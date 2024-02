Reti private 5G: annunciata la partnership tra Alepo e Italtel

Le aziende di tutto il mondo potranno sfruttare le potenzialità di una nuova partnership nata per offrire reti private mobili 5G. Alepo, fornitore globale di soluzioni di rete 5G, ha annunciato l’avvio di un accordo di collaborazione con Italtel, multinazionale che opera nel settore dell’ICT e della trasformazione delle reti, per fornire soluzioni di rete 5G private end-to-end.

Reti private mobili 5G: il ruolo dei due nuovi partner

Alepo apporta competenze e un portafoglio completo di soluzioni cloud-native e convergenti per la rete core 4G-5G che comprendono la gestione integrata dei dati degli abbonati (SDM) e il controllo delle politiche convergenti. Le soluzioni Alepo includono funzioni di data layer e policy management, attraverso i moduli AuSF, UDM, HSS, UDR, PCF e PCRF conformi agli standard 3GPP che possono essere distribuite come microservizi cloud-native. Con un impatto leggero sulle risorse, ottimizzato per le implementazioni edge, il portafoglio di prodotti core 4G-5G di Alepo consente un roll-out rapido ed economico delle reti private mobili (MPN) 5G.

Italtel fornisce servizi completi per il roll-out automatizzato delle 5G MPN, tra cui la progettazione, l’integrazione e l’operatività, che si estendono alla consulenza e all’advisory, all’integrazione e alla gestione dei progetti, affrontando le tecnologie, le applicazioni e i casi d’uso correlati.

La partnership che offre reti private mobili 5G ha già dato i suoi frutti sui mercati esteri: con le soluzioni di Alepo che sono state testate su piattaforme come OpenShift, Rancher e AWS. La piattaforma cloud-native, convergente per il core 5G e di automazione di Alepo ha recentemente permesso al consorzio di aggiudicarsi contratti con i principali operatori di telecomunicazioni europei che intendono offrire servizi gestiti di rete privata mobile per i clienti aziendali.

Dichiarazioni

“Siamo felici di collaborare con Alepo per l’ecosistema di soluzioni cloud native per reti private mobili 5G, grazie alle loro comprovate capacità in questo settore“, ha dichiarato Benedetto Di Salvo, CEO di Italtel. “Alepo ha un’esperienza unica nell’integrare efficacemente i componenti core della rete 5G in un ambiente complesso, a microservizi, edge-network, e siamo estremamente soddisfatti del loro approccio collaborativo“.

“Siamo entusiasti di collaborare con un fornitore leader nelle soluzioni per le reti private 5G come Italtel. Insieme, possiamo mettere le imprese in condizione di trarre vantaggio da un’ampia gamma di casi d’uso di 5G MPN, consentendo un rapido roll-out di reti 5G customizzate“, ha dichiarato Sunil Diaz, CEO di Alepo. “La nostra partnership mira a consentire alle imprese di sfruttare la tecnologia di rete 5G per trasformare le loro attività attraverso applicazioni innovative“.