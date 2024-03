Einstein Copilot: il nuovo assistente AI conversazionale di Salesforce

L’intelligenza artificiale è sicuramente uno strumento potente che adesso può essere sfruttato dalle aziende anche per comprendere l’andamento delle relazioni con i clienti. Salesforce, il player globale dell’AI CRM, ha annunciato la disponibilità della versione beta pubblica di Einstein Copilot, un nuovo assistente di AI generativa, conversazionale e personalizzabile ideata appositamente per le attività di CRM.

Cosa fa Einstein Copilot?

A differenza di altri assistenti AI che non dispongono di dati aziendali adeguati a generare risposte utili, Einstein Copilot consente ai clienti Salesforce di generare risposte utilizzando i propri dati privati e affidabili, mantenendo una rigorosa governance dei dati e senza richiedere costosi corsi di formazione sui modelli di intelligenza artificiale. Di conseguenza, l’assistente di AI generativa può rispondere a domande, riassumere e creare nuovi contenuti, interpretare conversazioni complesse e automatizzare dinamicamente le attività per conto di un utente. Tutto questo dando vita a un’unica esperienza utente coerente, vissuta direttamente all’interno delle applicazioni dell’AI CRM di Salesforce.

Grazie alla combinazione di un’interfaccia utente conversazionale, un modello linguistico di grandi dimensioni e dati aziendali affidabili, gli utenti di Salesforce possono così sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale generativa e interagire con le loro applicazioni in modi completamente nuovi.

“L’intelligenza artificiale rappresenta il momento più importante nella storia del nostro settore. Approfondirà le relazioni con i clienti, aumenterà la produttività e genererà margini più elevati in ogni azienda”, sottolinea Marc Benioff, Presidente e CEO di Salesforce. “Il nostro nuovo assistente di AI generativa riunisce un’interfaccia intuitiva ideata per interagire con l’intelligenza artificiale e fornire tutta la profonda integrazione dei dati e dei metadati necessari alle aziende per trarre il massimo vantaggio da questa straordinaria tecnologia. Einstein Copilot è l’unico assistente di AI con la capacità di comprendere veramente cosa sta succedendo nelle relazioni con i clienti”.

Sempre più aziende utilizzano l’Intelligenza Artificiale

L’86% dei Direttori IT ritiene che l’intelligenza artificiale generativa avrà un impatto notevole sulle proprie aziende e, secondo una nuova ricerca di Slack, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale sul posto di lavoro è aumentato del 24% solo nell’ultimo trimestre. Inoltre, l’80% dei dipendenti che utilizzano l’intelligenza artificiale afferma che sta già migliorando la loro produttività. Questa maggiore adozione indica che l’intelligenza artificiale sta diventando uno strumento cruciale per svolgere molte attività in azienda.

I clienti Salesforce possono sfruttare tutta la potenza di dell’assistente di AI generativa con le edizioni Einstein 1, pacchetti tecnologici semplificati per le aziende che desiderano accelerare la crescita e accelerare la produttività con il CRM AI numero uno al mondo. Le edizioni Einstein 1 forniscono alle organizzazioni di ogni settore l’accesso al meglio della tecnologia Salesforce, tra cui CRM, Einstein Copilot, Data Cloud, Slack e Tableau in un’unica offerta, aiutandole a trasformare il proprio business e offrire esperienze più efficaci.

Le funzionalità di Einstein Copilot