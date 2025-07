Cynet: la cloud security per le PA è certificata da ACN

Cynet, brand specializzato nella cybersecurity nazionale e internazionale, annuncia di aver ottenuto la qualificazione di Livello 2 nel Catalogo dei servizi cloud dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

Con questa certificazione, l’azienda americana si colloca tra le pochissime realtà attive in Italia a soddisfare i severi criteri imposti dall’ACN per l’erogazione di servizi cloud destinati alla Pubblica Amministrazione, rafforzando il proprio ruolo come partner tecnologico strategico per la trasformazione digitale sicura del Paese.

Cynet: una garanzia per la sicurezza informatica delle PA

L’Italia è tra i primi paesi in Europa ad adottare un modello di classificazione di dati e servizi delle PA, per accompagnarle nel processo di migrazione verso il cloud, previsto dalla Strategia Cloud Italia, pubblicata nel settembre del 2021 e realizzata dal Dipartimento per la trasformazione digitale e dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

In questo scenario nel quale la sicurezza informatica rappresenta una priorità strategica per la resilienza digitale del Paese, questo riconoscimento assume quindi un’importanza ancora maggiore perché sottolinea il costante impegno di Cynet nel garantire i più alti standard di sicurezza, affidabilità e conformità per la PA italiana. Dal 1° agosto 2024, infatti, tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad acquistare esclusivamente soluzioni cloud qualificate e presenti nel Catalogo ACN, come previsto dalle disposizioni del Decreto Legge 82/2021, successivamente confluite nella Legge 109/2021. Nonostante i rinvii, questa scadenza segna un punto di svolta decisivo per la messa in sicurezza del settore pubblico.

Ma in cosa si traduce quindi il riconoscimento raggiunto da Cynet? L’azienda americana ha ottenuto la qualificazione di livello 2, che abilita l’erogazione di servizi cloud non solo per le pubbliche amministrazioni che gestiscono dati “ordinari”, ma anche per quelle che trattano informazioni “critiche”, la cui compromissione potrebbe compromettere aspetti essenziali come la salute, la sicurezza pubblica o il benessere economico e sociale del Paese.

Con la qualificazione ottenuta, Cynet è ora pienamente abilitata a supportare enti pubblici e amministrazioni locali nella protezione delle loro infrastrutture digitali attraverso un servizio conforme alle linee guida nazionali.

Dichiarazioni

“La piattaforma Cynet 360 AutoXDR unifica prevenzione, rilevamento, risposta e automazione in un’unica soluzione integrata, semplificando la gestione della sicurezza informatica e garantendo una protezione completa contro le minacce cyber”, afferma Marco Lucchina, Country Manager Italia, Spagna e Portogallo di Cynet. “Il fatto che la nostra piattaforma sia stata riconosciuta con una qualificazione così importante nel panorama cyber italiano è un profondo motivo di orgoglio perché ci conferma che siamo sulla strada giusta per raggiungere il nostro obiettivo primario, ovvero offrire soluzioni di sicurezza informatica avanzate e accessibili anche alle realtà più complesse e permettere loro di usufruire di uniche capacità di detection, risposta e automazione come dimostrato in altri palcoscenici internazionali come il MITRE ENGENUITY 2024”.

Luca Martinis, Security Engineer Manager Sud e est Europa di Cynet dichiara che “Riuscire ad ottenere questa importante qualificazione è stato un percorso lungo e rigoroso, che ha richiesto un impegno costante da parte di tutto il nostro team. Ma proprio questa complessità ci dimostra che grazie ad ACN si stanno elevando in modo concreto gli standard di sicurezza delle Pubbliche Amministrazioni italiane. Siamo onorati di poter dare il nostro contributo a questo processo e di poter offrire una soluzione affidabile, conforme e all’avanguardia”.