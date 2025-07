Qualys Italia celebra i suoi primi 10 anni in Italia

Qualys, fornitore di soluzioni cloud innovative per l’IT, la sicurezza e la compliance, celebra 10 anni di attività in Italia. Da quando il cloud era ancora visto con scetticismo fino a oggi, oltre 500 aziende italiane si affidano a Qualys per proteggere e rafforzare la propria postura digitale.

L’azienda ha recentemente celebrato questo importante traguardo ripercorrendo il proprio percorso, evidenziando i successi ottenuti e delineando la sua visione per il futuro della cybersecurity.

Dalla sicurezza cloud alla gestione del rischio: l’evoluzione di Qualys

In un panorama in cui molte aziende utilizzano decine di strumenti separati — con conseguenti complessità, costi elevati e inefficienze — Qualys propone una piattaforma completa con un solo agente, che semplifica le operazioni grazie a una gestione integrata e centralizzata. Poiché le vulnerabilità sono numerose, ma non tutte hanno la stessa priorità, Qualys ha sviluppato un sistema intelligente in grado di aiutare le organizzazioni a focalizzarsi sui rischi più critici, integrando fonti di threat intelligence per concentrare gli sforzi dove conta davvero ed evitare sprechi di risorse su falsi allarmi.

Oggi Qualys è ampiamente riconosciuta come partner strategico nella gestione del rischio informatico, supportando proattivamente le aziende nella prevenzione dei problemi, grazie a una visione olistica della salute digitale dell’organizzazione. Tra i traguardi più rilevanti raggiunti dalla sede italiana figurano l’apertura del primo POD italiano, conforme ai requisiti di sovranità dei dati, e il conseguimento delle certificazioni ACN QC2 e ISO 27001, riconosciute garanzie di qualità e affidabilità. Questi risultati sono frutto di continui investimenti nella creazione di un team sempre più ampio e radicato sul territorio, con operazioni avviate a Milano e, dal 2023, anche a Roma. La filiale italiana gioca inoltre un ruolo centrale nell’aiutare le aziende italiane ad adeguarsi alle nuove normative europee come DORA e NIS2.

Il portafoglio di Qualys in Italia include un ecosistema completo che copre tutti gli aspetti della sicurezza IT, dal modello Risk Operations Center (ROC) alimentato dalla piattaforma Qualys Enterprise TruRisk Management (ETM) al Managed Risk Operations Center (mROC) erogato attraverso partner strategici, TotalAppSec, Policy Audit, TotalCloud e altri ancora. Non si tratta di strumenti isolati, ma di componenti integrati di un unico sistema che lavorano in sinergia per proteggere dati, infrastrutture e continuità operativa.

Dichiarazioni

“All’inizio è stata una scommessa audace: introdurre la sicurezza cloud in un Paese che la guardava con diffidenza. Oggi, la visione di Qualys si è concretizzata in una piattaforma unificata e cloud-native, progettata per semplificare la gestione della sicurezza e ridurre i costi”, ha spiegato Emilio Turani, Managing Director per Italia, Sud Est Europa, Turchia e Grecia di Qualys. “La cybersecurity oggi non significa più soltanto bloccare gli attacchi, ma garantire la resilienza operativa e proteggere il valore del business. In soli dieci anni, Qualys è diventata un punto di riferimento per i C-level italiani, aiutandoli a comprendere il reale impatto del rischio informatico, valutare il valore degli asset esposti e orientare le decisioni di investimento”.

“Celebrare 10 anni di Qualys in Italia rafforza il nostro impegno ad aiutare i clienti a diventare più sicuri e resilienti”, ha dichiarato Sumedh Thakar, Presidente e CEO di Qualys. “La fiducia dei nostri clienti riflette la nostra capacità di offrire innovazioni robuste che proteggono la loro postura digitale e riducono il rischio informatico. Siamo orgogliosi dell’impatto del nostro team nell’ultimo decennio e pronti a costruire il futuro su queste solide basi”.