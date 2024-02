Insight e Microsoft partner da 25 anni

Guidare la trasformazione digitale con le tecnologie cloud: è questo l’obiettivo della rinnovata collaborazione tra Insight Enterprise, il Solution Integrator globale che promuove il successo dei clienti attraverso la trasformazione digitale, e Microsoft. La collaborazione comprende un contratto pluriennale, un impegno per il consumo di Azure e un nuovo framework di partnership strategica, destinati a guidare la trasformazione di Insight verso l’integrazione di soluzioni e offerte cloud per i clienti.

Insight al fianco dei clienti nel percorso di trasformazione digitale

Insight, con un business multimilionario legato a tecnologie Microsoft, stimolerà ulteriormente la sua collaborazione con Microsoft per fornire soluzioni digitali all’avanguardia e managed services basati su Azure e Microsoft 365 per clienti in tutto il mondo. Insight utilizza le tecnologie più avanzate di Microsoft per sviluppare soluzioni cloud altamente scalabili e sicure, aiutando le aziende a sfruttare tutto il potenziale dei propri dati per ottenere informazioni immediatamente fruibili e cogliere nuove opportunità di crescita.

“Collaboriamo con Microsoft da oltre 25 anni per fornire ai clienti una tecnologia riconosciuta a livello globale“, ha affermato Joyce Mullen, CEO di Insight. “I nostri clienti in tutto il mondo desiderano operare nel modo più efficiente possibile e la piattaforma Azure è fondamentale per la nostra esperienza nel cloud, nei dati, nell’intelligenza artificiale, nella sicurezza informatica e nell’edge computing mentre affrontiamo le loro esigenze aziendali più importanti. La potenza degli strumenti di produttività di Microsoft Azure e Microsoft 365 accelera la loro capacità di trasformazione digitale”.

Produttività e processi decisionali migliorano con la GenAI

Insight collabora con Microsoft per sviluppare soluzioni basate sull’intelligenza artificiale in grado di automatizzare attività complesse, aumentare la produttività e migliorare i processi decisionali. Essendo uno dei primi partner a pubblicare offerte per Microsoft 365 Copilot, Insight garantisce una solida base per l’adozione della Generative AI, incluso un acceleratore personalizzato Microsoft 365 Copilot Readiness Fast Start che offre ai clienti una roadmap strategica per il servizio Azure OpenAI e per Copilotstack.

“Insight è stato determinante nell’aiutare ad accelerare l’adozione e la trasformazione dell’intelligenza artificiale per i clienti di tutto il mondo”, ha affermato David Smith, Vice President worldwide channel sales di Microsoft. “Quando i leader in tutti i settori cercano di tenere il passo con i progressi tecnologici odierni, si rivolgono a Microsoft e agli integratori di soluzioni come Insight per innovare sulla nostra piattaforma affidabile e trasformare la loro strategia di intelligenza artificiale in realtà. Insieme a partner come Insight, stiamo offrendo competenze di settore complete, capacità di scalabilità e funzionalità di supporto come Copilot alle organizzazioni che cercano di trasformare ogni ruolo e funzione aziendale all’interno del loro settore”.

Il nuovo accordo consolida la crescita della piattaforma di e-commerce di Insight basata su Azure, fungendo da hub di incubazione per nuove offerte su Azure Marketplace. I clienti a loro volta realizzeranno transazioni semplificate e prodotti e servizi più competitivi allineati con Microsoft attraverso l’ecosistema di Insight di oltre 6.000 partner.

Insight: il partner pluripremiato di Microsoft

In qualità di Azure Expert Managed Service Provider e Partner dell’anno per le valutazioni delle soluzioni Microsoft a livello mondiale, Insight mantiene 22 specializzazioni Microsoft in totale e ha ottenuto tutte e sei le designazioni Microsoft Solutions Partner, nonché tutte e quattro le specializzazioni Microsoft Security. Negli ultimi dieci anni Insight ha ricevuto più di 65 premi come Partner Microsoft dell’anno, inclusi 11 premi mondiali per, tra gli altri, l’intelligenza artificiale, la migrazione ad Azure, l’Internet of Things e lo sviluppo di app mobile.