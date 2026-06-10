Intelligenza Artificiale: TeamSystem completa in anticipo il piano da 250 milioni

Finalizzato con un anno di anticipo il piano al 2027 da 250 milioni di investimenti sull’Intelligenza Artificiale, annunciato da TeamSystem nel 2024.

Questo quanto annunciato da TeamSystem – una delle principali tech & AI company attive nello sviluppo di piattaforme digitali per la gestione del business di imprese e professionisti – durante la TeamSystem Tech Conference 2026, l’appuntamento annuale dedicato a tutte le persone di TeamSystem che in Italia e nel mondo lavorano all’implementazione dei progetti di Ricerca & Sviluppo.

L’obiettivo dell’investimento era di dare un forte impulso allo sviluppo delle soluzioni basate su AI, per rendere questa tecnologia sempre più pervasiva e integrata in tutte le soluzioni del gruppo TeamSystem, contribuendo così a diffonderne i benefici fra tutti i propri clienti.

Grazie al piano appena completato, L’Intelligenza Artificiale sta continuando a registrare una forte crescita all’interno del gruppo TeamSystem, con un aumento dell’adozione da parte dei clienti del 25% e ricavi associati alle soluzioni AI in crescita del 42% nel primo trimestre del 2026 rispetto al trimestre precedente. Alcune delle soluzioni più mature, come l’automazione dei processi contabili, hanno raggiunto livelli di adozione superiori al 70%, a conferma del valore concreto che l’AI è in grado di generare nelle attività quotidiane di imprese e professionisti. Inoltre, grazie alle risorse impiegate, TeamSystem ha ampliato le AI Edition (lanciate 18 nuove edizioni negli ultimi 15 mesi) e i casi d’uso a livello internazionale, che hanno raggiunto quota 89 a fine aprile, con oltre 19 milioni di interazioni nel solo quarto trimestre del 2025.

In questo contesto, il Gruppo ha dichiarato di voler ulteriormente accelerare il ritmo degli investimenti in R&D e in AI da qui al 2030, per dare seguito all’evoluzione delle proprie piattaforme e soluzioni attraverso l’AI, con l’obiettivo di rendere questa tecnologia sempre più integrata nei processi operativi e decisionali di imprese e professionisti. Una trasformazione, quindi, che riguarda sia le nuove soluzioni sia gli strumenti che clienti e studi professionali utilizzano già quotidianamente, per accompagnarli in un percorso di innovazione progressivo, concreto e accessibile.

TeamSystem sta sviluppando un sistema di soluzioni integrate, affidabili e sicure basate sull’AI, capace di mettere a valore dati, processi e competenze per generare benefici concreti per imprese e professionisti.

Ciò che rende l’Intelligenza Artificiale davvero efficace non è la tecnologia in sé, ma la capacità di calarla nella realtà quotidiana di chi la utilizza. È qui che TeamSystem mette a disposizione dei propri clienti un patrimonio distintivo, costruito in anni di lavoro al loro fianco: la conoscenza approfondita dei processi aziendali, delle esigenze operative e dei contesti normativi in cui imprese e professionisti operano, in tutti i paesi in cui il Gruppo è presente. È questa conoscenza del contesto — unita a una forte attenzione alla protezione e alla gestione sicura dei dati proprietari — a trasformare l’AI da tecnologia generica in soluzioni affidabili, contestualizzate e realmente efficaci, capaci di rispondere ai bisogni concreti di imprese e professionisti e di accrescerne la competitività.

La tecnologia AI evolve a una velocità senza precedenti: per imprese e professionisti questo significa nuove opportunità di crescita, che diventano davvero accessibili quando c’è al fianco un partner capace di tradurre l’innovazione in soluzioni concrete, semplici e accessibili. È proprio questo il ruolo che TeamSystem sceglie di avere: accompagnare i propri clienti passo dopo passo, rendendo ogni evoluzione tecnologica un’opportunità concreta, semplice da cogliere e immediatamente utile al loro business.

Forte del proprio posizionamento sul mercato, con il fatturato che nel 2025 ha raggiunto la cifra record di 1,15 miliardi di euro e con il continuo incremento della base clienti (+20% rispetto al 2024), che oggi comprende oltre 3,1 milioni di aziende e professionisti a livello internazionale, TeamSystem ha visto un’ulteriore accelerazione della strategia di internazionalizzazione, confermando il ruolo del Gruppo come partner di riferimento per la digitalizzazione di PMI e professionisti in Italia, in Europa e nel bacino del mediterraneo.

“Completare il piano al 2027 con un anno di anticipo e accelerare gli investimenti da qui al 2030 è un messaggio chiaro: in una trasformazione dove l’AI è protagonista e l’innovazione corre a ritmi elevati, TeamSystem starà al fianco di imprese e professionisti per renderli più competitivi.”, ha commentato Tommaso Cohen, Ceo di TeamSystem. “Stiamo portando l’intelligenza artificiale dentro le soluzioni che imprese e professionisti usano ogni giorno, perché il vero valore per i nostri clienti nasce quando l’AI si integra e conosce il contesto del loro lavoro quotidiano. Conosciamo con grande profondità i processi delle imprese italiane ed europee e delle regolamentazioni specifiche di ogni mercato in cui operiamo. È questo patrimonio di contesto, costruito in anni al fianco dei nostri clienti, a trasformare l’AI in uno strumento concreto di competitività, realmente utile alle loro esigenze”.