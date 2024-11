Splunk da oggi disponibile su Microsoft Azure

Splunk, specialista nella cybersecurity e nell’observability, ha annunciato la disponibilità di tutte le sue offerte di cybersecurity, di observability e di piattaforma su Microsoft Azure. Grazie alla collaborazione con Microsoft, lo specialista in sicurezza e osservabilità consente alle organizzazioni di scalare la trasformazione digitale su Azure con soluzioni unificate che accelerano l’innovazione e rafforzano la cybersecurity.

Costruita nativamente su Microsoft Azure e potenziato da Splunk AI, la disponibilità di Splunk Cloud Platform, Splunk Enterprise Security e Splunk IT Service Intelligence migliora l’agilità e la flessibilità delle offerte software-as-a-service (SaaS) di Splunk, consentendo una visibilità completa, un rilevamento e un’analisi rapidi oltre a una risposta ottimizzata. Con questa implementazione su Microsoft Azure, clienti e partner possono ottenere importanti informazioni estratte dai dati per accelerare l’innovazione, rafforzare la postura di sicurezza e ottimizzare le prestazioni dell’infrastruttura e delle applicazioni.

I vantaggi dell’implementazione di Splunk in Microsoft Azure

Gli attuali clienti Splunk possono scegliere di migrare ambienti on-premise o self-managed su Microsoft Azure, garantendosi una maggiore sicurezza e affidabilità, delegando la gestione e l’implementazione della loro infrastruttura ad Azure. Questa transizione consente di liberare le risorse interne per concentrarsi su iniziative mission-critical al posto di gestire implementazioni Splunk self-hosted. Con l’accesso alle offerte SaaS, le organizzazioni potranno sfruttare il valore del cloud e ottenere risultati in termini di sicurezza e observability dall’interno del loro ambiente Azure. I clienti con Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC) possono utilizzare il proprio commitment con Splunk.

I vantaggi dell’implementazione in Azure includono:

Amministrazione più semplice: Splunk gestirà il back-end IT per le implementazioni Splunk dei clienti, consentendo ai loro team di agire in base agli insight estratti dai dati ed esplorare e sviluppare nuovi casi d’uso.

Splunk gestirà il back-end IT per le implementazioni Splunk dei clienti, consentendo ai loro team di agire in base agli insight estratti dai dati ed esplorare e sviluppare nuovi casi d’uso. Meno requisiti infrastrutturali: l’infrastruttura fornita e gestita da Splunk offre una soluzione di analisi dei dati, chiavi in mano, basata sul cloud e scalabile.

l’infrastruttura fornita e gestita da Splunk offre una soluzione di analisi dei dati, chiavi in mano, basata sul cloud e scalabile. Riduzione del total cost of ownership (TCO): gli attuali clienti di Azure risparmiano sui costi amministrativi e sui costi generali, nonché sui costi associati alla gestione di data center privati o infrastrutture cloud pubbliche, evitando spese di uscita e di ingresso.

gli attuali clienti di Azure risparmiano sui costi amministrativi e sui costi generali, nonché sui costi associati alla gestione di data center privati o infrastrutture cloud pubbliche, evitando spese di uscita e di ingresso. Maggiore sicurezza: i clienti beneficeranno di rilasci costanti per migliorare la sicurezza.

Dichiarazioni

“La partnership strategica con Microsoft per integrare Splunk direttamente su Azure mostra l’impegno a promuovere la resilienza digitale per aiutare i nostri clienti e partner a rimanere sicuri e operativi in ogni fase del loro percorso verso il cloud”, ha dichiarato Tom Casey, Senior Vice President, Splunk Products & Technology Group. “Insieme, i due partner stanno integrando i dati aziendali per rafforzare la resilienza digitale e fornire soluzioni di qualità superiore basate su hybrid cloud, sia in modo nativo sia on-premise, che aiutano le organizzazioni a realizzare la loro strategia di trasformazione digitale. Le novità presentate oggi sottolineano la dedizione di Splunk nell’incontrare i nostri clienti ovunque si trovino e siamo lieti di offrire ora una flessibilità ancora maggiore sulla piattaforma Microsoft Azure”.

“Accelerare i progressi e le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale è essenziale per soddisfare le esigenze dei clienti di tutto il mondo”, ha dichiarato Deb Cupp, Presidente di Microsoft Americas. “Entrambe le aziende sono impegnate nell’aiutare le organizzazioni ad avere successo nell’era dell’AI. La nostra partnership consente un’innovazione rapida che supporta il percorso dei nostri clienti comuni per accelerare la resilienza digitale e favorirne il successo”.

“Questa alleanza aiuta le grandi organizzazioni con infrastrutture IT complesse a scalare le loro attività di trasformazione legate all’intelligenza artificiale e a fornire visibilità su tutte le fonti dati per garantire la resilienza dell’azienda”, ha dichiarato Michelle Abraham, Research Director, Security and Trust, IDC. “In qualità di Trusted Innovators, Splunk e Microsoft offrono ai clienti la possibilità di generare valore semplificando i requisiti dell’infrastruttura, migliorando la sicurezza e diminuendo il total cost of ownership”.