Exadata Exascale è l’architettura dati intelligente per il cloud firmata Oracle

Oracle, realtà che offre suite di applicazioni integrate, oltre a un’infrastruttura sicura e autonoma in Oracle Cloud, ha annunciato la disponibilità generale di Exadata Exascale, un’architettura di gestione dati intelligente apposita per il cloud, che offre prestazioni estreme per tutti i carichi di lavoro gestiti su Oracle Database, tra cui l’elaborazione vettoriale dell’intelligenza artificiale, gli analytics e le transazioni, su qualsiasi scala dimensionale.

Exadata Exascale, infatti, riduce drasticamente i costi per le organizzazioni di qualsiasi entità che vogliano sfruttare le esclusive funzionalità integrate di Oracle Exadata in termini di prestazioni, affidabilità, disponibilità e sicurezza. Exadata Exascale è oggi disponibile con Exadata Database Service su Oracle Cloud Infrastructure (OCI), con infrastruttura Exascale e Oracle Database 23ai.

In futuro, sarà disponibile in Exadata Cloud@Customer, OCI Dedicated Region e ambienti multicloud.

Cosa consente di fare Exadata Exascale?

“Exadata Exascale è un Exadata rivisitato in cloud multi-tenant e iper-elastico e rappresenta l’architettura futura per tutti i servizi cloud di Oracle Database“, ha dichiarato Kothanda Umamageswaran, senior vice president, Exadata and Scale-Out Technologies, Oracle. “Riducendo i costi dell’infrastruttura fino al -95%, Exadata Exascale consente oggi di sfruttare i vantaggi di Oracle Exadata per i database Oracle, nel cloud di Oracle, anche con carichi di lavoro ridotti e in aziende più piccole”.

Exadata Exascale è un nuovo modo per i clienti di utilizzare l’infrastruttura cloud Exadata dedicata (Exadata Cloud Infrastructure). Offre agli utenti un’architettura dati intelligente che consiste in un’infrastruttura virtualizzata ottimizzata per i database su pool condivisi di elaborazione e storage, con una scalabilità iper-elastica e una modalità pay-per-use. Di conseguenza, le organizzazioni di qualsiasi dimensione possono oggi utilizzare la piattaforma database leader di settore Exadata per accelerare l’innovazione di tutti i carichi di lavoro di gestione dati, a partire da costi di poche centinaia di euro al mese.

“Exadata Database Service su Exascale Infrastructure è l’ambiente di database più flessibile con cui abbiamo mai lavorato“, ha dichiarato Luis Mediero, direttore Cloud e Data Solutions di Quistor (NdR System Integrator e Partner europeo di Oracle, con sede in Olanda). “La sua capacità di scalare in modo efficiente ci consentirà di spostare in cloud tutti i carichi di lavoro in ambienti ad alte prestazioni e con tempi di migrazione minimi. E dato che sfrutta la tecnologia Exadata, abbiamo anche la certezza di avere resilienza e sicurezza dei dati, cosa che si è dimostrata difficile da ottenere in altri ambienti cloud. Inoltre, la scalabilità di Exascale ci consentirà di aumentare le risorse in modo rapido e a costi minimi, man mano che il business si espande“.

I benefici del nuovo servizio Oracle

Con Exadata Exascale, i clienti beneficiano di un’architettura dati unica e intelligente che offre:

Risorse elastiche pay-per-use : con Exascale, le risorse a disposizione sono completamente elastiche e in modalità di pagamento a consumo, senza costi aggiuntivi su IOPS (Input/output Operations per Second). Gli utenti specificano solo il numero di ECPU dei database server e capacità storage di cui hanno bisogno, e ogni database viene distribuito su pool di server storage a prestazioni e disponibilità elevate, eliminando la necessità di provisioning di database server e storage dedicati. Questo riduce il costo dell’infrastruttura entry-level per Exadata Database Service fino al -95% in meno, e consente una scalabilità online flessibile e granulare (=capillare) delle risorse.

: con Exascale, le risorse a disposizione sono (Input/output Operations per Second). Gli utenti specificano solo il numero di ECPU dei database server e capacità storage di cui hanno bisogno, e ogni database viene distribuito su pool di server storage a prestazioni e disponibilità elevate, eliminando la necessità di provisioning di database server e storage dedicati. Questo in meno, e consente una scalabilità online flessibile e granulare (=capillare) delle risorse. Cloud di storage intelligente : con Exascale, Oracle offre l’unico storage cloud al mondo con capacità RDMA . Questo storage cloud intelligente distribuisce i database su tutti i server storage disponibili e utilizza uno Smart Scan intelligente e data-aware per rendere disponibili migliaia di core CPU e così accelerare qualsiasi query (=richiesta) effettuata sui database. Inoltre, i dati vengono replicati su tre diversi server storage per garantire elevati livelli di fault tolerance (=resistenza ai guasti). Exascale Storage Cloud sposta in modo intelligente i dati più urgenti o a cui si accede di frequente dal disco alla memoria o alla flash, fornendo al contempo le prestazioni della DRAM, gli IOPS (=perfomance nelle operazioni read/write) della flash e la capacità dei dischi.

