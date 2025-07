Dati: una garanzia per la competitività futura

Nell’articolo che condividiamo oggi, Fabio Pascali, Regional Vice President Italy, Greece & Cyprus di Cloudera sottolinea l’importanza strategica dei dati per la resilienza e la competitività delle imprese, nel contesto di incertezza economica e geopolitica odierno.

Buona lettura!

Un punto fermo nelle incertezze? Perché le aziende devono puntare sui dati

Messe di fronte alle tensioni geopolitiche e alla crescente incertezza economica, molte aziende stanno rimandando l’innovazione. Ed è un peccato perché, proprio in momenti come questo, l’uso strategico dei dati può aumentare la resilienza e rafforzare la competitività.

La nostra economia è sottoposta a pressioni enormi: la Commissione europea ha abbassato all’1,1% (0,4 punti percentuali in meno) le previsioni di crescita per l’Unione per l’anno in corso. Le prospettive per il 2025 non sono quindi esattamente rosee e l’attuale panorama politico e commerciale mondiale sta aggravando la situazione.

La generale incertezza che stiamo vivendo non consente una previsione affidabile dell’andamento dei prezzi. Sono numerose le aziende europee che non sanno quali costi dovranno sostenere in futuro. A ciò si aggiunge la crescente preoccupazione per la resilienza digitale poiché molte dipendono dall’importazione di tecnologie e dall’utilizzo di servizi provenienti dall’esterno dell’EU, anche nel settore cloud, il che rende la pianificazione a medio e lungo termine ancor più difficoltosa, e gli investimenti incerti. In tempi di crisi, infatti, la maggior parte delle imprese rinvia i progetti di innovazione e si concentra sul proprio core business. A questo scenario di per sé preoccupante si aggiunge la necessità di far fronte a crescenti requisiti normativi – con leggi come ad esempio NIS2, DORA o l’EU AI Act – che impegnano in modo significativo le risorse.

Ma investire sull’innovazione significa garantirsi la competitività futura. La capacità di prendere decisioni basate sui dati e sviluppare nuovi modelli di business gioca in questo senso un ruolo chiave. Un’analisi intelligente dei dati non solo crea le condizioni per la crescita, ma può aiutare a ridurre i costi, aumentare l’efficienza e rendere le catene di approvvigionamento più resilienti. Il loro uso strategico diventa quindi un importante punto di riferimento, sia per la stabilità che per il progresso.

I dati contribuiscono a rafforzare la competitività

Ciò che ha reso grande l’economia europea in passato è stata l’interazione tra produzione efficiente, energia a basso costo e innovazione. E i dati rivestono un ruolo cruciale per ottimizzare questi tre fattori. Sono anche al centro delle applicazioni IoT e dell’intelligenza artificiale, entrambe tecnologie considerate importanti per la competitività e che stanno acquisendo un’importanza sempre maggiore. Raccogliendo e analizzando gli input provenienti dalle macchine di produzione, ad esempio, le aziende possono ridurre al minimo gli sprechi o implementare scenari di manutenzione predittiva, evitando così inutili interventi di manutenzione in loco e tempi di inattività non pianificati, ottimizzando i processi di produzione.

Come valorizzare al meglio i dati a disposizione

Per sfruttare il potenziale strategico dei dati, è importante innanzitutto abbattere i silos che ancora oggi esistono in molte aziende. Spesso, infatti, dati e applicazioni vengono gestiti in autonomia dai singoli reparti, ma la creazione di un’esperienza cliente coerente o l’automazione end-to-end dei processi possono avvenire con successo solo se tutti condividono i propri dati e accedono allo stesso database attraverso una piattaforma che combina informazioni provenienti da diverse fonti in un data lakehouse centrale. Altrettanto importante è la capacità di scambiarli e condividerli con fornitori e partner, garantendone naturalmente sicurezza, protezione e controllo.

Il ruolo della sovranità digitale

Quando si sceglie una piattaforma dati, le aziende dovrebbero assicurarsi che i rischi siano ridotti al minimo. In questo caso, anche la sovranità digitale svolge un ruolo importante, soprattutto in considerazione delle tensioni nelle relazioni transatlantiche che impongono alle aziende la libertà di poter decidere liberamente dove archiviare i propri dati: on-premise, nel cloud privato, nel cloud pubblico o in un cloud sovrano gestito in modo indipendente nell’UE.

Conclusione

La capacità di utilizzare i dati in modo strategico sta diventando sempre più garanzia di sopravvivenza economica. Anche in mercati regolamentati come l’UE, le imprese possono utilizzarli per ottenere un vantaggio competitivo senza sentirsi per forza ostacolate dalle normative vigenti. Una piattaforma dati ibrida crea le condizioni necessarie per effettuare le analisi giuste nel posto giusto al momento giusto, indipendentemente da dove i dati sono archiviati e in quale formato sono disponibili, consentendo così di ottimizzare i processi e promuovere l’innovazione, mantenendo al contempo la sovranità digitale.

di Fabio Pascali, Regional Vice President Italy, Greece & Cyprus, Cloudera