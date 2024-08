Norton Ultra VPN protegge gli utenti a 360°

Gli utenti oggi sono ben informati sui pericoli che corrono online e sono consapevoli dell’importanza di una soluzione di sicurezza che protegga i loro dispositivi e la loro identità digitale. Tra i marchi più conosciuti nel settore della sicurezza informatica c’è Norton, brand consumer di cybersecurity di Gen, che ha reinventato la sua rete privata virtuale, Virtual Private Network (VPN) e presenta la nuova linea Norton Ultra VPN, una VPN all-in-one che combina velocità e affidabilità con funzioni avanzate di sicurezza, privacy e identità per offrire alle persone un nuovo livello di protezione dalle minacce informatiche di oggi.

Per aiutare gli utenti a navigare online in modo sicuro, tenere sotto controllo la propria privacy e ad accedere ai loro contenuti preferiti in mobilità, tutte le Norton VPN includono ora l’accesso globale ai contenuti, aggiornamenti della compatibilità dei servizi e un maggior numero di protocolli tra cui scegliere per una migliore esperienza online. Inoltre, le Norton VPN sono dotate di un rilevamento avanzato delle truffe basato sull’intelligenza artificiale per dispositivi desktop e mobili. Norton ha recentemente migliorato la sua policy no-log, che è stata verificata da una terza parte indipendente, dando ai clienti la certezza che la loro privacy è protetta.

Norton offre ora tre piani VPN acquistabili sugli e-Store online: Norton Secure VPN per i privati che necessitano di un servizio VPN veloce, facile da usare e affidabile; Norton Ultra VPN per i privati e le coppie che desiderano una maggiore sicurezza e protezione della privacy; e Norton Ultra VPN Plus per le famiglie che desiderano proteggere il proprio nucleo familiare con una soluzione all-in-one.

Norton Ultra VPN offre funzioni avanzate di privacy, sicurezza e identità

Scopriamo i vantaggi offerti da Norton Ultra VPN:

Privacy

VPN: Fornisce una connessione Internet privata veloce, sicura e affidabile per accedere ai contenuti preferiti da casa e in viaggio. (Disponibile anche nel canale Retail all’interno della gamma Norton 360)

Privacy Monitor (Stati Uniti e Canada): Incluso in Norton Ultra VPN Plus, Privacy Monitor consente di eseguire una scansione dei siti web di ricerca persone che cercano informazioni personali esposte ogni 90 giorni e aiuta a cancellarsi da questi siti web per migliorare la privacy online.

Security

Protezione da Malware e Truffe: Blocca i siti web pericolosi e a tenere a bada malware, ransomware, phishing e altre truffe con una protezione in tempo reale.

Parental Control: Individua la posizione dei dispositivi Android o iOS, stabilisce confini per i luoghi fisici e blocca i siti web dannosi o inappropriati per aiutare i bambini a esplorare Internet in modo sicuro.

Password Manager: Crea e gestisce le password in un unico luogo sicuro. Include un caveau crittografato, rileva le password duplicate e suggerisce modi per migliorare la sicurezza delle password.

Identity

Dark Web Monitoring: Norton Ultra VPN avvisa se i vostri dati personali, come indirizzi e-mail, numeri di telefono o numeri di carte di credito, sono stati esposti e trovati nel dark web, in modo che possiate proteggere i vostri account, aggiornare le password e prendere le misure necessarie per proteggere la vostra identità.

Disponibilità

Norton Ultra VPN è già disponibile ed è compatibile con le piattaforme Windows, Mac, Android e iOS, proteggendo fino a dieci dispositivi nel livello più alto.

Dichiarazioni

“Oggi le persone hanno bisogno di qualcosa di più dalla loro VPN. Hanno bisogno di un aiuto per proteggere sé stessi e le proprie famiglie da uno spettro sempre più ampio di minacce moderne”, ha dichiarato Silvia Signorelli, Marketing Manager di Gen Italia presentando Nortnon VPN Plus. “Abbiamo ripensato la nostra linea tenendo conto di questo, innovandola con la nostra pluripremiata tecnologia per creare soluzioni su misura che forniscono la protezione online più completa, aiutando le persone di tutto il mondo a riprendere il controllo della loro sicurezza informatica con la VPN perfetta per il loro stile di vita”.