Helsinki si riscalda con… Equinix

Il riscaldamento riciclato è un’ottima alternativa green in un periodo in cui si registra un dispendio di energia troppo elevato.

Helen, azienda che propone soluzioni per l’energia regionale e rinnovabile e per il trasporto elettrico, ed Equinix, l’azienda di infrastrutture digitali a livello mondiale, stanno utilizzando il calore in eccesso del data center HE5 Viikinmäki per fornire calore alle case e alle aziende circostanti.

Il progetto aumenterà l’autosufficienza energetica di Helsinki e consentirà di riscaldare numerose abitazioni e locali commerciali nella regione della città, aprendo la strada a Helen verso l’obiettivo di raggiungere la carbon neutrality aziendale entro il 2030 e l’eliminazione graduale della produzione di energia da combustione entro il decennio 2030.

Helen, Oilon e Equinix insieme per riscaldare Helsinki

Il calore in eccesso raccolto dal data center può soddisfare la domanda annuale di riscaldamento di quasi 1.500 appartamenti a Helsinki con una sola camera da letto.

Nel progetto è stato implementato un sistema di esportazione del calore per sfruttare il calore residuo del data center di Equinix utilizzando pompe di calore. La temperatura dell’energia termica generata nel sito viene quindi aumentata da pompe di calore gestite da Helen e trasferita alla rete di teleriscaldamento, che viene utilizzata per riscaldare le proprietà nell’area locale. Il sistema di esportazione del calore è stato fornito da Oilon come soluzione “chiavi in mano”.

Equinix è impegnata a consentire una crescita sostenibile dell’economia digitale. La collaborazione con Helen per il riscaldamento riciclato nelle case di Helsinki, migliorerà l’efficienza energetica del centro dati per i clienti di Equinix, consentendo a quest’ultima di ridurre il proprio impatto ambientale e di portare calore rinnovabile a basso costo alla comunità.

Il calore in eccesso dei data center è una parte fondamentale della transizione di Helen verso un sistema energetico decentralizzato in cui l’energia viene prodotta, recuperata e immagazzinata in più luoghi in modo rinnovabile e senza emissioni, garantendo la sicurezza dell’approvvigionamento. Il recupero del calore in eccesso è anche uno dei pilastri del percorso di Helen verso la neutralità delle emissioni di carbonio e l’eliminazione graduale della produzione di energia da combustione.

Dichiarazioni

“Riciclare è una scelta intelligente, anche per quanto riguarda l’uso dell’energia. Oggi più che mai è importante investire sia nell’autosufficienza energetica che nella tecnologia che promuove l’efficienza energetica. La collaborazione con Equinix offre un’eccellente opportunità per aumentare la quantità di riscaldamento riciclato per i nostri clienti a Helsinki , utilizzando la nostra piattaforma energetica”, afferma Henrietta Lahti, Business Lead, Data Centers and Waste Heat Recovery Solutions di Helen.

“Gli obiettivi del progetto di Helsinki hanno trovato un chiaro consenso tra noi e i nostri partner, che rappresentano le massime competenze nei loro settori, e la nostra collaborazione è stata perfetta. La modernità e l’elevata qualità dei data center di Equinix, unito alla solida esperienza finlandese di Oilon nel campo delle pompe di calore e alle nostre soluzioni di teleriscaldamento, garantisce una soluzione funzionale che andrà a beneficio degli abitanti di Helsinki in modo affidabile nel lungo periodo”, afferma Johannes Niittyniemi, Project Manager, Heat Recovery from Data Centers di Helen.

“Equinix è orgogliosa di estendere la nostra partnership di lunga data con l’operatore della rete di calore Helen per riscaldare l’equivalente di oltre 1.000 abitazioni a Viikinmäki. Il calore proveniente dal nostro data center HE5 ridurrà anche la carbon footprint dei residenti, compensando la necessità di bruciare combustibili fossili per il riscaldamento. Il nostro secondo progetto di esportazione di calore con Helen in Finlandia rappresenta il nostro impegno a sviluppare progetti di esportazione di calore ogniqualvolta sia possibile, a beneficio delle comunità in cui operiamo”, dichiara Noah Nkonge, Heat Export Lead di Equinix.