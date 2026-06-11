IDC IT Security Summit 2026: l’AI rivoluziona la cybersecurity

Il prossimo 25 giugno Milano ospiterà l’IDC IT Security Summit 2026, uno degli appuntamenti più attesi dai professionisti della cybersecurity e dell’innovazione digitale. L’evento, patrocinato da AIPSI, rappresenta un’importante occasione di confronto tra CIO, IT Director, responsabili della sicurezza informatica e decision maker delle principali organizzazioni italiane (ISCRIVITI QUI).

Tra i temi al centro della giornata ci sarà l’impatto crescente dell’intelligenza artificiale sulla sicurezza informatica. Secondo le previsioni di IDC, entro il 2028 nella maggior parte dei Security Operation Center (SOC) sarà un agente AI, e non un analista umano, a effettuare la prima analisi di circa l’80% degli alert generati dai sistemi di sicurezza. Una trasformazione destinata a modificare profondamente processi, competenze e modelli operativi della cyber defense.

L’evento offrirà l’opportunità di ascoltare testimonianze dirette di alcuni tra i più autorevoli leader della sicurezza informatica in Italia, che condivideranno esperienze concrete nella gestione di incidenti e attacchi cyber, illustrando le strategie adottate per rafforzare la resilienza delle proprie organizzazioni.

Tra gli interventi più attesi figurano quello di Giovanni Zanetti, Cybersecurity Operations Manager della Fondazione Milano Cortina 2026 e Vicepresidente AIPSI, che porterà il pubblico dietro le quinte della protezione informatica di uno degli eventi sportivi più importanti a livello globale, e quello di Stefano Righetti, Head of IT Governance, Information Security & Strategy di Acciaierie d’Italia, dedicato alle sfide della cyber resilienza negli ambienti industriali e alla tutela della continuità operativa.

Oltre alle sessioni plenarie, il programma prevede momenti di confronto interattivo attraverso le IDC Connect, tavole di discussione tematiche dedicate alla condivisione di esperienze e best practice tra professionisti provenienti da diversi settori. AIPSI parteciperà attivamente ai lavori moderando una delle sessioni dedicate al dialogo tra pari.

L’IDC IT Security Summit 2026 si svolgerà presso il Magna Pars Event Space di Milano, dalle 9:00 alle 15:30, e si conferma un appuntamento di riferimento per chi desidera comprendere come AI, automazione e nuove strategie di difesa stiano ridefinendo il futuro della cybersecurity.