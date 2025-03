OpenAI approda su Snowflake Cortex AI

Gli strumenti di Intelligenza Artificiale stanno ormai prendendo piede all’interno delle aziende e la richiesta di soluzioni all’avanguardia che permettono di sfruttarne tutte le potenzialità aumenta.

Snowflake, l’AI Data Cloud company, ha esteso la propria partnership con Microsoft, per consentire alle aziende di creare app e data agent basati sull’AI in modo semplice, efficiente e affidabile, utilizzando i modelli di OpenAI direttamente all’interno di Snowflake Cortex AI, il servizio di intelligenza artificiale completamente gestito da Snowflake. L’integrazione di Microsoft Azure OpenAI Service in Azure AI Foundry permetterà agli utenti di accedere a modelli all’avanguardia di OpenAI nelle region di Microsoft Azure, senza uscire dall’ambiente Snowflake, ottimizzando l’analisi di audio, video e testo in tempo reale. In questo modo, migliaia di realtà globali saranno in grado di creare data agent basati sui modelli di OpenAI nel perimetro sicuro dell’AI Data Cloud Snowflake, con risparmi significativi in termini di tempo e costi.

Grazie all’integrazione dei modelli di OpenAI in Cortex AI tramite Azure OpenAI Service, Snowflake consolida ulteriormente la propria leadership nella fornitura agli utenti di strumenti di intelligenza artificiale di ultima generazione all’interno dello stesso framework di governance unificato dei loro dati. L’accesso a questi modelli è garantito dalle robuste garanzie di sicurezza di Snowflake, grazie alle profonde integrazioni con Microsoft Azure, che offrono ai clienti connessioni protette indipendentemente dal cloud provider utilizzato. I modelli di OpenAI offrono capacità avanzate di ragionamento e di esecuzione di istruzioni, consentendo agli utenti di sviluppare rapidamente app di intelligenza artificiale scalabili e data agent in grado di fornire informazioni accurate e fondate utilizzando i propri dati aziendali. I clienti di Snowflake possono raggiungere questo obiettivo in quanto i modelli di OpenAI vengono eseguiti all’interno del perimetro di sicurezza del AI Data Cloud di Snowflake. Le solide funzionalità di Snowflake Horizon Catalog in tema di compliance, sicurezza, privacy, ricerca e la collaborazione, integrate nativamente in Cortex AI, consentono agli utenti di creare valore con i modelli di OpenAI.

Portare OpenAI nell’AI Data Cloud attraverso l’integrazione del servizio OpenAI di Azure

Il recente report del MIT Technology Review Insights, Data Strategies for AI Leaders, ha evidenziato che il 59% degli intervistati considera data governance, sicurezza o privacy come sfide per l’adozione dell’AI generativa. Nell’attuale contesto aziendale, fiducia e sicurezza sono elementi cruciali per il successo delle iniziative di intelligenza artificiale. Grazie alla disponibilità dei modelli di OpenAI direttamente in Cortex AI attraverso Azure OpenAI Service, le aziende possono beneficiare della governance dei dati, dei controlli di accesso e del monitoraggio integrati in Snowflake, proteggendo così le informazioni più sensibili.

Con i modelli di OpenAI nell’AI Data Cloud, i clienti comuni di Snowflake e Microsoft sono finalmente in grado di associare dati strutturati e non strutturati e godere di una user-experience più completa e coinvolgente. I modelli di OpenAI saranno disponibili in region Microsoft Azure selezionate negli Stati Uniti, e successivamente a livello globale.

Snowflake offre, oltre ai modelli di OpenAI, una vasta gamma di modelli di importanti provider, tra cui Anthropic, DeepSeek, Meta, Mistral e altri, così come il modello open source Arctic di Snowflake e altri modelli di embedding. L’azienda si impegna a garantire agli utenti un facile accesso ai modelli più performanti all’interno di Cortex AI, consentendo di scegliere con flessibilità il modello più adatto a ogni specifico caso d’uso.

Snowflake porta i Data Agents in Microsoft 365 Copilot e Microsoft Teams

Attraverso questa partnership estesa con Microsoft, Snowflake offrirà Snowflake Cortex Agents in Microsoft 365 Copilot e Microsoft Teams (GA prevista a giugno 2025). Alimentati da Cortex AI, i Cortex Agent consentiranno ai clienti enterprise di Microsoft di interagire con i dati strutturati e non strutturati di Snowflake direttamente dalle app Microsoft attraverso linguaggio naturale, semplificando la loro capacità di porre domande e ottenere informazioni dagli strumenti Microsoft che utilizzano quotidianamente. Grazie a questa integrazione, gli insight basati sull’AI saranno maggiormente accessibili a utenti con qualsiasi competenza, migliorando la produttività e contribuendo a ottimizzare le decisioni in tutta l’azienda. Inoltre, gli sviluppatori potranno sfruttare queste funzionalità di Snowflake attraverso API REST per personalizzare e creare interfacce sicure basate sul linguaggio naturale tra le app di Microsoft 365 e i loro dati in Snowflake. I team dati e data engineering più evoluti stanno già utilizzando Cortex AI attraverso Microsoft Copilot per accelerare l’acquisizione di insight aziendali.

Dichiarazioni

“Stiamo estendendo ulteriormente la nostra storica partnership con Microsoft per offrire il meglio delle innovazioni di OpenAI ai nostri clienti, confermando il nostro obiettivo di fornire un’AI facile, efficiente e affidabile alle aziende di tutto il mondo”, ha dichiarato Christian Kleinerman, EVP of Product di Snowflake. “I nostri clienti possono utilizzare i modelli OpenAI all’interno della piattaforma sicura Snowflake, rendendo possibili casi d’uso di AI di tipo multimodale, agent e conversazionale ad alto impatto”.

“Le imprese stanno cercando di sfruttare i propri dati per differenziare l’AI, al fine di offrire esperienze più ricche e complete. La partnership di Snowflake con Azure OpenAI Service attraverso Azure AI Foundry consentirà ai clienti di entrambe le società di offrire esperienze in app intuitive e affidabili ancora più velocemente”, ha affermato Asha Sharma, CVP, Head of Product, Microsoft AI Platform. “Con il nostro approccio condiviso all’AI, incentrato sui dati, aziende di tutte le dimensioni potranno abbattere le barriere alla messa in produzione dei propri prodotti digitali”.