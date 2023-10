AI generativa potente, ma i dati sono al sicuro?

AI generativa, come ridurre al minimo i rischi di perdita o furto di dati. Lo spiega nel contributo che vi proponiamo qui di seguito Torsten Grabs (in foto), Senior Director of Product Management, Snowflake.

Le aziende hanno rapidamente riconosciuto la potenza dell’AI generativa per alimentare nuove idee e migliorare la produttività. Tuttavia, rendere disponibili dati sensibili e proprietari in modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) ospitati in cloud pubblici porta con sé rischi significativi in termini di sicurezza, privacy e governance. Le aziende devono quindi adottare un approccio che affronti questi problemi prima di poter trarre vantaggio dagli indubbi benefici offerti da queste tecnologie.

Come osserva IDC, le imprese temono legittimamente che gli LLM possano “imparare” dalle loro richieste e divulgare tali informazioni ad altre aziende che inseriscono richieste simili o che i dati sensibili che condividono possano essere conservati online ed esposti a hackers o resi pubblici accidentalmente.

Queste considerazioni fanno sì che l’immissione di dati e richieste in LLM ospitati in cloud pubblici possa non rappresentare una buona idea per una buona parte di aziende, soprattutto quelle che operano in ambiti regolamentati. Quindi, come estrarre valore dagli LLM e allo stesso tempo mitigarne i rischi?

Lavorare all’interno del perimetro di sicurezza e governance esistente

Invece di inviare i dati a un LLM esterno, è possibile portare l’LLM ai dati. Questo è il modello che la maggior parte delle aziende utilizza per bilanciare l’esigenza di innovazione con l’importanza di proteggere le PII (Personal Identifiable Information) dei clienti e altre informazioni sensibili. La maggior parte delle imprese opera già mantenendo i propri dati all’interno di un perimetro caratterizzato da un elevato livello di sicurezza e governance e dovrebbe pensare di ospitare e distribuire i LLM all’interno di questo ambiente protetto, permettendo ai team dedicati ai dati di sviluppare e personalizzare ulteriormente i LLM e ai dipendenti di interagirvi in totale sicurezza.

Non è possibile avere una solida strategia di intelligenza artificiale senza una strategia dati altrettanto valida. Ciò significa eliminare i silos e adottare politiche semplici e coerenti che consentano ai team di accedere ai dati di cui hanno bisogno. L’obiettivo finale è quello di disporre di dati utilizzabili e affidabili a cui si possa accedere facilmente per utilizzarli con un LLM in un ambiente sicuro e governato.

Creare LLM specifici per il dominio

I LLM addestrati presenti su internet evidenziano più di un problema di privacy. Sono inclini ad “allucinazioni” e altre imprecisioni e possono anche riprodurre pregiudizi e generare risposte offensive che alimentano ulteriori rischi. Inoltre, i LLM di base non sono stati esposti a sistemi e dati interni delle singole organizzazioni, il che significa che non possono rispondere a domande specifiche su aziende e clienti, a volte nemmeno su settori precisi.

La soluzione consiste nell’estendere e personalizzare un modello al fine di renderlo intelligente per la propria attività. Sebbene software come ChatGPT abbiano ottenuto molta attenzione, esiste un lungo e crescente elenco di LLM che le aziende possono scaricare, personalizzare e utilizzare dietro il firewall, compresi modelli open-source come StarCoder di Hugging Face e StableLM di StabilityAI. La loro messa a punto richiede grandi quantità di dati e di potenza di calcolo ma, come osserva IDC, “una volta addestrato, un modello generativo può essere perfezionato per un particolare dominio con molti meno dati”.

Un LLM non deve essere necessariamente esteso per essere utile. Il detto “Garbage in, garbage out” vale per qualsiasi modello di IA e le aziende dovrebbero personalizzarli utilizzando i dati interni di cui sanno di potersi fidare e che forniranno le informazioni di cui hanno bisogno, focalizzandosi sugli ambiti più probabilmente utili. Le risposte arriveranno dalla sintonizzazione i LLM sui dati aziendali in un ambiente sicuro e regolamentato.

Oltre a risultati di qualità superiore, l’ottimizzazione di questi modelli può anche contribuire a ridurre il fabbisogno di risorse. I modelli più piccoli, destinati a casi d’uso specifici, tendono a richiedere meno potenza di calcolo e minori dimensioni di memoria rispetto ai modelli costruiti per casi d’uso generici o aziendali ma applicabili a diversi settori verticali e industriali. La realizzazione di LLM più mirati alle esigenze della singola organizzazione aiuterà a gestirli in modo più economico ed efficiente.

Rendere disponibili dati non strutturati per l’AI multimodale

La messa a punto di un modello sintonizzato su sistemi e dati interni richiede l’accesso a tutte le informazioni utili a tale scopo, e molte di queste saranno archiviate in formati diversi dal testo. Circa l’80% dei dati mondiali è ‘non strutturato’, e comprende informazioni aziendali quali email, immagini, contratti e video di formazione.

Tali formati richiedono tecnologie come l’elaborazione del linguaggio naturale per estrarre informazioni e renderle disponibili ai data scientist affinché possano costruire e addestrare modelli di intelligenza artificiale multimodali in grado di individuare le relazioni tra diversi tipi di dati e di far emergere gli insight più rilevanti.

AI generativa: serve procedere consapevolmente, ma con cautela

Proprio perché l’IA generativa è un mondo in rapida evoluzione, le aziende devono usare cautela in qualsiasi approccio. Ciò significa leggere le clausole dei modelli e dei servizi che si utilizzano e lavorare con fornitori affidabili che offrono garanzie esplicite. Ma si tratta di un settore in cui le aziende non possono permettersi di restare ferme e ogni impresa dovrebbe esplorare come l’IA può rivoluzionare il proprio settore. È necessario trovare un equilibrio tra rischi e benefici e, avvicinando i modelli di IA generativa ai dati e lavorando all’interno del perimetro di sicurezza esistente, la probabilità di cogliere le opportunità offerte da questa nuova tecnologia saranno sicuramente maggiori.