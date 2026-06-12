AI agentica: Salesforce accelera la trasformazione delle imprese

Anche quest’anno Salesforce ha riunito imprese, clienti e partner al Centro Congressi Allianz MiCo di Milano per una giornata interamente dedicata alle nuove frontiere dell’Intelligenza Artificiale Agentica.

L’evento ha coinvolto circa 6.000 persone in una giornata scandita da oltre 90 sessioni di approfondimento, più di 30 testimonianze clienti e dalla presenza di esperti locali e internazionali. Al centro del dibattito, una sfida concreta: come le aziende italiane possano compiere il salto da una sperimentazione frammentata a una vera e propria adozione dell’intelligenza artificiale nei processi di business.

“In Salesforce crediamo che la trasformazione verso un modello dell’Impresa Agentica, dove agenti umani e virtuali collaborano per creare un nuovo paradigma organizzativo, rappresenti una straordinaria opportunità di crescita. In Italia siamo di fronte ad un divario agentico, con aziende ferme alla fase pilota, frenate da dati incompleti e governance assente, e chi invece e ha già intrapreso dei progetti di trasformazione guidati dall’AI. La piattaforma Salesforce, con i suoi 27 anni di innovazione, è la risposta per portare gli agenti AI dentro i processi di business, ampliando costantemente il valore offerto ai nostri clienti”, ha dichiarato Vanessa Fortarezza, SVP & Country General Manager di Salesforce Italia.

Headless 360: la piattaforma che parla il linguaggio degli agenti

La risposta di Salesforce al divario agentico si chiama Headless 360, annunciato in keynote da Vanessa Fortarezza e Nicola Lalla, VP Solution Engineering di Salesforce. È la soluzione che permette a tutti gli agenti AI di accedere all’ecosistema Salesforce.

Headless 360 espone come servizio MCP (Model Context Protocol) di Anthropic tutte le funzionalità della piattaforma, inclusa la configurazione. Oggi è dunque possibile personalizzare Salesforce in modalità agentica con strumenti Claude Code, Windsurf o Cursor beneficiando della potenza e velocità del vibe coding sul CRM numero 1 al mondo.

“Per anni abbiamo costruito applicazioni per le persone. Oggi abbiamo una nuova famiglia di utenti: gli agenti AI. Headless 360 dà loro accesso a tutto ciò che le aziende hanno già in Salesforce, dati, processi, regole, indipendentemente dalla piattaforma su cui operano. Non si parte da zero: si costruisce su un’infrastruttura già funzionante”, ha spiegato Nicola Lalla, VP Solution Engineering di Salesforce.

Tra le realtà che hanno già intrapreso questo percorso c’è UniCredit, che in keynote ha mostrato come, anche in un settore regolato dove governance dei dati e conformità normativa sono vincoli non negoziabili, sia possibile trasformarsi in una banca agentica, con agenti AI che ridisegnano la relazione con milioni di clienti.

Trenitalia: l’innovazione viaggia alla velocità di un Frecciarossa

Trenitalia, primo operatore ferroviario italiano con 500 milioni di passeggeri l’anno e tra i principali in Europa, ha illustrato come la tecnologia Salesforce stia guidando la propria evoluzione in un mercato in profondo cambiamento. Con agenti autonomi Agentforce a supporto delle funzioni di sales e customer service, Trenitalia ha mostrato come la trasformazione digitale possa potenziare le persone senza sostituirle.

“Con Salesforce stiamo sperimentando nuove modalità di contatto e servizio attraverso il canale WhatsApp con un’esperienza conversazionale orientata alla semplicità e all’accessibilità. Salesforce è per Trenitalia un compagno di viaggio e un abilitatore di nuove opportunità poiché ci aiuta a comprendere meglio i bisogni dei clienti, a rendere più efficace la relazione e a costruire un’esperienza sempre più integrata e personalizzata lungo tutto il percorso di interazione”, ha dichiarato Francesco Cacciapuoti, Chief Sales Officer di Trenitalia.

“Now to Next”: il reskilling degli atleti con Valentina Marchei

L’Agentforce World Tour Milano 2026 ha ospitato anche una testimonianza dal forte valore sociale: il progetto “Now to Next”, l’iniziativa dedicata ad atleti ed ex atleti che cercano un ingresso nel mondo del lavoro al termine delle loro carriere sportive. Realizzato in collaborazione con Randstad e Samsung, il programma ha messo a disposizione gratuitamente esperti Salesforce per offrire un percorso formativo di tre settimane sulle tecnologie emergenti, raggiungendo oltre 25 atleti.

Sul palco, a raccontare questa esperienza Valentina Marchei, la campionessa italiana di pattinaggio artistico su ghiaccio e responsabile del programma Ambassador di Fondazione Milano Cortina 2026, che ha sottolineato il valore concreto di iniziative come “Now to Next” per garantire continuità lavorativa e nuove prospettive alla comunità sportiva italiana.

Agentic Enterprise in Action: la città degli agenti

All’interno dell’Agentforce World Tour quest’anno una novità: la presenza dell’area Agentic Enterprise in Action. Un’esperienza immersiva pensata per vedere da vicino come le aziende

usano gli agenti AI per lavorare meglio e servire i propri clienti. Format walk-in e demo approfondite hanno guidato i visitatori attraverso una “città virtuale” di stand aziendali, con casi d’uso live di aziende come Leapmotor, Boggi Milano, Safilo, Euronics e la stessa Trenitalia.

Un ecosistema che scala l’innovazione

La giornata ha confermato la profondità dell’ecosistema Salesforce in Italia: oltre trenta clienti hanno portato le proprie testimonianze di trasformazione agentica, affiancati da partner come Arsenalia, Atlantic Technologies (an Eng Company), Deloitte e Accenture, che contribuiscono ogni giorno a rendere scalabile l’innovazione nelle imprese italiane.