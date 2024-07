TeamViewer Frontline sul podio delle piattaforme AR

Le nuove tecnologie hanno radicalmente trasformato il settore industriale e, tra le aziende che hanno contribuito a questa rivoluzione c’è TeamViewer, fornitore di soluzioni per la connettività remota e la digitalizzazione dell’ambiente di lavoro, che annuncia la nomina per il PAC Innovation Radar 2024 come soluzione Best-in-Class tra le piattaforme digitali open per i lavoratori connessi. Gli analisti PAC hanno riconosciuto a TeamViewer, con la sua piattaforma TeamViewer Frontline, la capacità di implementare casi d’uso basati sulla realtà aumentata (AR), in particolare per quanto riguarda il picking degli ordini con smart glasses e altri dispositivi wearable, di essere in grado di sviluppare solide partnership, di espandere le strategie di go-to-market e di mantenere una solidità finanziaria.

I punti di forza di TeamViewer Frontline

Per il mondo industriale, la piattaforma TeamViewer Frontline è progettata specificamente per offrire ai lavoratori istruzioni dettagliate passo-passo, guida visiva e supporto tecnico specializzato da remoto. TeamViewer Frontline utilizza una tecnologia wearable avanzata e soluzioni AR completamente integrate. Consente alle aziende di modernizzare la propria forza lavoro ‘desk-less’, semplificare i processi, migliorare l’efficienza e rimanere competitivi in un mondo sempre più digitale.

Ciò che distingue TeamViewer sono le partnership strategiche con aziende di software leader di mercato come Siemens e SAP. Queste collaborazioni hanno dato vita ad accordi importanti con casi d’uso degni di nota, come la digitalizzazione dei processi di magazzino presso Nadro in Messico, dove la soluzione di vision-picking TeamViewer Frontline integrata con SAP Extended Warehouse Management sta portando vantaggi tangibili. Inoltre, la recente integrazione con la soluzione di gestione del magazzino di Manhattan Associates e la strategia go-to-market congiunta con Deloitte evidenziano l’impegno di TeamViewer nell’espandere il proprio ecosistema. La forte presenza internazionale di TeamViewer consente di fornire le proprie soluzioni innovative in tutto il mondo guadagnando una solida posizione di mercato.

Dichiarazioni

“Il mercato delle piattaforme per ‘connected worker’ sta attraversando una fase di consolidamento dove TeamViewer ha assunto una posizione di leadership. Grazie agli ambiti di applicazione e alle partnership strategiche, i risultati di business di TeamViewer non solo sono solidi, ma favoriscono un’ulteriore crescita”, afferma Arnold Vogt, responsabile Digital & IoT di PAC.

“Siamo orgogliosi e profondamente onorati che TeamViewer Frontline sia stata riconosciuta come la soluzione numero uno nella categoria Connected Workers da PAC Innovation Radar 2024”, ha dichiarato Mei Dent, Chief Product and Technology Officer di TeamViewer. “Questo risultato testimonia la nostra incessante ricerca di innovazione e di collaborazioni con i leader del settore. Le nostre soluzioni di realtà aumentata offrono notevoli vantaggi ai nostri clienti, consentendo loro di superare le aspettative di business. Non stiamo solo tenendo il passo con la trasformazione digitale del settore, ma lo stiamo plasmando”.