ESET Secure Authentication oggi disponibile per il cloud

Le superfici di attacco si allargano, soprattutto nelle aziende dislocate in più sedi e che fanno largo uso del cloud. Per questo ESET, specialista europeo globale operante nel mercato della cybersecurity, introduce la versione cloud di ESET Secure Authentication (ESA), il modulo di autenticazione multi fattore della piattaforma ESET PROTECT.

Nel panorama attuale della cybersecurity, ogni giorno si verifica un numero crescente di violazioni dei dati. Uno dei modi più comuni con cui gli hacker possono accedere ai dati di un’azienda è attraverso password deboli o violate ottenute tramite bot, phishing o attacchi mirati.

ESET Secure Authentication offre più sicurezza alle aziende con l’MFA

Per proteggersi da queste minacce, oltre a prevenire accessi non autorizzati, le aziende possono implementare l’autenticazione a più fattori. Aggiungendo una soluzione multi fattore come ESET Secure Authentication, si aggiungerà un ulteriore livello di protezione ai sistemi di sicurezza. L’uso di un secondo fattore nel processo di autenticazione è importante perché spesso gli utenti finali utilizzano le stesse password per tutti i loro account. Ora, a complemento della versione on-premise di ESA, il vendor introduce una nuova versione della soluzione basata sul cloud che rende l’autenticazione multi fattore molto più facile da implementare per qualsiasi tipo di azienda senza bisogno di hardware locale.

ESET Secure Authentication offre alle aziende di tutte le dimensioni un modo semplice per implementare l’MFA (Multifactor Authentication) nei sistemi comunemente utilizzati, come VPN, Remote Desktop Protocol, Outlook Web Access, login al sistema operativo e altro ancora, per prevenire le violazioni dei dati e soddisfare i requisiti di conformità. Supporta tecnologie quali app mobili con notifiche push, token hardware, chiavi FIDO e altri metodi personalizzati.

Disponibilità

La versione cloud di ESET Secure Authentication sarà disponibile all’interno di ESET PROTECT Elite, ma anche come soluzione standalone.

Dichiarazioni

“Siamo consapevoli di come una scarsa postura di sicurezza nella gestione delle password possa portare a devastanti violazioni dei dati. Per questo, con la versione cloud di ESET Secure Authentication, abbiamo voluto proporre una soluzione flessibile, scalabile, facile da implementare e, soprattutto, efficace e conveniente per le aziende di tutte le dimensioni, in grado di rafforzare la protezione dei dati aziendali e ridurre il total cost of ownership, con l’obiettivo di offrire un notevole vantaggio competitivo ai nostri clienti”, ha dichiarato Michal Jankech, Vice President of SMB and MSP segment di ESET.