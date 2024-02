Nexthink festeggia i suoi primi 20 anni con l’acquisizione di AppLearn

I posti di lavoro sono cambiati e sono sempre più digitali. L’esperienza del lavoratore deve essere fluida. Un dipendente soddisfatto è un dipendente produttivo. C’è una realtà che basa la sua offerta proprio su questo principio. Stiamo parlando di Nexthink, azienda che propone soluzioni software di gestione dell’esperienza digitale dei collaboratori (DEX), fa una scelta di alto livello e celebra il suo 20° anniversario acquisendo AppLearn, pioniere dell’adozione digitale, per portare la Digital Employee Experience (DEX) verso nuovi traguardi.

La DEX di Nexthink si potenzia con AppLearn

Nexthink, l’azienda che ha inventato la DEX, ha già fatto risparmiare milioni di ore di produttività a oltre 1.200 clienti. Grazie a questa acquisizione, Nexthink ridefinisce ancora una volta la DEX, consolidando la propria visione storica volta a offrire alle aziende una soluzione unica nel suo genere, in grado di risolvere ogni aspetto di gestione del digital workplace e di restituire tempo ai dipendenti e all’IT di ogni azienda.

AppLearn è specializzata nell’apprendimento personalizzato e nella guida all’adozione digitale delle applicazioni per i dipendenti, per migliorare l’abilità digitale dei singoli e dell’azienda nel suo complesso, e offrire al tempo stesso all’IT fonti innovative di informazioni e di insight per i progetti di trasformazione digitale. La soluzione combinata, che integra la guida in tempo reale di AppLearn con la visibilità end-to-end di Nexthink, le capacità di automazione basate su AI e l’analisi del sentiment degli utenti, fornisce all’IT un controllo esclusivo per guidare con sicurezza tutti i progetti di trasformazione digitale e di altro tipo.

Dichiarazioni

“La visione di Nexthink è sempre stata quella di dare all’IT il pieno controllo sull’esperienza digitale dei collaboratori“, ha sottolineato Pedro Bados, co-fondatore e CEO di Nexthink. “Sebbene il mantenimento di un’infrastruttura priva di incidenti sia essenziale per la produttività e la soddisfazione dei dipendenti, il passo fondamentale per perfezionare la loro esperienza digitale è la capacità di aiutarli ad apprendere, adattarsi e ottenere il massimo dalle applicazioni che utilizzano“.

Andrew Avanessian, CEO di AppLearn, ha commentato: “Sono molto orgoglioso dei risultati raggiunti da AppLearn. Dopo aver rilevato una crescente domanda di migliori esperienze digitali, abbiamo trasformato un’azienda di servizi a conduzione familiare in un’azienda innovativa di prodotti per l’adozione digitale che migliora fortemente il modo in cui le persone usano il software aziendale. L’unione di due leader di categoria ci permette di portare sul mercato una soluzione DEX end-to-end, studiata per eliminare gli attriti digitali e incrementare il ROI degli investimenti software“.