La Process Intelligence di Celonis approda su Microsoft Fabric

Celonis, specialista mondiale nel Process Mining e nella Process Intelligence, estende la sua collaborazione strategica con Microsoft attraverso nuove integrazioni significative, tra cui l’introduzione della Process Intelligence come workload in Microsoft Fabric. Questa novità democratizza l’esclusiva classe di dati e contesto di Celonis, consentendo agli utenti Microsoft di incorporare perfettamente la Process Intelligence in qualsiasi soluzione che stiano sviluppando, come ad esempio una dashboard di Microsoft Power BI o un agente AI in Microsoft Copilot Studio.

L’integration zero-copy powered by Celonis Data Core

L’integration zero-copy tra Celonis Process Intelligence Graph e Microsoft Fabric è resa possibile da Celonis Data Core, il data stack che semplifica l’utilizzo dei dati in Celonis e consente l’elaborazione e l’interrogazione su scala a una velocità senza precedenti. Questa integrazione consente dunque la condivisione dei dati senza soluzione di continuità da Microsoft OneLake, eliminando la necessità di trasferire i dati al di fuori di Fabric. In questo modo si eliminano i silos di dati e si garantisce un’unica fonte di verità, riducendo i costi di archiviazione e trasferimento, limitando gli errori e semplificando la data governance al fine di supportare queste nuove priorità IT aziendali. L’integrazione consente inoltre di risolvere use case che richiedono una sincronizzazione immediata dei dati.

L’integrazione tra Celonis e Microsoft Fabric offre ai clienti:

L’accesso a una Process Intelligence unica che democratizza un’esclusiva classe di dati e contesto in grado di rivelare come migliorare i processi direttamente all’interno dell’ecosistema Microsoft.

Un’efficace Enterprise AI. Identificando gli use case degli agenti con un impatto aziendale tangibile, costruisce soluzioni di AI con dati e contesto sul funzionamento dei processi aziendali e gestisce gli AI agent orchestrandoli insieme a bot RPA, workflow e persone.

Tempi più rapidi per gli insight di processo grazie a una accelerazione del tempo di comprensione e una semplificazione della condivisione dei dati con Celonis attraverso integrazioni native zero-copy.

Il Process Intelligence Workload in Microsoft Fabric

In arrivo su Workload Hub:

Il workload di Celonis consente ai clienti di collegare Celonis ai raw data in Fabric.

Le metriche specifiche dei processi Celonis possono essere sincronizzate con Microsoft Fabric.

Celonis Views può essere incorporato senza problemi nel Fabric con visualizzazioni specifiche per i processi al fine di identificare le cause principali e inquadrare le opportunità di valore.

Accelerare l’AI innovation con la Process Intelligence

Microsoft Fabric offre alle organizzazioni una data platform unificata per accelerare la trasformazione dell’AI. Ma l’AI è efficace solo in base agli input che riceve. La Process Intelligence (PI) di Celonis fornisce all’AI il contesto di cui ha bisogno per capire come funziona un’azienda e come può essere migliorata. Infatti, l’89% dei leader aziendali ritiene che l’AI debba comprendere il funzionamento dei processi per fornire risultati concreti. Lo dimostrano i casi d’uso dell’AI nel mondo reale, come quello di una nota azienda italiana di spirit che ha sviluppato un agente di collaborazione AI-powered per accelerare gli ordini di vendita bloccati o quello di un produttore di superfici per il design e l’edilizia che ha creato un AI assistant che aiuta a gestire gli ordini di vendita bloccati e rende il suo team più efficiente.

Creare AI agent efficaci con Microsoft Copilot Studio all’interno di Celonis è più rapido e semplice

Microsoft Copilot Studio è la principale piattaforma di sviluppo AI scelta da molti clienti Celonis. Quest’ultima integrazione migliora la collaborazione tra Celonis e Microsoft, annunciata in occasione di Celosphere 2024, che consente ai clienti di avviare più facilmente la configurazione di un agent in Microsoft Copilot direttamente da Celonis e di eseguire il bootstrap della restante configurazione dell’agent in Microsoft Copilot Studio, con la piena certezza che tali agenti avranno il giusto contesto per poter essere efficaci.

Dichiarazioni

“Grazie alla collaborazione tra Celonis e Microsoft, le aziende possono accedere a dati unici e al contesto dei processi di Celonis nella piattaforma aziendale più diffusa”, ha dichiarato Dan Brown, Chief Product Officer di Celonis. “Questa nuova integrazione offre ai clienti Microsoft una base di dati fondata sui processi che può fungere da supporto alle soluzioni che stanno sviluppando. Con la Process Intelligence di Celonis, gli utenti possono iniziare ad automatizzare fasi di processo specifiche, passare alla creazione di agenti in grado di gestire le eccezioni più complesse e, infine, automatizzare e orchestrare i processi end-to-end con l’intelligenza artificiale tra i sistemi, i reparti e anche le aziende”.

“La nostra collaborazione con Celonis porta la potenza della Process Intelligence ai clienti Microsoft”, ha dichiarato Dipti Borkar, VP e GM Fabric OneLake & Fabric ISVs, Microsoft Azure. “L’integration zero-copy con Microsoft OneLake e l’introduzione di un workload Celonis all’interno di Microsoft Fabric consentono ai nostri clienti di utilizzare la Process Intelligence di Celonis direttamente all’interno dei loro workflow di analisi e di AI preesistenti. Insieme, stiamo rendendo l’AI più rilevante ed efficace per le aziende”.