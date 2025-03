Italtel ed Equinix a supporto della digitalizzazione aziendale

Anche se il processo di digitalizzazione in Italia è iniziato da diverso tempo, la tecnologia evolve e le organizzazioni hanno bisogno di partner affidabili che le affianchino in questo percorso evolutivo che non accenna ad arrestarsi.

Italtel, multinazionale italiana specializzata in soluzioni e servizi per la trasformazione digitale, annuncia di aver ampliato l’accordo di collaborazione con Equinix, società mondiale di infrastrutture digitali, per accelerare la trasformazione digitale delle aziende private e pubbliche italiane verso il paradigma operativo ibrido, edge e multicloud.

Il modello multi-cloud, unito alla crescente domanda di risorse informatiche, dovuta anche ai casi d’uso emergenti legati all’intelligenza artificiale, sta spingendo le aziende a costruire infrastrutture che garantiscano la massima disponibilità e la gestione efficace di applicazioni e dati in ambienti ibridi, riducendo al contempo i costi operativi e di connettività.

Cosa offrono Italtel ed Equinix alle aziende?

Facendo leva sulle loro competenze complementari, Italtel ed Equinix forniscono soluzioni avanzate che aiutano le organizzazioni ad evolvere le loro infrastrutture e la loro connettività, rispondendo alla necessità di avere migliori prestazioni, costi ridotti, sicurezza avanzata, scalabilità on-demand e tempi di commercializzazione più rapidi.

Equinix, con oltre 260 data center in 33 Paesi, è uno dei principali fornitori globali di infrastrutture digitali, data center e co-location per reti aziendali e cloud computing. Italtel, system integrator avanzato con forte know-how ingegneristico e capacità di sviluppo software, fornisce servizi di progettazione di architetture ibride e servizi gestiti di networking e cybersecurity, attraverso il suo Digital Operation Center.

Italtel ed Equinix hanno già portato a termine un importante progetto per un primario gruppo del settore assicurativo in Italia.

Dichiarazioni

“Siamo entusiasti di rafforzare la partnership strategica con Equinix”, ha dichiarato Dario Giuseppe Lucatti, Chief Business Development Officer di Italtel. “La nostra capacità di fornire soluzioni complete, dalla progettazione alla gestione proattiva dei sistemi di rete e di cybersecurity, rappresenta un valore distintivo che ci permette di supportare Equinix nel soddisfare le esigenze di un mercato sempre più orientato ad architetture multicloud ibride e proiettato ad esternalizzare i propri carichi di lavoro in un’ottica di ottimizzazione dei costi operativi.”.

“Al di là dei benefici immediati in termini di offerta digitale, l’accordo va ben oltre la semplice intesa commerciale: in primo luogo, rafforza le basi per lo sviluppo delle competenze di Italtel su Equinix attraverso programmi di formazione dedicati. In secondo luogo, porta a un’ampia collaborazione che si estenderà a iniziative congiunte di go-to-market e di innovazione: nuove iniziative di certificazione e di upskilling rivolte ai professionisti di Italtel rafforzeranno ulteriormente le loro competenze su Equinix, assicurando che i team abbiano le capacità necessarie per affrontare sfide tecnologiche sempre più complesse, garantendo così un servizio finale eccellente per i clienti”, ha commentato Claudia Vegni, Direttore Commerciale di Equinix Italia.