E4 Computer Engineering protagonista dell’HPCDC 2024

Stiamo vivendo il futuro, un futuro ad alto tasso tecnologico fatto di scienza quatistica, Intelligenza Artificiale e computer superpotenti dalle prestazioni incredibili. Nel nostro Paese, tra le realtà operanti con successo in questo ambito, c’è E4 Computer Engineering, azienda italiana che offre soluzioni hardware e software ad altissimo contenuto tecnologico per l’Intelligenza Artificiale, l’High-Performance Computing (HPC), il Quantum Computing (QC), il Cloud Computing e la Data Analytics. L’azienda annuncia di essere tra i partecipanti del 33° Simposio internazionale sul calcolo parallelo e distribuito ad alte prestazioni (HPDC 2024), in programma dal 3 al 7 giugno 2024 presso il Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa.

HPCDC (The International ACM Symposium on High-Performance Parallel and Distributed Computing) è un evento ufficiale della Association for Computing Machinery ed uno dei principali eventi in ambito HPC e distributed computing.

In occasione dell’evento Giordano Mancini, CTO di E4 Computer Engineering, terrà un intervento in cui esplorerà il ruolo di E4 come azienda leader nel settore dell’High Performance Computing (HPC) a livello nazionale ed europeo, presentando una visione di HPC riconfigurabile come paradigma innovativo per la gestione delle infrastrutture di calcolo. In evidenza anche il ruolo di E4 come partner scientifico in numerosi progetti di ricerca, sia a livello nazionale che europeo, a dimostrazione di un impegno costante a sostegno del progresso tecnologico e scientifico.