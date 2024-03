Enterprise Architecture: come si evolve il comparto?

La sfida per i professionisti dell’Enterprise Architecture è in continua evoluzione e le organizzazioni stanno diventando sempre più dipendenti dalla tecnologia per ottenere un vantaggio competitivo, ma come può questo essere fornito in un modo che consenta l’innovazione? Con queste premesse MEGA International, azienda di riferimento nel settore dei software SaaS per l’architettura aziendale, ha partecipato come co-host alla Switchon Europe Conference, l’evento virtuale organizzato da Sofa Summits, analizzando il nuovo ruolo degli enterprise architect, da figure periferiche a pilastri centrali delle aziende.

I cambiamenti reali possono spesso essere vissuti come una lotta, oppure possono essere accolti come opportunità. Questo è il caso dell’Architecting Change che mostra l’evoluzione del panorama dell’architettura aziendale tra i rapidi cambiamenti guidati dall’Intelligenza Artificiale e dalle tecnologie emergenti.

Il CEO di Mega, Luca de Risi ha affrontato queste sfide esplorando il ruolo chiave dell’enterprise architect nel keynote intitolato: “Enterprise Architects: The Rising Stars of Business Transformation“.

In questo viaggio immersivo che esplora il panorama in evoluzione dell’Enterprise Architecture, Luca de Risi ha mostrato la trasformazione degli architect da figure periferiche a pilastri centrali, che orchestrano le strategie digitali e fungono da perno per le operazioni aziendali. Con l’avvento di tecnologie dirompenti come l’Intelligenza Artificiale, gli architect hanno ora la responsabilità fondamentale di garantire una visibilità organizzativa a 360 gradi, elaborare strategie e migliorare l’esperienza dei clienti, assumendo così un ruolo centrale nella società, allineando le parti interessate e promuovendo la connettività.