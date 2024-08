Un “doppio” ad alto tasso tecnologico agli US Open 2024 con IBM e USTA

È iniziato il 19 agosto il prestigioso torneo dell’US Open 2024 e i match proseguiranno fino all’8 settembre.

IBM e la United States Tennis Association (USTA) hanno annunciato che sono disponibili sulle piattaforme digitali degli US Open, diverse funzionalità per i fan, abilitate dalla tecnologia watsonx. Queste funzionalità, nuove e potenziate, sono frutto della collaborazione tra IBM e il team digitale dell’USTA, e mirano a offrire un’esperienza più informata e coinvolgente a milioni di appassionati di tennis in tutto il mondo.

US Open 2024: report, riepiloghi e approfondimenti

La novità di quest’anno è che IBM fornirà riepiloghi dei match generati dall’intelligenza artificiale per ogni partita di singolare maschile e femminile entro pochi minuti dalla sua conclusione. La soluzione sfrutta le tecnologie di watsonx, la piattaforma di intelligenza artificiale e dati di IBM – tra cui Granite 13B, il suo large language model (LLM) creato appositamente per le aziende – e dati attendibili e linee guida editoriali dell’USTA per produrre articoli post-partita con analisi sulle prestazioni dei giocatori, statistiche e highlight. I contenuti vengono poi rivisti e aggiornati con il contesto e il commento dalla redazione dell’USTA prima della pubblicazione sull’app dell’US Open e su USOpen.org.

I report sulle partite (Match Reports) dell’US Open espanderanno le capacità editoriali dell’USTA, consentendo di fornire ai fan una copertura tempestiva e senza precedenti – per tutti i 254 incontri di singolare del main draw in sette turni e su tutti i diciassette campi.

Una versione migliorata dell’AI Commentary IBM è stata reinserita anche sulle piattaforme digitali degli US Open. Introdotto per la prima volta nel 2023, l’AI Commentary fornisce audio e sottotitoli automatici in lingua inglese per i punti salienti dei video delle partite di singolare maschile e femminile. Quest’anno IBM utilizzerà watsonx, incluso Granite 13B LLM, per generare commenti più frequenti, significativi e contestualizzati, pubblicando il sunto sui principali punti solo pochi minuti dopo la conclusione della partita.

I fan degli US Open potranno inoltre accedere a un’esperienza IBM SlamTracker completamente ridisegnata, che offrirà approfondimenti dettagliati prima, durante e dopo la partita. Questi includono pronostici sulle probabilità di vittoria, analisi punto per punto, anticipazioni e riassunti delle partite, basati su IBM watsonx, per tutte le partite di singolare maschile e femminile. Ciò include, per le partite in diretta, una nuova grafica 3D del gioco in corso quasi in tempo reale.

IBM e USTA offrono anche formazione professionale gratuita ai giovani più svantaggiati

Inoltre, IBM e la Fondazione USTA, il braccio filantropico dell’USTA, hanno annunciato una collaborazione per offrire formazione professionale gratuita attraverso la piattaforma IBM SkillsBuild, in linea con la missione della Fondazione USTA di aiutare i giovani più svantaggiati a impegnarsi maggiormente nella scuola e nell’apprendimento, e con l’obiettivo di IBM di formare 30 milioni di persone entro il 2030. La collaborazione consentirà agli studenti provenienti dalle sezioni selezionate dell’USTA Foundation National Junior Tennis & Learning (NJTL), come ai docenti e al pubblico, di accedere a corsi di intelligenza artificiale e sviluppo professionale, con piani di apprendimento personalizzati, workshop e suggerimenti da parte dei volontari IBM. I partecipanti avranno inoltre accesso a una nuova guida e a un corso interattivo di micro-apprendimento, disponibile in inglese e spagnolo, che fornisce informazioni sui concetti e sulle tecniche di intelligenza artificiale utilizzati nel tennis, come la chiamata elettronica di linea e l’analisi dei giocatori, oltre a un’introduzione agli LLM, tra cui IBM Granite.

Queste nuove funzionalità e questo impegno ci dimostrano come IBM e USTA continuino a creare insieme esperienze digitali di livello mondiale che trasmettono l’emozione e l’entusiasmo degli US Open a più di 15 milioni di persone in tutto il mondo ogni anno. Le esperienze digitali degli US Open vengono eseguite sulla piattaforma di cloud ibrido flessibile e aperta dell’USTA, che integra tecnologia di decine di partner, automatizza i processi aziendali chiave e protegge l’esperienza digitale degli US Open ovunque.

Dichiarazioni

“I fan vogliono contenuti di qualità sui loro sport e atleti preferiti, e IBM Match Reports ci consente di fornirli subito per gli US Open”, ha affermato Jonathan Adashek, Senior Vicepresident of Marketing and Communications IBM. “La continua collaborazione di IBM con l’USTA, che può contare su più di 30 anni di innovazione, è un esempio di come le aziende di qualsiasi settore possano modernizzare e scalare i propri flussi di lavoro con modelli come Granite e tecnologie di intelligenza artificiale come watsonx”.

“Uno degli obiettivi chiave delle piattaforme digitali dell’US Open è quello di fornire ai fan di tutto il mondo una copertura completa di tutte le azioni che hanno luogo durante le tre settimane del torneo”, ha affermato Brian Ryerson, Senior Director of Digital Strategy presso l’USTA. “AI Match Reports ci consente di fornire in modo efficiente anteprime e resoconti concisi e fattuali ai tifosi attraverso le nostre piattaforme su oltre 150 partite. L’efficienza nel fornire questi contenuti consente ai nostri team editoriali di concentrarsi su storie e interviste, garantendo una copertura più completa possibile”.