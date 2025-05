Nutanix e Pure Storage creano una nuova soluzione integrata

Nutanix, realtà specializzata nell’hybrid multicloud computing, e Pure Storage, il pioniere IT che propone la tecnologia e i servizi di data storage più avanzati a livello mondiale, hanno annunciato una partnership che punta a creare una soluzione altamente integrata grazie alla quale i clienti potranno implementare e gestire con semplicità workload virtuali su un’infrastruttura moderna e scalabile.

Questa soluzione integrata si preannuncia in un momento critico nel quale i clienti osservano con grande attenzione l’evoluzione del mercato della virtualizzazione. I responsabili IT sono infatti impegnati a tenere il passo con uno scenario tecnologico in rapido cambiamento dovendo implementare nel contempo una superiore efficacia operativa. Gartner prevede che “entro il 2028 problemi di costo spingeranno il 70% dei clienti VMware di livello enterprise a migrare il 50% dei workload virtuali”.

I vantaggi della nuova soluzione firmata da Nutanix e Pure Storage

Con questa nuova collaborazione la soluzione Nutanix Cloud Infrastructure, basata sull’hypervisor Nutanix AHV e sul sistema di networking virtuale e sicurezza Nutanix Flow, verrà integrata con unità Pure Storage FlashArray via NVMe/TCP per restituire una customer experience appositamente progettata per i workload ad alta richiesta di dati come l’AI.

Principali vantaggi:

Infrastruttura moderna e scalabile : questa partnership offrirà ai clienti l’accesso a un’infrastruttura full-stack efficiente, flessibile e ad alte prestazioni adatta ai workload maggiormente business-critical unendo la semplicità e agilità di Nutanix Cloud Infrastructure per il virtual computing con l’uniformità, scalabilità e densità prestazionale dei sistemi all-flash di Pure Storage.

: questa partnership offrirà ai clienti l’accesso a un’infrastruttura full-stack efficiente, flessibile e ad alte prestazioni adatta ai workload maggiormente business-critical unendo la semplicità e agilità di Nutanix Cloud Infrastructure per il virtual computing con l’uniformità, scalabilità e densità prestazionale dei sistemi all-flash di Pure Storage. Cyber-resilienza integrata : i clienti potranno rafforzare la propria cyber-resilienza end-to-end sfruttando le capacità native di Nutanix come l’orchestrazione del data recovery e la micro-segmentazione di Flow a fianco delle funzionalità di Pure Storage FlashArray come SafeMode e la crittografia dei dati at-rest.

: i clienti potranno rafforzare la propria cyber-resilienza end-to-end sfruttando le capacità native di Nutanix come l’orchestrazione del data recovery e la micro-segmentazione di Flow a fianco delle funzionalità di Pure Storage FlashArray come SafeMode e la crittografia dei dati at-rest. Libertà di scelta: i clienti esigono l’agilità e il controllo dei loro ambienti mission-critical. La combinazione tra Nutanix e Pure Storage propone un’alternativa resiliente e intuitiva rispetto alle opzioni alternative presenti sul mercato.

La soluzione sarà implementabile sui principali partner specializzati in server hardware che attualmente supportano Pure Storage FlashArray, come Cisco, Dell, HPE, Lenovo e Supermicro, sia sui deployment esistenti che su quelli di nuova realizzazione.

Cisco e Pure Storage stanno inoltre ampliando la loro partnership per aggiungere Nutanix al loro portafoglio di oltre 60 design convalidati FlashStack – semplificando ulteriormente il delivery full-stack.

Disponibilità

La soluzione è attualmente in fase di sviluppo e si prevede che sarà disponibile in anteprima per l’estate 2025 e disponibilità generale programmata al termine dell’anno solare attraverso i partner di canale Nutanix e Pure Storage.

Dichiarazioni

“Questa nuova soluzione aiuterà Nutanix e Pure a raggiungere insieme più clienti e aiutarli a gestire e modernizzare le applicazioni mission-critical”, ha commentato Tarkan Maner, Chief Commercial Officer di Nutanix. “La nostra soluzione integrata sarà particolarmente adatta per le aziende che possiedono ambienti ad alto contenuto storage e che sono alla ricerca di opzioni per la modernizzazione”.

“Con più di 13.500 clienti in tutto il mondo so bene che, oggi più che mai, aziende di ogni genere e dimensione hanno un crescente bisogno di soluzioni efficienti, flessibili e altamente performanti in grado di scalare per supportare le applicazioni più critiche e intensive dal punto di vista dell’utilizzo dei dati”, ha osservato Maciej Kranz, General Manager, Enterprise di Pure Storage. “Nutanix e Pure Storage sono conosciute per la loro capacità di estendere i confini delle infrastrutture tradizionali, promuovere l’innovazione e offrire un’agilità senza paragoni. Con questa soluzione di facile utilizzo, i nostri clienti avranno a disposizione la potenza di un’infrastruttura virtuale realmente costruita per il cambiamento”.