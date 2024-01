Macron, specializzata nella produzione e vendita di abbigliamento tecnico sportivo, è da sempre un’azienda fortemente orientata all’innovazione e al miglioramento continuo in tutte le sue forme. Così come sta avvenendo per la sede fisica, con lo sviluppo del Macron Campus, il 2024 si apre con un’altra importante milestone: Macron aggiorna la propria struttura digitale con l’adozione di SAP S/4HANA Cloud, il nuovo sistema ERP per la gestione delle attività di acquisto, vendita, logistica e produzione.

SAP è da anni attiva nel mercato nella produzione di software per la gestione dei processi aziendali e sviluppa soluzioni e moduli che facilitano l’efficace elaborazione dei dati e il flusso di informazioni tra le aziende. In un mondo sempre più caratterizzato da complessità e velocità, che necessita di processi e sistemi adeguati che ne ottimizzino modi e tempi, Macron sceglie di porre SAP al centro del proprio ecosistema di applicazioni e servizi, con l’obiettivo di offrire sempre la migliore esperienza ai propri clienti e partners a supporto dello sviluppo del business.

Il kick off di progetto è stato dato nel novembre 2021 ed il primo rilascio è avvenuto, in tempi record, ad ottobre 2022 per le aree di Amministrazione, Finanza e Controllo a livello di gruppo. Nel corso del 2023 sono stati effettuati ulteriori aggiornamenti propedeutici al rilascio odierno, che di fatto completa la copertura di tutti i processi dell’Headquarters.

Ogni rilascio è avvenuto assicurando a tutti i clienti e partner coinvolti la massima business continuity. Nel 2024 è previsto un ulteriore aggiornamento a completamento della migrazione delle company non ancora coinvolte nel progetto (MSHD). A questa importante innovazione dei sistemi gestionali dell’azienda, si aggiunge inoltre l’imminente lancio di un nuovo portale B2B – Extranet, che renderà più semplice e veloce l’interazione e lo scambio di informazioni e dati tra Macron e i propri clienti e partners a partire dalle prossime settimane.

“Qualità e sviluppo aziendale passano anche dagli strumenti innovativi che migliorano i processi lavorativi e il rapporto con i clienti e partners”, ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron. “In questo percorso avere al nostro fianco un’azienda come SAP significa competenza, professionalità e affidabilità, elementi indispensabili per portare al prossimo livello la nostra casa digitale. Investiamo costantemente nel futuro facendo scelte mirate e di alto profilo volte a supportare uno sviluppo scalabile e sostenibile del nostro business a livello globale, proprio come sta avvenendo con il progetto Macron Campus.”

“Siamo orgogliosi di essere il partner di Macron per questo importante percorso di trasformazione in cloud che vede al centro il cambiamento del digital core in un’ottica più moderna e scalabile grazie alla tecnologia di ultima generazione di SAP”, ha commentato Carla Masperi, Amministratore Delegato di SAP Italia. “RISE with SAP aiuterà Macron a semplificare i processi e a migliorare i suoi livelli di efficienza e sostenibilità, accompagnando l’azienda nel suo sviluppo innovativo e nella crescita sui mercati di competenza e a livello internazionale”.