Soluzioni per Data Center: le novità firmate Schneider Electric

Il settore dei data center sta vivendo una crescita e un’accelerazione senza precedenti. Per accompagnare questa evoluzione, è fondamentale adottare soluzioni tecnologiche avanzate che siano affidabili, sicure e sostenibili. In questo contesto, Schneider Electric, specialista nella digitalizzazione della gestione dell’energia e dell’automazione, ha annunciato nuove soluzioni per Data Center progettate specificamente per soddisfare le elevate esigenze delle architetture cluster AI di prossima generazione.

Soluzioni per Data Center: le novità di Schneider Electric

Ampliando l’offerta di soluzioni per Data Center, EcoStruxure Data Center, Schneider Electric ha introdotto EcoStruxure Pod Data Center, una soluzione modulare prefabbricata che integra infrastruttura di raffreddamento a liquido, busway ad alta potenza e rack NetShelter ad alta densità.

Inoltre, le nuove soluzioni per Data Center EcoStruxure Rack sono fornite con configurazioni rack dettagliate e framework progettati per accelerare la realizzazione di Data Center per il calcolo ad alte prestazioni (HPC – High Performance Computing) e AI.

Le aziende che implementano cluster AI devono gestire densità di potenza estreme nei rack, che si prevede raggiungeranno 1 MW e oltre. La nuova gamma di soluzioni per Data Center Schneider Electric offre ai clienti soluzioni white space integrate, validate dai dati e facilmente scalabili, per affrontare le nuove sfide nella progettazione pod e rack, nella distribuzione dell’alimentazione elettrica e nella gestione termica,

Panoramica dell’offerta

Prefabricated Modular EcoStruxure Pod Data Center : questa architettura a pod prefabbricata e scalabile consente agli operatori di implementare rack ad alta densità, supportando pod fino a 1 MW e oltre, su larga scala. La soluzione è progettata e realizzata su ordinazione; offre flessibilità, supporta il raffreddamento a liquido, l’impiego di busway di alimentazione, cablaggi complessi, soluzioni di contenimento a corridoio caldo, condizionamento InRow e architetture di raffreddamento basate su scambiatore di calore posteriore. Il Prefabricated Modular EcoStruxure Pod Data Center è fornito al cliente pre-progettato e pre-assemblato con tutti i componenti, per una rapida implementazione a supporto di carichi di lavoro ad alta densità.

: questa architettura a pod prefabbricata e scalabile consente agli operatori di implementare rack ad alta densità, supportando pod fino a 1 MW e oltre, su larga scala. La soluzione è progettata e realizzata su ordinazione; offre flessibilità, supporta il raffreddamento a liquido, l’impiego di busway di alimentazione, cablaggi complessi, soluzioni di contenimento a corridoio caldo, condizionamento InRow e architetture di raffreddamento basate su scambiatore di calore posteriore. Il Prefabricated Modular EcoStruxure Pod Data Center è fornito al cliente pre-progettato e pre-assemblato con tutti i componenti, per una rapida implementazione a supporto di carichi di lavoro ad alta densità. EcoStruxure Rack Solutions: questi affidabili sistemi rack ad alta densità sono conformi agli standard di progettazione modulare EIA, ORV3 e NVIDIA MGX, approvati dai principali produttori di chip e server IT. Le configurazioni disponibili supportano un’ampia gamma di schemi di distribuzione di alimentazione e raffreddamento e utilizzano il raffreddamento a liquido in-rack Motivair di Schneider Electric.

L’offerta di soluzioni per Data Center si completa con nuove soluzioni rack e di distribuzione dell’alimentazione.

NetShelter SX Advanced Enclosure: una nuova gamma di armadi rack più alti, profondi e robusti che supportano pesi, cablaggi e infrastrutture di maggiori dimensioni. NetShelter SX Advanced ha capacità di carico rinforzata ed è protetto da un imballaggio antiurto, che garantisce il trasporto sicuro di server AI e sistemi di raffreddamento a liquido.

NetShelter Rack PDU Advanced: queste unità di distribuzione dell’alimentazione sono state aggiornate per supportare le elevate esigenze di alimentazione dei server AI. Progettata per realizzare layout rack efficienti, la gamma NetShelter Rack PDU Advanced offre modelli compatti verticali e orizzontali con un numero maggiore di circuiti dedicati. Le funzionalità operative intelligenti, abilitate dalla Network Management Card di Schneider Electric, migliorano la sicurezza e garantiscono una perfetta integrazione con EcoStruxure IT.

NetShelter Open Architecture: questa architettura rack ispirata all’Open Compute Project (OCP) è disponibile come soluzione configurabile su ordinazione e include rack standard aperti, un sistema di alimentazione e una busbar in-rack. Nell’ambito di questo progetto è stato sviluppato anche un nuovo sistema rack Schneider Electric pensato per il sistema NVIDIA GB200 NVL72, che utilizza l’architettura NVIDIA MGX nel suo design rack, integrando per la prima volta le tecnologie Schneider Electric negli ecosistemi HGX e MGX di NVIDIA.

Data center efficienti, resilienti, scalabili e ottimizzati per l’AI con Schneider Electric

Le nuove soluzioni e l’offerta di data center reference design forniscono agli operatori di data center e all’ecosistema di partner di Schneider Electric l’infrastruttura e le informazioni necessarie per implementare potenti cluster di intelligenza artificiale in modo più rapido e affidabile, affrontando le più diffuse barriere all’adozione, quali: la disponibilità di soluzioni di alimentazione e raffreddamento affidabili per i carichi di lavoro di intelligenza artificiale; la complessità e i rischi di implementazione; la velocità di commercializzazione e la resilienza della supply chain; la carenza di personale qualificato con competenze per la gestione di infrastrutture avanzate.

Queste nuove soluzioni EcoStruxure si aggiungono alla gamma di soluzioni infrastrutturali AI end-to-end completamente integrate di Schneider Electric, che offrono hardware evoluti, software intelligenti, servizi come EcoCare ed EcoConsult for Data Centers e si fanno forti di partnership strategiche con i principali attori del settore IT. Schneider Electric è il partner ideale per la realizzazione di data center efficienti, resilienti, scalabili e ottimizzati per l’AI.

Dichiarazioni

“L’elevata potenza e densità necessarie per i cluster di intelligenza artificiale creano colli di bottiglia che richiedono un nuovo approccio all’architettura del data center“, ha dichiarato Himamshu Prasad, Senior Vice President di EcoStruxure IT, Transactional & Edge and Energy Storage Center of Excellence di Schneider Electric. “I clienti hanno bisogno di soluzioni infrastrutturali integrate che non solo gestiscano carichi termici estremi e profili di potenza dinamici, ma che siano anche implementabili rapidamente, scalabili in modo prevedibile e operative in modo efficiente e sostenibile. Le nostre innovative soluzioni per data center EcoStruxure di nuova generazione, che supportano la tecnologia NVIDIA, rispondono direttamente a questi requisiti critici“.

“Le soluzioni innovative di Schneider Electric per i data center forniscono l’infrastruttura affidabile e scalabile di cui i nostri clienti hanno bisogno per accelerare le iniziative di intelligenza artificiale“, ha commentato Vladimir Troy, Vice President of data center engineering, operations, enterprise software and cloud services NVIDIA cloud. “Insieme, stiamo rispondendo alla domanda in rapida crescita generata dalla costruzione di AI factory, che portano le densità dei rack da una scala kilowatt a una scala megawatt, per fornire soluzioni a prova di futuro che massimizzano scalabilità, densità ed efficienza“.