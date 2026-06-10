Rack AI: Vertiv Rack Extreme supporta le infrastrutture di nuova generazione

Vertiv, specialista globale nelle infrastrutture digitali critiche, ha presentato Vertiv Rack Extreme, un rack di nuova generazione progettato per soddisfare le crescenti esigenze del calcolo ad alte prestazioni (HPC) e delle applicazioni di intelligenza artificiale. Questa piattaforma rack, pronta per le sfide future, supporta le apparecchiature IT più grandi e complesse richieste dalle implementazioni di nuova generazione.

Con l’aumento della densità di calcolo, gli operatori dei data center devono ospitare apparecchiature IT sempre più impegnative, garantendo al contempo un adeguato flusso d’aria, una corretta organizzazione dei cavi e flessibilità nell’installazione. Vertiv Rack Extreme è stato progettato per rispondere a queste esigenze in continua evoluzione grazie a capacità di carico superiori, configurazioni più avanzate, gestione integrata dei cavi e compatibilità con i sistemi di alimentazione e gestione termica utilizzati negli ambienti data center.

“Vertiv Rack Extreme riflette l’ampliamento delle nostre competenze nella progettazione di rack e armadi per implementazioni ad alta densità e orientate all’AI”, ha dichiarato Giuseppe Leto, senior director, IT Systems di Vertiv. “La piattaforma si basa inoltre sulla consolidata esperienza di Vertiv nell’ingegneria dei rack, comprese le soluzioni storicamente sviluppate con il brand Knürr, per supportare infrastrutture IT scalabili di nuova generazione.”

Vertiv Rack Extreme è disponibile in diverse dimensioni e configurazioni, consentendo alle organizzazioni di adattare l’infrastruttura ai requisiti specifici delle proprie applicazioni. Progettato per una rapida implementazione, il cabinet viene fornito completamente assemblato e si integra perfettamente con un ampio ecosistema di accessori compatibili, tra cui sistemi di gestione dei cavi aerei e soluzioni per l’ottimizzazione del flusso d’aria, facilitando l’espansione dell’infrastruttura man mano che crescono le esigenze operative.

Con capacità di carico statico e dinamico fino a 4.500 libbre (2.045 kg), Vertiv Rack Extreme supporta implementazioni a densità più elevata rispetto ai rack tradizionali, che in genere presentano limiti di carico inferiori quando vengono movimentati rispetto a quando sono stazionari. Mantenendo la stessa capacità di carico in entrambe le condizioni, offre una capacità dinamica fino a 2 volte superiore e una capacità statica fino a 1,3 volte superiore rispetto ai design convenzionali, garantendo al contempo piena mobilità operativa alla massima capacità nominale. La struttura completamente saldata, la gestione integrata del flusso d’aria e dei cavi, inclusi una porta a rete ad alta percentuale di apertura e sistemi di guide flessibili, e le dotazioni standard come barre verticali per i cavi e barre angolari per il montaggio delle rPDU semplificano l’installazione e la gestione continuativa. Soluzioni di spedizione progettate appositamente, tra cui pallet ad assorbimento degli urti e rampe riutilizzabili, contribuiscono inoltre a proteggere le apparecchiature e a facilitare le operazioni di installazione in loco.

La piattaforma è inoltre progettata per integrarsi perfettamente con il più ampio portfolio di soluzioni Vertiv, supportando un’ampia gamma di dispositivi montati su rack, tra cui i sistemi UPS Vertiv, le rack PDU Vertiv, le soluzioni di gestione termica come gli scambiatori di calore a porta posteriore Vertiv Liebert DCD (rDHX) e le unità di distribuzione del liquido refrigerante Vertiv Liebert XDU con collettori liquid-to-chip, nonché le soluzioni KVM e console seriali Vertiv Avocent, consentendo la realizzazione di un’infrastruttura completamente integrata end-to-end