HaloITSM insieme a S2E per promuovere i processi ITSM

Da sempre impegnata a portare innovazione nel nostro Paese, la società di consulenza che opera in ambito business technology a supporto della trasformazione digitale delle organizzazioni S2E annuncia la nuova partnership con HaloITSM, azienda specializzata nella gestione dei servizi ITSM (IT Service Management) ed ESM (Enterprise Service Management).

Ecco perché HaloITSM è la soluzione ideale per le aziende moderne

HaloITSM è una soluzione completa e basata su framework ITIL, trasforma l’inefficienza operativa in moderni ed intuitivi work-flow guidati dall’innovazione e soddisfa le esigenze di un mercato in evoluzione costante. È una soluzione software con potenti funzionalità di gestione degli incidenti, dei cambiamenti, delle richieste di servizio, gestione degli asset e monitoraggio degli SLA. L’evoluzione verso processi di Enterprise Service Management permette di centralizzare i flussi di lavoro dei diversi reparti, oltre a quello IT, in un’unica piattaforma ovvero estendendo le funzioni e la comunicazione tra i reparti HR, Facilities e Payroll. HaloITSM è ideale per qualsiasi organizzazione che è alla ricerca di una soluzione con funzioni di multicanalità, intuitive e funzionali.

HaloITSM è una soluzione disponibile sia in Cloud che on-premise. La piattaforma all-inclusive favorisce una gestione efficiente dei ticket che consente un’erogazione di servizi di alto livello.

Funzionalità principali

Gestione incidenti : HaloITSM offre la possibilità di monitorare differenti tipi di richieste personali in conformità agli standard ITIL per il servizio assistenza. L’obiettivo principale consiste nel riportare tempestivamente le procedure ed i servizi alle impostazioni iniziali minimizzando le possibili conseguenze che potrebbero influenzare le operazioni aziendali, assicurando e garantendo un’eccellente qualità ed accessibilità dei servizi.

: HaloITSM offre la possibilità di monitorare differenti tipi di richieste personali in conformità agli standard ITIL per il servizio assistenza. L’obiettivo principale consiste nel riportare tempestivamente le procedure ed i servizi alle impostazioni iniziali minimizzando le possibili conseguenze che potrebbero influenzare le operazioni aziendali, assicurando e garantendo un’eccellente qualità ed accessibilità dei servizi. Gestione problemi : il software supervisiona le richieste di incidenti ripetuti e quindi segnalati come problemi, gestendo e risolvendo in maniera efficiente tutti i danni all’organizzazione provocati da errori all’interno del settore IT ed evita la ricorrenza di incidenti relativi a simili errori.

: il software supervisiona le richieste di incidenti ripetuti e quindi segnalati come problemi, gestendo e risolvendo in maniera efficiente tutti i danni all’organizzazione provocati da errori all’interno del settore IT ed evita la ricorrenza di incidenti relativi a simili errori. Gestione dei cambiamenti : HaloITSM offre la possibilità di gestire tutti i tipi di richieste, attenendosi agli standard ITIL con l’obiettivo di definire processi e procedure per una gestione dei cambiamenti più efficiente.

: HaloITSM offre la possibilità di gestire tutti i tipi di richieste, attenendosi agli standard ITIL con l’obiettivo di definire processi e procedure per una gestione dei cambiamenti più efficiente. Gestione della configurazione (CMDB): si focalizza principalmente sulla cura delle informazioni e delle relazioni tra le risorse per garantire un’ottima qualità dei servizi. Dalla gestione e tracciabilità di ogni aspetto della configurazione, per tutta la sua durata, all’individuazione, progettazione fino al controllo e alla gestione delle modifiche.

(CMDB): si focalizza principalmente sulla cura delle informazioni e delle relazioni tra le risorse per garantire un’ottima qualità dei servizi. Dalla gestione e tracciabilità di ogni aspetto della configurazione, per tutta la sua durata, all’individuazione, progettazione fino al controllo e alla gestione delle modifiche. Catalogo Servizi ITIL : il catalogo consente di rendere i clienti partecipi dei servizi offerti attraverso l’invio di informazioni sullo stato e tutti i dati relativi ad un particolare servizio, sia per tutti i team o solo per un numero ristretto, con la possibilità di scegliere se rendere i dati visibili al cliente o solo al proprio reparto.

: il catalogo consente di rendere i clienti partecipi dei servizi offerti attraverso l’invio di informazioni sullo stato e tutti i dati relativi ad un particolare servizio, sia per tutti i team o solo per un numero ristretto, con la possibilità di scegliere se rendere i dati visibili al cliente o solo al proprio reparto. Gestione della Knowledge Base: condivisione efficiente delle informazioni all’interno dell’azienda. HaloITSM offre la possibilità di aggiungere suggerimenti una volta che il ticket è stato generato, utilizzando descrizione, dettagli, e risoluzione.

Dichiarazioni

“Siamo estremamente soddisfatti della collaborazione con HaloITSM, una soluzione riconosciuta da Gartner, come una delle migliori sul mercato e che si è distinta come Gartner Peer Insights Customers’ Choice 2023 per la sua eccellenza e per essere altamente apprezzata dai clienti”, commenta Mario Cubello, Business Line Manager Managed Services S2E. “Questa partnership ha l’importante scopo di evangelizzare soluzioni e processi ITSM, ma anche ESM perché in Italia hanno ancora ampio margine di sviluppo e divulgazione. Inoltre, HaloITSM si propone come soluzione future-ready in grado di supportare e configurare framework innovativi come l’Intelligent Swarming Model, offrendo così soluzioni all’avanguardia per il mercato italiano. Siamo il primo partner in Italia e abbiamo l’obiettivo di diventare un centro d’eccellenza per il supporto e lo sviluppo delle soluzioni HaloITSM anche a livello EMEA“.