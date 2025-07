Vertiv Academy: il training center di Vertiv per gli ingegneri in EMEA

La carenza di competenze è uno dei problemi più pressanti nel mondo del lavoro odierno. Per affrontare questa sfida, le organizzazioni globali investono significativamente nella formazione professionale. Vertiv, specialista mondiale nelle infrastrutture digitali critiche, non fa eccezione e inaugura, a Francoforte, in Germania, il nuovo training center Vertiv Academy

Il nuovo centro, situato in una delle città maggiormente connesse d’Europa, migliorerà la formazione tecnica, l’innovazione dei servizi e il coinvolgimento dei clienti in Germania, Austria e Svizzera (regione DACH), sviluppando le nuove generazioni di ingegneri pronti ad affrontare un’era sempre più caratterizzata dall’intelligenza artificiale e dall’automazione. L’inaugurazione della Vertiv Academy ha riunito leader del settore, funzionari governativi e manager di Vertiv per celebrare un nuovo capitolo nel campo delle infrastrutture digitali e dell’eccellenza nei servizi.

Caratteristiche della Vertiv Academy

L’innovativo training center è dotato di apposite aree di formazione equipaggiate con i più recenti sistemi per le infrastrutture critiche, che consentono di sperimentare in prima persona le tecnologie per il thermal management, i gruppi di continuità (UPS) e i quadri elettrici. La Vertiv Academy offre ambienti di apprendimento pratici dove i tecnici Vertiv possono esercitarsi attraverso scenari e simulazioni di guasti che rispecchiano le condizioni reali, consentendo tempi di risposta più rapidi e una riduzione dei rischi di servizio. Vertiv ha già in programma oltre 100 corsi di certificazione e di formazione per ampliare ulteriormente le competenze in materia di assistenza e manutenzione dei sistemi di alimentazione, raffreddamento e di altre infrastrutture digitali critiche.

Fondata nel 2007, Vertiv Academy conta 15 centri di training in tutta EMEA, tra cui due hub principali in Italia: Bologna per i gruppi di continuità e Tognana per il thermal management, che contribuiscono a un totale di 30 centri di formazione e Academy in tutto il mondo. Ogni struttura offre ai tecnici Vertiv, ai partner di canale e ai professionisti emergenti un training coinvolgente e pratico con l’utilizzo di apparecchiature reali, offrendo l’opportunità di acquisire esperienza diretta nell’assistenza sul campo e nell’implementazione delle soluzioni, coprendo le più recenti innovazioni nei sistemi di alimentazione, di thermal management e nelle soluzioni AI-ready.

Vertiv Academy eroga corsi specializzati tenuti da tecnici certificati, seguendo un percorso di studi standardizzato sviluppato dal Centro di Eccellenza Vertiv per l’Apprendimento Globale. Il programma abbina il processo di pre-apprendimento online, le lezioni interattive in aula e la formazione sul campo adattata alle esigenze locali e regionali. L’Academy supporta anche le più importanti iniziative di sviluppo dei talenti di Vertiv, contribuendo a formare una forza lavoro qualificata pronta ad affrontare le sfide dell’economia digitale di domani e della AI factory del futuro.

Ingegneri, professionisti del settore e leader aziendali sono invitati a visitare la Vertiv Academy per scoprire come Vertiv stia plasmando il futuro delle infrastrutture digitali.

Dichiarazioni

“L’apertura della Vertiv Academy di Francoforte è certamente un momento chiave della nostra strategia regionale e conferma l’impegno di Vertiv a fornire servizi e assistenza di prim’ordine ai clienti”, ha dichiarato Karsten Winther, President per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa (EMEA) di Vertiv. “Questa importante sede ci consentirà di servire meglio il mercato europeo grazie a un trasferimento più rapido delle conoscenze e a una ottima erogazione di servizi per le infrastrutture di nuova generazione. Siamo impegnati a valorizzare i talenti, promuovere lo sviluppo delle competenze e sostenere l’eccellenza ingegneristica e dei servizi nella regione“.

“Nell’era dell’AI, i servizi hanno una rilevanza più che mai decisiva. La Vertiv Academy rappresenta un investimento strategico nelle persone – i nostri team, partner e clienti“, aggiunge Phil Cullerton, Vice President of Services EMEA di Vertiv. “Alla base di ogni servizio c’è un professionista ben preparato e, coltivando i talenti e sviluppando le competenze, stiamo realizzando un ecosistema di servizi più forte e più resiliente per il futuro guidato dall’AI“.