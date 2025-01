Proofpoint leader nella Email Security

Le email sono costantemente nel mirino degli hacker, i quali diventano sempre più abili ad attuare tattiche sofisticate che riescono a eludere anche il dipendente più attento. Tra le realtà che assicurano una protezione massima alle email aziendali c’è Proofpoint, azienda operante nel settore della cybersecurity e della compliance, che ha annunciato di essere stata nominata Leader nel Gartner Magic Quadrant for Email Security Platforms 2024. Il Gartner Magic Quadrant for Secure Email Gateways è stato pubblicato l’ultima volta nel 2015 e Proofpoint era stata riconosciuta Leader sette volte consecutive.

Per il suo report 2024 Gartner ha valutato 14 vendor, riconoscendo Proofpoint come Leader per la sua capacità di esecuzione e la completezza di vision.

Al 16 dicembre 2024, Proofpoint vanta una valutazione complessiva di 4,6 su 5 nel mercato delle piattaforme di email security sulla base di 1.162 recensioni su Gartner Peer Insights.

Bloccare le minacce email con l’approccio giusto

L’email rimane il principale vettore utilizzato dagli attori delle minacce per colpire i dipendenti e infiltrarsi in un’azienda. Il successo di attacchi cyber come business email compromise (BEC), phishing delle credenziali e takeover di account è dovuto all’efficacia con cui le persone vengono colpite, utilizzando un approccio personalizzato e su più fronti. Per bloccare questi attacchi moderni, le aziende necessitano di un approccio di difesa in profondità, e non di strumenti di email security basati su silos.

Threat Protection di Proofpoint punta a stabilire lo standard per la modalità in cui le aziende affrontano il rischio umano, sfruttando due elementi chiave della piattaforma proprietaria: Proofpoint Nexus, un insieme multilivello di intelligenza artificiale, comportamento e threat detection che identifica e previene minacce avanzate provenienti dalla posta elettronica; e Proofpoint Zen, un set di tecnologie dei punti di controllo che offre protezione completa di posta elettronica, app di collaborazione e cloud. Insieme, forniscono un’esperienza coesiva che offre una protezione incentrata sull’individuo, sia agli utenti che ai professionisti della sicurezza, bloccando il 99,99% di tutte le minacce email ancora prima che vengano consegnate nelle caselle di posta.

Le funzionalità innovative recentemente introdotte da Proofpoint

Rilevamento pre-delivery basato su LLM : Proofpoint dispone del primo e unico motore di rilevamento delle minacce pre-delivery del settore che utilizza l’analisi semantica per comprendere l’intento del messaggio, alimentato da un motore linguistico di grandi dimensioni (LLM) per bloccare le minacce avanzate provenienti via email, come frodi, raccolta di credenziali e attacchi di social engineering, prima che possano essere consegnate alle caselle di posta di Microsoft 365 o Google Workplace.

: Proofpoint dispone del primo e unico motore di rilevamento delle minacce pre-delivery del settore che utilizza l’analisi semantica per comprendere l’intento del messaggio, alimentato da un motore linguistico di grandi dimensioni (LLM) per bloccare le minacce avanzate provenienti via email, come frodi, raccolta di credenziali e attacchi di social engineering, prima che possano essere consegnate alle caselle di posta di Microsoft 365 o Google Workplace. Protezione continua dalle minacce basate su URL : il rilevamento pre-delivery di Proofpoint identifica e blocca gli attacchi prima che arrivino nella casella di posta degli utenti, eliminando la possibilità che un utente li attivi. I messaggi sospetti contenenti URL vengono trattenuti per essere analizzati in sandbox e quelli consegnati vengono continuamente monitorati per individuare i link che potrebbero cambiare o diventare pericolosi nel tempo.

: il rilevamento pre-delivery di Proofpoint identifica e blocca gli attacchi prima che arrivino nella casella di posta degli utenti, eliminando la possibilità che un utente li attivi. I messaggi sospetti contenenti URL vengono trattenuti per essere analizzati in sandbox e quelli consegnati vengono continuamente monitorati per individuare i link che potrebbero cambiare o diventare pericolosi nel tempo. Adaptive Email Security : una soluzione ICES (Integrated Cloud Email Security) che offre un livello aggiuntivo di rilevamento comportamentale basato su intelligenza artificiale per bloccare minacce mirate come il phishing interno laterale e le frodi via email avanzate per i dipendenti più a rischio. Arricchisce i rilevamenti con spiegazioni di facile comprensione sulle anomalie comportamentali e mette automaticamente in quarantena le minacce ad alta affidabilità, fornendo al contempo coaching in tempo reale per avvisare gli utenti dei rischi che non contengono un payload pericoloso evidente.

: una soluzione ICES (Integrated Cloud Email Security) che offre un livello aggiuntivo di rilevamento comportamentale basato su intelligenza artificiale per bloccare minacce mirate come il phishing interno laterale e le frodi via email avanzate per i dipendenti più a rischio. Arricchisce i rilevamenti con spiegazioni di facile comprensione sulle anomalie comportamentali e mette automaticamente in quarantena le minacce ad alta affidabilità, fornendo al contempo coaching in tempo reale per avvisare gli utenti dei rischi che non contengono un payload pericoloso evidente. Proofpoint Collab Protection : estende la protezione dal phishing oltre le email per difendere dagli URL dannosi inviati tramite ogni applicazione di messaggistica, collaborazione o social media. Alimentata dalla threat intelligence di Proofpoint, effettua il controllo della reputazione degli URL in tempo reale, bloccando quelli dannosi al momento del clic.

: estende la protezione dal phishing oltre le email per difendere dagli URL dannosi inviati tramite ogni applicazione di messaggistica, collaborazione o social media. Alimentata dalla threat intelligence di Proofpoint, effettua il controllo della reputazione degli URL in tempo reale, bloccando quelli dannosi al momento del clic. Adaptive Email Data Loss Prevention (DLP): rileva e previene automaticamente la perdita di dati accidentale e intenzionale tramite email prima che diventi un costoso errore per le aziende. Combinando la tecnologia e l’intelligence di Proofpoint per la protezione dalle minacce e dalla perdita di dati con il rilevamento comportamentale e dinamico basato su intelligenza artificiale, si colma una lacuna nelle strategie di DLP, bloccando le email inviate erroneamente, al fine di evitare potenziali danni alla reputazione, abbandono da parte dei clienti e multe previste dalle normative.

Dichiarazioni

“Riteniamo che la valutazione di Gartner convalidi ulteriormente la nostra strategia di offrire capacità di rilevamento delle minacce avanzate e all’avanguardia nel settore, per proteggere da ogni tipo di minaccia incentrata sulla persona, in ogni modalità in cui un utente potrebbe affrontarla”, dichiara Darren Lee, Executive Vice President e General Manager, Security Products and Services Group. “Crediamo che questo riconoscimento sia rafforzato dal nostro investimento in una innovazione rapida, che ci aiuta a risolvere le reali sfide di sicurezza delle email di oggi, sfruttando al contempo gli insight dei clienti e i trend del mercato per scoprire le sfide di domani”.