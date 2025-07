RETN annuncia una nuova tratta ad alte prestazioni tra Milano e Padova

RETN, fornitore internazionale di servizi di rete, annuncia l’attivazione di un nuovo collegamento in fibra ottica tra Milano e Padova, nell’ambito della propria strategia di espansione sul territorio nazionale, con l’obiettivo di offrire connettività a bassa latenza sempre più performante.

RETN offre maggiore capacità di banda

La nuova rotta, che si estende per 360 km e si aggiunge ai 140.000 km già presenti dell’infrastruttura globale di RETN, segue un percorso diretto stradale, altamente ottimizzato, e introduce un elemento strategico di rilievo: il segmento tra Milano e Ponte San Pietro (Bergamo) è il collegamento più breve ed efficiente disponibile sul mercato, offrendo vantaggi significativi in particolare per quei settori ad alta competitività, come quello finanziario.

Sfruttando i Point of Presence presso il Campus Caldera di Milano e il VSIX di Padova, e transitando per il Data Center Aruba a Ponte San Pietro, la rotta garantisce prestazioni avanzate ed efficienza lungo questo asse strategico. Aruba, nel suo approccio carrier neutral, supporta la tratta fornendo un punto di presenza strategico per il deployment della rete RETN.

Progettata per servire organizzazioni che considerano la connettività un asset strategico, la nuova tratta assicura tempi di risposta ultra-rapidi ed un’elevata stabilità. Inoltre, l’obiettivo di RETN è quello di offrire alle aziende una maggiore capacità di banda, per soddisfare le loro esigenze di iper-scalabilità e supportare modelli di business digitali sempre più complessi.

Dichiarazioni

“Questo nuovo collegamento conferma il nostro impegno costante nel mercato italiano ed è una tappa fondamentale verso l’interconnesione con la rete RETN dell’Europa orientale, per offrire una connettività sempre più capillare e integrata su scala eurasiatica”, ha dichiarato Milko Ilari, Head of Southern Europe di RETN. “Milano e Padova sono due snodi strategici per il traffico dati nazionale: unirli attraverso un’infrastruttura ottimizzata significa offrire alle imprese italiane un vantaggio concreto in termini di prestazioni, scalabilità e apertura verso il mercato globale”.