40 anni di affidabilità leggendaria e un nuovo UPS per il gaming: ecco APC Back-UPS Pro Gaming

Da quarant’anni APC Schneider Electric è sinonimo di massima affidabilità perché in grado di offrire la più elevata protezione dell’alimentazione dai quei disturbi della rete elettrica, come picchi e sovratensioni, che possono danneggiare irrimediabilmente i propri dispositivi elettronici: “affidabilità leggendaria”, anche per le applicazioni più critiche ed esigenti che non possono spegnersi mai. Proprio in occasione di questo anniversario è stato lanciato sul mercato un prodotto innovativo, pensato per un pubblico che non può tollerare nessuna interruzione: gli appassionati di gaming, professionisti e amatoriali.

APC Back-UPS Pro Gaming, progettato specificamente per i gamer, gli streamer e gli influencer, offre una protezione ininterrotta dell’alimentazione, anche quando la rete elettrica è instabile, mantenendo i PC con GPU, le principali console, gli streamer e i gamer connessi.

Per offrire una protezione robusta, l’UPS APC Back-UPS™ Pro Gaming è dotato di batterie di backup a onda sinusoidale, che erogano la corrente elettrica nella forma d’onda ideale per il corretto funzionamento dei dispositivi elettronici sensibili; il meccanismo AVR (Automatic Voltage Regulation) contribuisce a proteggere dagli sbalzi di alimentazione che possono provocare guasti e buffering e aiuta a prolungare la durata di vita delle apparecchiature di gioco.

Numerose le caratteristiche pensate per dare il massimo delle prestazioni e della tranquillità.

Display circolare e inclinato di 160 gradi : il display circolare segnala il tempo di batteria rimanente e il sistema richiama l’attenzione dell’utente con un suono. L’inclinazione del display di 160 gradi lo rende visibile da quasi tutte le angolazioni.

: il display circolare segnala il tempo di batteria rimanente e il sistema richiama l’attenzione dell’utente con un suono. L’inclinazione del display di 160 gradi lo rende visibile da quasi tutte le angolazioni. Illuminazione funzionale : quando l’UPS rileva un’anomalia di alimentazione, come sovratensioni, cali di tensione e persino guasti al cablaggio, lo segnala con una luce pulsante.

: quando l’UPS rileva un’anomalia di alimentazione, come sovratensioni, cali di tensione e persino guasti al cablaggio, lo segnala con una luce pulsante. Multi uscite, multi prese : l’unità, completa di protezione dalle sovratensioni, può alimentare fino a 6 dispositivi elettronici sensibili grazie a 6 uscite di back up. Quattro prese aggiuntive sono dedicate alla protezione da sbalzi di tensione e “spegnimenti bruschi”, che possono danneggiare in modo permanente le apparecchiature. Sono inoltre presenti tre porte USB anteriori per ricaricare dispositivi quali cuffie da gioco e smartphone.

: l’unità, completa di protezione dalle sovratensioni, può alimentare fino a 6 dispositivi elettronici sensibili grazie a 6 uscite di back up. Quattro prese aggiuntive sono dedicate alla protezione da sbalzi di tensione e “spegnimenti bruschi”, che possono danneggiare in modo permanente le apparecchiature. Sono inoltre presenti tre porte USB anteriori per ricaricare dispositivi quali cuffie da gioco e smartphone. Design personalizzato: l’UPS è disponibile in due opzioni di colore: Arctic (BGM1500) e Midnight (BGM1500B), entrambi con 12 luci LED RGB personalizzabili per adattarsi anche esteticamente alla configurazione di gioco dell’utente.

Ulteriore garanzia di affidabilità per questo prodotto è il fatto che Schneider Electric – società madre dei prodotti APC – è un Esports Provider certificato da D&H.

Gaming UPS dove acquistarli>

Scopri di più sulla storia di APC Schneider Electric >