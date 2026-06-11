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    Contenuti generati dall’IA: arriva il Codice previsto dall’AI Act

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    Il nuovo Codice sui contenuti generati dall’IA punta a rafforzare trasparenza, fiducia e contrasto alla disinformazione

    contenuti generati dall’IA
    Dino Pedreschi, Università di Pisa
    La Commissione Europea ha pubblicato il 10 giugno 2026 la versione definitiva del Code of Practice on Marking and Labelling of AI-Generated Content, previsto dall’articolo 50 dell’AI Act. Il documento, un codice di buone pratiche sulla marcatura e l’etichettatura dei contenuti generati dall’Ai, rappresenta il risultato finale di otto mesi di lavoro, con decine di meeting, workshop e incontri bilaterali che hanno coinvolto oltre 200 stakeholder e i rappresentanti dei 27 Stati membri dell’Unione Europea. Due gruppi di lavoro, composti da esperti di tecnologia, diritto e scienze sociali, hanno contribuito a definire un quadro di riferimento volto a prevenire inganni e manipolazioni legati ai contenuti sintetici e a rafforzare la fiducia pubblica nell’ecosistema digitale.
    Il professor Dino Pedreschi, docente dell’Università di Pisa, ha ricoperto il ruolo di vice-chair del Working Group 1: Transparency Obligations Applicable to Providers of Generative AI Systems, incaricato di elaborare le linee guida sulla trasparenza e sulla riconoscibilità dei contenuti generati dai sistemi di intelligenza artificiale generativa. Nel suo lavoro è stato coadiuvato da Virginia Morini, post-doc al Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa, e da Michele Gambetta, dottorando del National Ph.D. in Artificial Intelligence for Society guidato dall’Ateneo pisano.
    “Coordinare questo lavoro è stata un’esperienza complessa ma affascinante – racconta Dino Pedreschi -. Ora confidiamo che molti stakeholder aderiscano al Codice e auspichiamo che esso rappresenti un contributo efficace nella lotta contro la misinformazione e la disinformazione, rendendo progressivamente riconoscibile l’origine umana o artificiale dei contenuti che incontriamo online. Un aspetto importante è che questo lavoro ha già stimolato iniziative legislative analoghe in diverse parti del mondo, in particolare in California, dove stiamo collaborando con i legislatori locali”.
    “Già l’11 giugno – conclude Pedreschi –  OpenAI ha annunciato il proprio supporto all’iniziativa e definendolo uno strumento utile per favorire un ecosistema europeo dell’IA innovativo e affidabile”.
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