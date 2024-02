Gestione multi-cloud: una nuova offerta da Verizon Business

Gli ambienti multi-cloud stanno avendo molto successo negli ultimi tempi ma, spesso, le imprese riscontrano qualche difficoltà a livello di gestione. Verizon Business annuncia il lancio della soluzione Cloud Management Network as a Service (NaaS), un nuovo servizio che consente alle aziende di controllare le componenti applicative e le infrastrutture di rete su più ambienti cloud – pubblici, privati e ibridi – attraverso una piattaforma online unificata. L’ultima novità targata Verizon Business è stata ideata per funzionare con i servizi NaaS dell’azienda semplificandone notevolmente la gestione multi-cloud, caratteristica propria del servizio offerto da Verizon.

Le sfide della gestione multi-cloud si superano con il NaaS Cloud Management

Il multi-cloud networking è apprezzato dalle imprese per la sua capacità di ospitare applicazioni in ambienti cloud con le proprie policy di accesso, compatibilità e sovranità dei dati. Tuttavia, la gestione multi-cloud può presentare alcune sfide specifiche per i CIO, come la connessione dei carichi di lavoro attraverso i diversi ambienti e lo sviluppo standardizzato di un’architettura e di pratiche di sicurezza. Il NaaS Cloud Management contribuisce a limitare tali questioni, fornendo collegamenti software più veloci e tempi di reazione, migliorando contestualmente la visibilità su performance, gestione dei processi e condizioni di rete nell’ambiente multi-cloud.

La visione unica e completa della rete cloud e delle prestazioni applicative fornisce insight relativi allo stato generale del servizio, al traffico di rete, alle connessioni globali, alla gestione della risoluzione dei ticket e molto altro ancora.

In aggiunta, il NaaS Cloud Management permette agli utenti di stabilire connettività tra ambienti pubblici, privati e ibridi, nonché tra cloud e infrastrutture di rete periferiche. Ciò agevola l’interconnessione sicura tra i provider di servizi cloud, data center e fruitori finali, mantenendo gli standard di sicurezza.

Un unico canale di gestione

Uniformando la connettività dei carichi di lavoro e offrendo una procedura uniforme ai protocolli di sicurezza, governance e configurazione, NaaS Cloud Management unifica i complessi processi di networking multi-cloud in un workflow di rete semplice e integrato in grado di supportare qualsiasi trasformazione aziendale.

Inoltre, siccome è progettato per essere compatibile con la proposta NaaS già esistente di Verizon Business, per i clienti la gestione multi-cloud si semplifica, in quanto hanno la possibilità di avere accesso e monitorare servizi cloud e di connettività sicuri su tutti i diversi fornitori, attraverso un unico portale di gestione.

Dichiarazioni

“Il Naas Cloud Management può rivoluzionare il modo in cui i team IT effettuano il deploy e gestiscono le applicazioni cloud e monitorano le connessioni tra più cloud, rendendo il processo più facile e user friendly”, ha dichiarato Debika Bhattacharya, Chief Product Officer di Verizon Business. “La possibilità di distribuire rapidamente le connessioni dei carichi di lavoro tra i diversi ambienti permette alle organizzazioni di scalare i processi di progettazione e sviluppo del cloud, di ridurre i rischi e di operare con minor resistenza”.

“Oltre alla connessione di rete tra i data center, le implementazioni multi-cloud richiedono una base aziendale e sicure e il NaaS Cloud Management è stato progettato proprio per rispondere a tale esigenza”, ha commentato Ralf Lauer, Managing Director Enterprise Sales dell’Europa Centrale di Verizon Business. “Le nostre capacità consentono ai team IT di gestire le applicazioni e monitorare le connessioni da più punti con facilità. Sarà uno strumento fondamentale per le grandi imprese di tutto il mondo per la loro futura crescita”.