: con Exascale, Oracle offre . Questo storage cloud intelligente distribuisce i database su tutti i server storage disponibili e utilizza uno Smart Scan intelligente e data-aware per rendere disponibili migliaia di core CPU e così accelerare qualsiasi query (=richiesta) effettuata sui database. Inoltre, i dati vengono replicati su tre diversi server storage per garantire (=resistenza ai guasti). Exascale Storage Cloud sposta in modo intelligente i dati più urgenti o a cui si accede di frequente dal disco alla memoria o alla flash, fornendo al contempo le prestazioni della DRAM, gli IOPS (=perfomance nelle operazioni read/write) della flash e la capacità dei dischi. Intelligent AI : Exascale utilizza AI Smart Scan, un modo unico per scaricare i dati e le operazioni di ricerca vettoriale AI ad alta intensità di calcolo sullo storage cloud intelligente di Exascale. AI Smart Scan e Exadata System Software 24ai eseguono le principali operazioni di ricerca vettoriale con una velocità fino a 30 volte superiore , consentendo ai clienti di eseguire migliaia di ricerche vettoriali AI simultanee in ambienti multi-utente.

: Exascale utilizza AI Smart Scan, un modo unico per scaricare i dati e le operazioni di ricerca vettoriale AI ad alta intensità di calcolo sullo storage cloud intelligente di Exascale. AI Smart Scan e Exadata System Software 24ai eseguono le principali , consentendo ai clienti di eseguire migliaia di ricerche vettoriali AI simultanee in ambienti multi-utente. OLTP intelligente : la comunicazione intelligente tra i server consente di far scalare i database ad alte prestazioni nei cluster di macchine virtuali Exascale, mentre l’Input/Output OLTP intelligente e a bassa latenza completa rapidamente le transazioni mission-critical e supporta un maggior numero di utenti simultanei. Exadata Exascale fornisce un throughput 230 volte superiore a quello di altri servizi cloud per database, con ben 2.880 GB/s rispetto ai 21 GB/s di altri hyperscaler. Inoltre, offre una latenza 50 volte inferiore , con 17 microsecondi rispetto ai 1.000 microsecondi di altri cloud provider.

: la comunicazione intelligente tra i server consente di far scalare i database ad alte prestazioni nei cluster di macchine virtuali Exascale, mentre l’Input/Output OLTP intelligente e a bassa latenza e supporta un maggior numero di utenti simultanei. Exadata Exascale fornisce un a quello di altri servizi cloud per database, con ben 2.880 GB/s rispetto ai 21 GB/s di altri hyperscaler. Inoltre, offre una , con 17 microsecondi rispetto ai 1.000 microsecondi di altri cloud provider. Analytics intelligente: le funzioni esclusive di data intelligence permettono di scaricare automaticamente le query SQL ad alta intensità di dati sullo storage cloud intelligente Exascale, con una scalabilità estrema del throughput sui data analytics . La colonnarizzazione automatica converte i dati in un f ormato colonnare in-memory ultraveloce che utilizza automaticamente le cache flash nello storage cloud intelligente Exascale, per aumentare capacità e prestazioni.

le funzioni esclusive di data intelligence permettono di scaricare automaticamente le query SQL ad alta intensità di dati sullo storage cloud intelligente Exascale, con una . La colonnarizzazione automatica converte i dati in un ormato colonnare in-memory ultraveloce che utilizza automaticamente le cache flash nello storage cloud intelligente Exascale, per aumentare capacità e prestazioni. Cloni intelligenti database-aware: gli utenti possono creare istantaneamente copie complete o thin clone (= cloni leggeri) utilizzando lo storage cloud intelligente Exascale e la sua tecnologia di “redirect-on-write”. Le funzionalità avanzate di snapshot semplificano la creazione di cloni di database collegabili (=pluggable) o container, efficienti dal punto di vista dello spazio utilizzato, usando sorgenti read-write. Queste copie di sviluppo, test o ripristino sono immediatamente disponibili e hanno la stessa scala e le stesse prestazioni native Exadata dei database di origine.

Un’architettura dati completa e intelligente con Exadata Exascale

“L’enfasi posta sui dati per guidare il successo aziendale, soprattutto nell’era dell’intelligenza artificiale, e la sempre più ampia migrazione dei dati aziendali verso il cloud pubblico suggeriscono che esiste un’eccellente opportunità, se non addirittura un imperativo, per fare proprio un approccio all’infrastruttura dati che sfrutti al massimo il dinamismo e la flessibilità delle piattaforme di cloud pubblico. Ciò suggerisce un’architettura dati innovativa, progettata appositamente per il cloud“, ha dichiarato Carl Olofson, research vice president, Data Management Software, IDC. “Oracle ha fatto un passo avanti con Exadata Exascale. Oracle, ovviamente, ha una credibilità consolidata nel settore dei database e una comprovata capacità di rispondere alle esigenze e alle opportunità relative ai database. Il suo sistema database mission-critical di lungo e comprovato successo, le elevate prestazioni di Exadata e la flessibilità dell’infrastruttura cloud di seconda generazione (“Gen2 Cloud”) di Oracle hanno permesso a quest’ultima di offrire un’architettura dati completa e intelligente che combina i vantaggi di Exadata e del cloud con il pay-per-use, un pool di risorse quasi infinito e un’iper-elasticità accessibile a qualsiasi livello dimensionale, Con Exascale, Oracle ha lanciato una sfida, Chi risponderà?”.