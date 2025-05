Migrazione delle virtual machine e l’approccio any-to-any

La migrazione delle virtual machine (VM) rappresenta ancora oggi una sfida rilevante per molte aziende, a causa della complessità tecnica, dei rischi legati alla sicurezza e dei costi associati a tempi lunghi e downtime.

Nell’articolo che condividiamo di seguito, Denis Cassinerio, Senior Director & General Manager South EMEA di Acronis, approfondisce il ruolo della migrazione any-to-any come soluzione strategica per semplificare il trasferimento delle VM tra ambienti diversi, ottimizzando risorse e garantendo continuità operativa.

Buona lettura!

Come l’approccio any-to-any semplifica il processo di migrazione delle virtual machine

La migrazione delle virtual machine non sta diventando più semplice ma risulta più complessa. Gartner ha recentemente evidenziato come, ad esempio, migrare da VMware possa rivelarsi un’operazione lunga, rischiosa e costosa. The Register ha riportato i dettagli dell’analisi di Gartner: “Il modello di valutazione ha considerato il costo della migrazione da VMware per un’organizzazione che gestisce oltre 2.000 VM e almeno 100 server, stimando tempi compresi tra i 18 e i 48 mesi. Ogni virtual machine costerà tra 300 e 3.000 dollari da migrare, se si utilizzano fornitori di servizi esterni“.

Naturalmente, questi dati si riferiscono a realtà di grandi dimensioni. Tuttavia, anche in scala ridotta, qualsiasi azienda potrebbe trovare la migrazione delle virtual machine difficile e dispendiosa in termini di risorse. Un esperto di Gartner ha dichiarato a The Register che molti clienti VMware sono oggi praticamente paralizzati, in attesa che altri inizino a migrare prima di affrontare il cambiamento. Così, nell’attesa, di fatto nessuno sta migrando.

La migrazione delle Virtual Machine non è mai stata facile

Le difficoltà di migrazione delle virtual machine non riguardano solo VMware. Fin dall’introduzione delle virtual machine, il processo di migrazione si è rivelato sempre dispendioso e ricco di insidie. Inoltre, ha sempre comportato il rischio di downtime e di esposizione a minacce per la sicurezza. Diversi fattori contribuiscono a rendere la migrazione delle VM una sfida importante.

Durante la migrazione, il rischio di violazioni dei dati è costante, poiché il trasferimento può esporre informazioni sensibili ad accessi non autorizzati. Un altro rischio è la perdita di dati, dovuta a trasferimenti incompleti o corrotti. Infine, la possibilità di incompatibilità tra ambienti di origine e di destinazione rappresenta un’ulteriore insidia. Ciascuno di questi scenari, singolarmente o in combinazione, può compromettere gravemente l’operatività aziendale.

Uno dei problemi principali è che le migrazione delle virtual machine richiedono molte risorse. I metodi tradizionali, infatti, necessitano di tempo, competenze specialistiche e strumenti dedicati. A questo si aggiunge un ulteriore fattore di costo: il downtime. Periodi prolungati di inattività durante la migrazione possono causare una perdita di produttività e una riduzione del fatturato.

Anche la complessità tecnica rappresenta un ostacolo. Migrare VM tra ambienti differenti — come da on-premises a cloud o tra diversi cloud — può essere estremamente complicato per il team IT e richiedere una pianificazione meticolosa. Garantire che le virtual machine siano compatibili con l’ambiente di destinazione è un’operazione che richiede tempo e competenze approfondite.

Perché la migrazione any-to-any è fondamentale

Spostarsi da un vendor o da una piattaforma a un’altra aumenta enormemente complessità e difficoltà di migrazione. Per questo motivo la migrazione any-to-any, ovvero la possibilità di spostare VM da qualsiasi hypervisor o ambiente a un altro, è estremamente importante.

La migrazione any-to-any delle virtual machine consente alle organizzazioni di spostare le VM tra diversi ambienti — on-premises, cloud e ibridi — con facilità, offrendo la flessibilità necessaria per adattarsi alle esigenze aziendali. Inoltre, consente di trasferire le VM verso ambienti più performanti o più economici, ottimizzando così l’impiego delle risorse e riducendo i costi, permettendo di cogliere appieno i vantaggi della migrazione.

Man mano che le aziende crescono, la necessità di scalare l’infrastruttura IT diventa più pressante. La migrazione any-to-any permette l’ampliamento e l’integrazione agile di nuove risorse. Le aziende possono allocare dinamicamente le risorse in base alle esigenze dei workflow, assicurando prestazioni ed efficienza.

Inoltre, risulta essenziale per le strategie di disaster recovery, consentendo di ripristinare rapidamente le operazioni in caso di eventi critici. Grazie alla possibilità di migrare VM tra ambienti diversi, si garantisce la ridondanza e si riduce il rischio di downtime.

Come Acronis Cyber Protect e Acronis Professional Services facilitano la migrazione any-to-any

Facilitando la migrazione any-to-any, Acronis consente alle organizzazioni di migrare le VM in modo affidabile ed efficiente, senza compromettere il budget. Che si tratti di passare da VMware a Nutanix o Hyper-V, Acronis offre una soluzione completa che minimizza i rischi e mantiene la continuità operativa, con una riduzione comprovata dei tempi di migrazione fino al 60%. Grazie all’implementazione di Acronis Cyber Protect, i servizi professionali Acronis offrono:

Maggiore sicurezza dei dati. Acronis Cyber Protect utilizza una crittografia avanzata leader del settore per proteggere i dati sia in transito sia di storage, garantendo che le informazioni sensibili rimangano sicure prima, durante e dopo la migrazione. La soluzione assicura l’impossibilità di perdita di dati, garantendo che tutte le informazioni critiche vengano trasferite in modo sicuro e restino integre.

La migrazione delle virtual machine è un processo complesso e rischioso. Tuttavia, con Acronis Cyber Protect e i servizi professionali Acronis, le organizzazioni possono superare le difficoltà della migrazione, garantendo un’esperienza sicura, semplice e conveniente. Grazie alle funzionalità avanzate di Acronis Cyber Protect e al supporto esperto dei servizi professionali di Acronis, è possibile gestire con fiducia la complessità della migrazione delle VM e ottimizzare l’infrastruttura IT per il futuro.

di Denis Cassinerio, Senior Director & General Manager South EMEA di Acronis