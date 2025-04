Observability for Developers: Dynatrace pensa agli sviluppatori

Dynatrace, la piattaforma leader di osservabilità basata sull’intelligenza artificiale, ha annunciato Observability for Developers, un set completo di soluzioni che fornisce alla comunità di sviluppatori insights sul runtime e funzionalità di risoluzione dei problemi, accelerando il movimento “shift-left” del settore.

Poiché i moderni ambienti cloud-native diventano sempre più complessi, le soluzioni di osservabilità sono diventate fondamentali per gli sviluppatori. Con i sistemi che diventano più distribuiti e dinamici, i team di sviluppo richiedono informazioni in tempo reale sulle prestazioni delle applicazioni, sullo stato dell’infrastruttura e sulle esperienze utente per mantenere l’affidabilità e creare innovazione.

Le funzionalità di Observability for Developers

Per affrontare queste sfide, con il lancio di Observability for Developers, Dynatrace fornisce ora ai team di sviluppo di applicazioni cloud-native una potente suite di funzionalità differenti, tra cui:

Facile accesso ed esplorazione dei dati: dashboard intuitive e analisi avanzate di log, metriche e trace abilitati dal potente motore di intelligenza artificiale Dynatrace, Davis AI, semplificano il monitoraggio e l’ottimizzazione delle prestazioni delle applicazioni, il monitoraggio dello stato di salute, l’analisi delle interazioni degli utenti finali, la visualizzazione dei dati storici, fornendo previsioni tutto in un unico posto.

dashboard intuitive e analisi avanzate di log, metriche e trace abilitati dal potente motore di intelligenza artificiale Dynatrace, Davis AI, semplificano il monitoraggio e l’ottimizzazione delle prestazioni delle applicazioni, il monitoraggio dello stato di salute, l’analisi delle interazioni degli utenti finali, la visualizzazione dei dati storici, fornendo previsioni tutto in un unico posto. Introduzione di Live Production Debugging per migliorare la risoluzione dei problemi basata sull’intelligenza artificiale : come estensione delle sue capacità di risoluzione dei problemi e debug basate sull’intelligenza artificiale, tra cui l’analisi automatica delle cause alla radice, Dynatrace introduce, in Observability for Developers, Live Debugger . Questa nuova app consente agli sviluppatori di accedere a insights in tempo reale dagli ambienti a runtime senza richiedere la riproduzione dei problemi o la ridistribuzione. Gli sviluppatori possono anche estrarre informazioni di debug senza impatto sulle prestazioni e sfruttare informazioni contestuali per una rapida risoluzione dei problemi.

: come estensione delle sue capacità di risoluzione dei problemi e debug basate sull’intelligenza artificiale, tra cui l’analisi automatica delle cause alla radice, Dynatrace introduce, in Observability for Developers, . Questa nuova app consente agli sviluppatori di accedere a insights in tempo reale dagli ambienti a runtime senza richiedere la riproduzione dei problemi o la ridistribuzione. Gli sviluppatori possono anche estrarre informazioni di debug senza impatto sulle prestazioni e sfruttare informazioni contestuali per una rapida risoluzione dei problemi. Adozione aziendale con self-service:Per facilitare l’adozione a livello aziendale e ridurre al minimo la proliferazione degli strumenti e i silos di dati, con Observability for Developers Dynatrace consente ai team di osservabilità e ai platform engineer di implementare senza problemi un modello self-service per gli sviluppatori. Punti di ingresso personalizzati e integrazioni con portali per sviluppatori e ambienti di sviluppo integrati (IDE) consentono di accedere facilmente a tutte le funzionalità di produttività degli sviluppatori, compresi i log, metriche e trace di OpenTelemetry arricchite per il debugging con un contesto profondo, mantenendo un approccio curato e conforme. Inoltre, nell’ambito della soluzione Observability for Developers verrà introdotto un nuovo modello di prezzi, in modo che i team di sviluppo possano concentrarsi sulla creazione di innovazioni senza il timore di costi imprevisti.

Dichiarazioni

“Dato che le organizzazioni riconoscono sempre di più l’osservabilità come critica per le loro operazioni IT, stiamo anche assistendo a una consapevolezza della necessità dell’osservabilità in una fase più precoce dell’SDLC“, afferma KellyAnn Fitzpatrick, Senior Analyst presso RedMonk. “Con la sua soluzione Observability for Developers, Dynatrace sta espandendo le sue capacità di osservabilità per offrire strumenti incentrati sugli sviluppatori, progettati per soddisfare questa esigenza“.

“Observability for Developers rappresenta il nostro impegno nel potenziare i team di sviluppo con soluzioni intelligenti e consapevoli del contesto che consentono loro di innovare con velocità e sicurezza“, ha affermato Bernd Greifeneder, CTO e fondatore di Dynatrace. “Stiamo offrendo agli sviluppatori la possibilità di comprendere, risolvere i problemi e ottimizzare le loro applicazioni con facilità e precisione. Oltre a ciò, promuoviamo una collaborazione efficace tramite approfondimenti e automazione basati sull’intelligenza artificiale per massimizzare la produttività, fornendo al contempo alla leadership prove migliorate che le loro pratiche IT sono sicure, conformi e aderenti agli standard aziendali“.