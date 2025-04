Settore manifatturiero sempre più AI-oriented

L’Intelligenza Artificiale è senza dubbio la tecnologia del secolo. Negli ultimi anni sta registrando un boom di adozione incredibile e offre occasioni di trasformazione senza precedenti a tutte le realtà, di tutti i settori e di ogni dimensione. Anche il settore manifatturiero ne sta conoscendo a fondo i vantaggi, ma non mancano di certo gli ostacoli.

Il recente studio di TeamViewer dal titolo “The AI Opportunity in Manufacturing“, presentato in occasione di Hannover Messe, evidenzia il ruolo innovativo dell’Intelligenza Artificiale (IA) nel processo di trasformazione del settore manifatturiero. Secondo l’indagine di TeamViewer, il 71% dei decision-maker del comparto ritiene che l’Intelligenza Artificiale sarà il motore della crescita di produttività più significativa nel corso dei prossimi decenni. Grazie alla capacità dell’IA di automatizzare le attività di routine più ripetitive, i lavorati del settore risparmiano già in media dieci ore al mese, potendosi così concentrare su compiti a più alto valore aggiunto.

Adozione e maturità dell’AI nel settore manifatturiero

L’adozione e l’utilizzo dell’IA nel settore manifatturiero sono aumentati vertiginosamente, spinti da fattori generali come la carenza di manodopera e discontinuità delle catene di approvvigionamento. L’IA è sempre più parte integrante dei processi operativi quotidiani e il 78% dei responsabili del comparto manifatturiero la utilizza già su base settimanale (lo scorso anno era il 46%).

Di pari passo con l’incremento dell’utilizzo, il 72% degli intervistati riconosce un aumento dell’adozione e della percezione di maturità e fiducia nei confronti dell’IA, ma solo il 28% dei manager del comparto si ritiene esperto evidenziando la necessità di una continua formazione e sviluppo delle competenze.

Attualmente, le principali applicazioni dell’IA nel settore manifatturiero riguardano l’automazione del supporto clienti (28%), l’analisi dei dati (23%) e l’ottimizzazione della supply chain (19%), anche le soluzioni più avanzate, per il forecasting e il processo decisionale, stanno riscuotendo un interesse crescente.

“La generazione più giovane dei lavoratori, che è nativamente digitale, sta trainando l’adozione dell’IA e favorendo l’integrazione di questa tecnologia nelle infrastrutture e nei sistemi già esistenti nelle aziende manifatturiere“, ha commentato Mei Dent, Chief Product and Technology Officer di TeamViewer.

Benefici derivanti dall’AI per il settore manifatturiero

L’Intelligenza Artificiale sta determinando notevoli progressi sia per le imprese sia per i dipendenti: il 77% dei manager ritiene che l’IA sia essenziale per migliorare l’efficienza, automatizzare le mansioni ripetitive per diminuire i tempi di fermo macchina e liberare le risorse in modo che possano dedicarsi ad attività più strategiche. Il 78% afferma che grazie all’IA è stato possibile focalizzarsi su decisioni a valore aggiunto, inoltre, l’IA sta contribuendo alla qualità dei prodotti riducendo i difetti di produzione (33% contro una media del 20% in altri settori), un elemento fondamentale nella manifattura di precisione.

I lavoratori dichiarano che i benefici derivanti dall’Intelligenza Artificiale impattano principalmente i seguenti aspetti: miglior capacità di analisti dei dati (74%), supporto nell’acquisire nuove competenze (72%) e crescita professionale (71%). Dal punto di vista del giro d’affari, il 71% delle aziende stima una crescita del 188% nel corso del prossimo anno, grazie all’Intelligenza Artificiale.

Ostacoli a un’adozione più ampia

Nel settore manifatturiero sebbene l’IA offra un interessante potenziale di trasformazione, diversi fattori ne rallentano l’adozione, in particolare, il 76% teme rischi legati alla sicurezza dei dati. Ulteriori barriere sono rappresentate da: mancanza di adeguata formazione sull’IA (42%), elevati costi di implementazione (30%) e il limitato supporto economico per lo sviluppo su larga scala di progetti di IA. I produttori rimangono comunque ottimisti, con l’81% che prevede un aumento degli investimenti in IA nel prossimo anno. Una formazione mirata, una pianificazione finanziaria strategica e una comunicazione chiara sul valore a lungo termine sarà essenziale per facilitare una più ampia adozione dell’IA.

Investire nell’IA per proiettarsi nel futuro

Per esprimere tutto il potenziale di innovazione, il settore manifatturiero deve investire in IA: la formazione riveste un ruolo prioritario con un 96% che ritiene necessaria una formazione aggiuntiva specifica per mitigare i rischi, e il 74% conferma i piani per programmi in tal senso. Anche una figura con un ruolo di responsabilità è considerata fondamentale: il 68% sostiene che la nomina di un Chief AI Officer è necessaria per gestire strategia e assicurare un’adozione responsabile.

“L’IA ha già dimostrato la propria capacità di trasformare le imprese, ma siamo ancora all’inizio“, prosegue Mei Dent. “Concentrandosi su collaborazione, formazione e adozione responsabile, le aziende del settore manifatturiero possono sfruttare l’IA per conseguire risultati notevoli, promuovendo nel contempo l’innovazione“.