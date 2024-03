Netalia tra le aziende europee più dinamiche

Tra pandemia e inflazione le aziende hanno dovuto affrontare tante difficoltà per rimanere a galla e, alcune di queste, si sono dimostrate più che resilienti.

Netalia, il Public Cloud Service Provider italiano e indipendente, è tra le prime mille aziende europee per velocità del tasso di crescita. A confermarlo è la posizione ottenuta nell’ottava edizione del ranking “FT 1000 2024”, la classifica annuale delle aziende europee che hanno ottenuto la maggiore crescita tra il 2019 e il 2022, stilata dal Financial Times in collaborazione con la società di ricerca tedesca Statista.

Per essere incluse nel ranking “FT 1000”, le organizzazioni devono avere maturato un fatturato di almeno 100.000 euro nel 2019 e di almeno 1,5 milioni di euro nel 2022. Le aziende devono, inoltre, essere indipendenti, avere la sede legale in Europa e vantare una crescita organica e quindi interna del fatturato nel triennio. La classifica prende in considerazione il tasso annuo di crescita composto (CAGR), sulla base dei dati di fatturato comunicati dalle aziende e controllati da Statista.

Netalia: orgoglio italiano nel panorama internazionale dell’innovazione digitale

Come evidenziato dal quotidiano economico, quest’anno la classifica riflette gli sforzi delle aziende europee che hanno saputo gestire e poi riprendersi dall’impatto della pandemia da Covid-19. Di fronte a un’inflazione elevata e agli squilibri geopolitici, alcune organizzazioni più di altre hanno dimostrato grande capacità di recupero e hanno ottenuto una crescita significativa pur in anni complicati. Non a caso il mondo IT appare il più rappresentato nella classifica, a testimonianza dell’importanza del ruolo acquisito dalle aziende digitali negli ultimi anni. Netalia è una di queste, visto che si è posizionata tra le prime 150 aziende del settore IT e software, con una crescita assoluta che ha raggiunto il 217% e un tasso di crescita media pari al +47% tra il 2019 e il 2022.

Una posizione che colloca Netalia tra le realtà più dinamiche nel settore dell’innovazione digitale anche sul piano della competizione internazionale.

Dichiarazioni

“Dopo il riconoscimento ricevuto a livello nazionale, con l’inclusione nella classifica ‘Leader della crescita 2024’, siamo orgogliosi di aver ottenuto anche questa menzione a livello europeo”, ha affermato Michele Zunino, Amministratore Delegato di Netalia. “Nel corso degli ultimi anni, il modello del public cloud ha mostrato di avere un potenziale enorme per favorire lo sviluppo e l’innovazione. Siamo convinti che tutta la filiera italiana del digitale possa contribuire allo sviluppo economico e industriale del Paese. In ottica integrata, l’abilitatore trasversale della trasformazione è il cloud e Netalia si afferma come operatore di riferimento, per la pubblica amministrazione come per il settore privato”.