GenAI: Capgemini, Mistral AI e Microsoft uniscono le forze

Capgemini, partner globale per la trasformazione tecnologica e di business delle aziende, ha annunciato un ampliamento a livello globale della sua Intelligent App Factory su Azure, integrando Mistral AI, specialista nello sviluppo di modelli innovativi di AI, e Microsoft, per accelerare l’adozione delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa (GenAI). Le tre aziende stanno collaborando per rispondere alle esigenze specifiche di organizzazioni che richiedono implementazioni profondamente personalizzate, come quelle appartenenti a settori altamente regolamentati. L’iniziativa sfrutterà i modelli linguistici avanzati di Mistral AI su Microsoft Azure AI Studio e il cloud Microsoft, combinandoli con le capacità di trasformazione end-to-end di Capgemini per sviluppare soluzioni scalabili, efficienti e sicure per i clienti a livello globale.

Dal 2023, Capgemini e Microsoft lavorano in stretta collaborazione per offrire ai clienti la Intelligent App Factory su Microsoft Azure, che si concentra sull’adozione a livello aziendale dell’AI generativa. Questa collaborazione si basa sulla partnership già esistente tra Capgemini e Mistral AI per accelerare l’evoluzione verso implementazioni su scala di AI generativa maggiormente accessibili, versatili ed economiche. Capgemini integrerà le capacità di Mistral AI in questo centro di eccellenza per affrontare le sfide specifiche del mercato e le esigenze dei clienti.

Elementi chiave della nuova collaborazione che preme l’acceleratore sulla GenAI

Accelerazione nell’adozione della GenAI: integrando le tecnologie LLM di Mistral AI con Microsoft Azure AI Studio e il cloud Microsoft, le aziende possono facilmente adottare e implementare soluzioni di GenAI. Si tratta di soluzioni progettate per aumentare l’efficienza operativa e migliorare il processo decisionale, consentendo agli sviluppatori di esplorare, costruire e testare strumenti di AI all’avanguardia, tutti basati su pratiche di AI responsabili. Migliorare l’efficienza dei costi e la sicurezza: Soluzioni scalabili e allo stesso tempo economicamente vantaggiose per consentire alle aziende di ogni dimensione di sfruttare i vantaggi delle tecnologie di GenAI. Grazie alla piattaforma RAISE di Capgemini, le aziende possono implementare i modelli aperti di GenAI di Mistral AI, altamente personalizzabili, efficienti dal punto di vista dei costi, sicuri e affidabili, con tutte le protezioni necessarie. Espansione in Nord America: Sulla scia delle esperienze di successo con i clienti in Europa, questa collaborazione si concentrerà sulle organizzazioni del Nord America, fornendo soluzioni su misura in grado di rispondere alle sfide specifiche del mercato e alle esigenze dei clienti.

Dichiarazioni

“Non vediamo l’ora di rafforzare la nostra collaborazione con Microsoft e Capgemini che ci consentirà di trasformare il modo in cui le aziende di tutto il mondo sfruttano le tecnologie di GenAI”, ha dichiarato Arthur Mensch, cofondatore e CEO di Mistral AI. “I nostri modelli, che offrono una personalizzazione unica e solide capacità multi-lingua, combinati con la potente piattaforma cloud di Microsoft e con la profonda conoscenza del settore e l’esperienza di trasformazione aziendale di Capgemini, aiuteranno le aziende a livello globale a sfruttare appieno il potenziale della GenAI”.

“In Microsoft, il nostro impegno costante è quello di mettere ogni organizzazione in condizione di ottenere di più attraverso il potere trasformativo dell’AI”, ha dichiarato Nick Parker, President of Industry and Partnerships di Microsoft. “Grazie a questa collaborazione con Mistral AI e Capgemini, offriremo soluzioni innovative in grado di sfruttare appieno il potenziale dell’AI generativa come strumento di trasformazione e crescita aziendale”.

“In qualità di partner di fiducia per la trasformazione tecnologica e di business dei nostri clienti, Capgemini è in prima linea nel guidare trasformazioni basate sull’AI generativa in tutti i settori”, ha dichiarato Fernando Alvarez, Chief Strategy and Development Officer di Capgemini e membro del Group Executive Board. “Avendo lavorato a lungo sia con Microsoft che con Mistral AI, abbiamo già aiutato molti clienti in comune a concretizzare le loro ambizioni e a ottenere un valore aziendale tangibile sfruttando l’AI e la GenAI. La nostra piattaforma RAISE è progettata per consentire alle organizzazioni di sfruttare efficacemente i modelli di GenAI, garantendo al contempo sicurezza e conformità. Questa collaborazione riflette il nostro impegno nell’aiutare i clienti a implementare tecnologie avanzate che guidano la crescita e il valore aziendale in tutto il mondo”.