di Google Cloud. “In questo scenario, Rubrik fornisce un livello di controllo unificato per l’implementazione e la sicurezza degli agenti, fondamentale per il successo dell’AI.”

“Le aziende vogliono la velocità delle tecnologie AI di Google Cloud, ma richiedono anche la sicurezza della cyber resilience di Rubrik”, ha commentato Devvret Rishi, General Manager AI di Rubrik. “Attraverso questa collaborazione, elimineremo il collo di bottiglia della governance per i clienti che sviluppano con Gemini Enterprise Agent Platform. La soluzione RAC fornisce i guardrail in tempo reale di cui le organizzazioni necessitano per portare gli agenti AI in produzione rapidamente, senza preoccuparsi di compromettere la sicurezza o l’integrità enterprise.”

Rubrik Agent Cloud: governance in tempo reale, operazioni AI affidabili

Le organizzazioni che utilizzano Gemini Enterprise Agent Platform possono ora sfruttare queste funzionalità di Rubrik:

· SAGE: Il principale motore di AI governance del settore progettato per proteggere e controllare gli agenti autonomi in tempo reale. SAGE alimenta Rubrik Agent Cloud, sostituendo la supervisione statica e manuale con una governance basata su intenti per scalare in sicurezza la workforce AI enterprise e garantendo il controllo completo sul comportamento degli agenti.

· Agent Inventory: Scoperta automatica degli agenti in esecuzione su Gemini Enterprise Agent Platform Runtime con visibilità a 360° su rischi, permessi di accesso e violazioni delle policy.

· Agent Rewind: Annulla istantaneamente e con precisione un’azione distruttiva di un agente autonomo.

· Unified AI Control Panel: Si integra perfettamente con Gemini Enterprise Agent Platform, consentendo agli amministratori di gestire le policy di sicurezza AI dalla stessa piattaforma Rubrik utilizzata per Google Workspace e i dati hybrid cloud.